Fontos bejelentést tett a 4. hullámról Orbán Viktor: ezt jobb, ha tudod

Azt üzenem az embereknek, hogy nem fogják tudni elkerülni a negyedik hullámot– jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádiónak adott péntek reggeli interjújában.

A negyedik hullám lassan bekeríti Magyarországot, Romániában, ahol csak 29 százalékos az átoltottság, riasztó a helyzet, megteltek a kórházak - mondta a Kossuth rádiónak adott pénteki interjújában Orbán Viktor, hozzátette, a román-magyar határhoz közeli két kórházból 50 beteget vettek át.

Azt próbálom a lelkére beszélni az embereknek, hogy nem fogják tudni elkerülni a negyedik hullámot, és a delta variáns sokkal agresszívebb, mint a korábbiak. Nem abból kell kiindulni, hogy egy évvel ezelőtt mekkora veszélynek voltak kitéve, a mostani veszély sokkal nagyobb.

- folytatta a miniszterelnök, kérve, hogy az oltatlanok oltassák be magukat. Hozzátette, ő a hétvégén már megkapta a harmadik adag vakcinát.

Közösen harcolunk a vírus ellen, eddig is adtunk lélegeztetőgépet. Két, a határhoz közeli magyarországi kórházban 50 román koronavírus-fertőzöttet ápolnak – jelezte, hozzáfűzve, Magyarországon 59, Romániában 29 százalék az átoltottság.

Az oltás működik, a beoltottak között a megbetegedések aránya 1 százalék alatt van itthon. A delta-variáns agresszívebb az eddigieknél, és abból kell kiindulni, hogy ez a veszély sokkal nagyobb, mint ami eddig volt.

Jó, ha van az ember zsebében egy maszk, és ha úgy látom, hogy érdemes, felveszem. Kérek mindenkit, hogy ezt fontolja meg, de ne ringassuk magunkat abba az illúzióba, hogy ez megvéd. Az oltás véd meg - mondta Orbán Viktor.

Ehhez elég vakcina is van, de az egészségügyet is felkészítették arra, hogy egy nagyon erős őszi hullámot is kezelni tudjon a nélkül, hogy az országnak le kelljen állnia.

Szóba került a Szputnyik V magyarországi gyártása is, amelyhez rövidesen megkapja Magyarország technológiát, és a magyar vakcina fejlesztése is. A miniszterelnök azt mondta, hogy ami igazán fontos neki, az a magyar vakcina.

"Nem szeretem előre elkiabálni a mérkőzés végeredményét. A 67. percben nem szeretem kijelenteni, hogy ez maradjon a végeredmény." - mondta. Bizonyos szakaszig eljutottunk, hogy legyen saját fejlesztésű vakcinánk. Ez legalább annyira jó lesz, mint a többi, kezd összeállni, jó irányba halad

– fogalmazott.

Címlapkép: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher, MTI/MTVA