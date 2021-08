Rengeteg magyart sodort függőségbe a járvány: 7 nyomós ok, amiért érdemes letenni az alkoholt

A járvány alatt megugrott az alkohol fogyasztás, amit a szórakozóhelyek és vendéglátóipari egyégek újranyitása csak tovább fokozott. Érdemes azonban több okból is figyelni az alkoholfogyasztásunkra!

A nagy melegben gyorsan megfeledkezünk arról, hogy mennyit is iszunk, amihez a szórakozóhelyek újranyitása szintén hozzájárul. Az ajánlott heti alkoholmennyiség nagyjából 10 kis pohár bor vagy nagyjából 3 liter sör - írja összeállításában az Independent. Bár könnyű erről a mértékről megfeledkezni, azonban a kevesebb italozás, akár már heti két alkoholmentes nap bevezetésével több területen is javíthatja az életünk minőségét.

A kevesebb italozás hozzájárulhat a spóroláshoz. Mindegy melyik alkoholos italt részesíted előnyben legyen szó sörről, borról vagy égetett szeszes italról, az alkoholmentes társaik olcsóbbak. A limonádé és a víz pedig a nagy melegben pedig jobban is hidratálnak.

A szabadidődet is jobban megtanulod kitölteni, ha nem az a hobbid, hogy bárokban ülsz, esetleg a kedvenc sorozatod előtt iszogatsz. Alkohol nélkül is lehet hobbit űzni és szórakozni, sőt talán többet is kihozhatsz a szabadidődből.Tanulj meg kertészkedni, sétálj, olvass, így nem csak a pénztárcádat kíméled, de új dolgokat is megtanulhatsz.

Alkoholfogyasztás helyett próbálj ki alkoholmentes italokat kedvenc bárodban, hiszen nem csak a legnépszerűbb koktéloknak készítik el alkoholmentes változatát, hanem sok helyen teljesen új kreálmányokat is találhatnak azok, akik józanul élveznék a társasági életet.

A heti két alkoholmentes nap hozzájárulhat ahhoz, hogy ne csak jobban nézz ki, hanem jobban is érezd magad.

A túlzott alkoholfogyasztás álmatlanságot, fáradékonyságot is okozhat, ráadásul könnyebben dehidratálódunk, míg az alkoholmentes italok, főleg a víz segíti az öregedést is gátolni, így mindenképp nyerünk azzal, ha több vizet iszunk alkoholizálás helyett.

Az egészséges életmód alapja

Az alkohol tele van cukorral, így nem csoda, hogy több alkoholmentes nap bevezetésével fogyhatunk, és búcsút inthetünk a sörhasnak. Egy- két sör után inkább vágyunk nehezebb ételekre, gyors kajákra, másnaposan pedig végképp nem az egészséges étkezésen jár az eszünk,alkoholmentes napokkal azonban az étkezésünkre is pozitív hatást gyakorolhatunk.Mivel másnaposan nehezebben indulunk el sportolni, az alkoholmentes napok ebben is a segítségünkre lehetnek- jól hidratáltan, kipihenve ugyanis szívesebben edzünk.

A túlzott alkoholfogyasztás rengeteg egészségügyi gonddal járhat, legfőképpen a májat támadva, de nem kímélve az érrendszert és a szívet sem.

Egy tudatos alkoholfogyasztással foglalkozó jótékonysági szervezet, a Drinkware rávilágít arra

hogy, ahhoz hogy a máj megfelelően regenerálódjon és dolgozzon, több alkoholmentes napra van szükségünk egymást követően, így az alkoholban található méreganyagok távozhassanak szervezetünkből.

Többet iszunk a járvány miatt

Nem tudni pontosan, hogy hány alkoholista van Magyarországon, a KSH által megadott 380 ezer még közel sincs a valós adathoz, Zacher Gábor korábban 800 ezerről beszélt, de a WHO pár éve már 900 ezret mért.

Az a gond, hogy nincs meg a kulturált ivási mintázatunk: a magyarok önpusztító módon isznak, és egyáltalán nincs a helyén az alkohol a társas helyzetekben. Főleg a fiatalok esetében látom, hogy virtusból, erőből, vagánykodásból, dühből és kifejezetten ártó szándékkal, önpusztító módon fogyasztják az alkoholt, vagy a drogokat

- mondta korábban a Pénzcentrumnak Nagy Zsolt, Phd, addiktológiai konzultáns.

Ezt a tendenciát én egyértelműen rosszabbnak látom az utolsó másfél évben, akár csak a hozzám történő bejelentkezések számában, akár a kollégákkal való beszélgetésben, ahol mindenki arról számol be, nemhogy megállt volna, hanem jelentősen növekszik az alkoholfogyasztás és az alkoholhasználat a magyar népesség körében a járvány kezdete óta. Én azt gondolom, hogy a pandémia egy körülmény csupán, ami megkönnyíti azt, hogy ürügyet találjunk a fokozott alkoholfogyasztásra

- mondta a szakember.

Európához képest nem olyan rossz a helyzet

Európában a portugálok vezetnek napi alkoholfogyasztás terén - írtuk meg korábbi cikkünkben - míg mi, magyarok az uniós átlagnál kevesebbet iszunk napi szinten.

Az Európai Unióban az összlakosság 8,4 százaléka, minden tizenkettedik felnőtt naponta fogyaszt alkoholt — derült ki az unió luxemburgi székhelyű statisztikai hivatalának a 2019-es adatokon alapuló felméréséből.

A felmérésből megtudhatjuk, hogy a túlzott ivászat Dániában, Romániában és Luxemburgban a legmagasabb, ezekben az országokban a legjellemzőbb a legalább havonta egyszeri nagy mennyiségű alkoholfogyasztás, ezen államok lakosságának 38 százaléka, 35 százaléka, illetve 34 százaléka fogyaszt alkoholt így. Magyarország ezen a téren a 27 uniós tagállam közül a 21-ik helyen áll, a magyarok 13 százaléka "issza le magát" havonta egy alkalommal.