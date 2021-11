Dübörög az oltási akcióhét: ennyi vakcina fogyott az első napon

Majdnem 131 ezren mentek oltásra az oltási akcióhét első napján. Mint kiderült, 18,5 ezer eddig oltatlan ember jelent meg az oltópontokon az első oltásért és 105 ezren a megerősítő harmadik oltást is felvették. Mutatjuk, mit kell tudni az oltási akcióhétről.

A kedd reggeli COVID-jelentésből kiderült, hogy hétfőn, az oltási akcióhét első napján közel 131 ezer oltást adtak be, több mint 18,5 ezer eddig oltatlan ember jelent meg az oltópontokon az első oltásért és 105 ezren a megerősítő harmadik oltást is felvették.

Vasárnapig reggel 7 órától este 19 óráig a kórházi oltópontokra akár előzetes regisztráció és időpontfoglalás nélkül is lehet menni oltásra. A kórházak országszerte megemelt oltási kapacitással várják az érkezőket akár az első, akár az elmaradt második, vagy a megerősítő harmadik oltásra.

Az oltási akcióhét főbb tundnivalói:

Az oltatlanok előzetes regisztráció nélkül is érkezhetnek az oltópontra, ez esetben regisztrációjukat a helyszínen végzik el.

Akik időpontfoglalás nélkül érkeznek, azokat érkezési sorrendben fogják beoltani.

Aki előzetesen regisztrált és foglalt az interneten időpontot az elkerülheti a várakozást.

Az oltópontok listája itt érhető el.

Mit vigyek magammal az oltásra?

Az oltásra érkezőket kérik, hogy vigyék magukkal személyi irataikat (személyi igazolvány, TAJ-kártya), második és harmadik oltás esetén a korábbi oltást igazoló dokumentumokat.

Nagyban meggyorsítja az oltást, ha az oltakozók magukkal viszik kinyomtatva, kitöltve és aláírva a Hozzájáruló nyilatkozatot (3. oltás esetén is kell), ezt itt lehet megtalálni.



A harmadik oltáshoz szükségeset pedig itt.

És ne felejtsük otthon a maszkot sem!

A kórházi oltópontokon öt féle vakcina áll rendelkezésre:

Pfizer,

Moderna,

AstraZeneca,

Janssen

és Sinopharm.

A Szputynik már elfogyott. Az oltóorvosok segítenek a legmegfelelőbb vakcina kiválasztásában. Az Oltási akcióhéten a még oltatlan 12-17 éves gyermekek oltására is lehetőség van, ez esetben javasolt a szülői kíséret is az oltásra. Nekik a szülői hozzájárulás is kell, a dokumentumot innen lehet letölteni.

