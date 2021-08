Tankolj fel belőle, amíg tudsz: ez az orrspray lehet a koronavírus legújabb ellenszere

97 százalékkal csökkent a koronavírus jelenléte azoknál a covidos betegeknél, akik azelasztin hatóanyagtartalmú orrsprayt használtak - ez derül ki egy friss klinikai vizsgálatból, melyet egy osztrák cég végzett.

Az orrsprayt 30 éve használják allergiás betegeknél. A Pécsi Egyetem virológusai még hónapokkal ezelőtt saját laborjukban jutottak arra az eredményre, hogy a szer hatásos lehet koronavírusos betegeknél, ezt igazolták most klinikai vizsgálattal is Ausztriában - számolt be az RTL Klub Híradója.