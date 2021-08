Figyelmeztet az OGYÉI főigazgatója: küszöbön 4. hullám, csak egyféleképpen védekezhetünk

Meglátása szerint minél több ember lesz beoltva, annál nagyobb a valószínűsége annak, hogy bár a fertőzések száma nőni fog, azok nem okoznak súlyos, halálos betegséget.

"A negyedik hullám a küszöbön áll, senki sem gondolhatja, hogy Hegyeshalomnál megáll majd a vírus, így erre fel kell készülnünk. A legjobb felkészülés pedig az oltás! Aki még nem oltatta be magát egyáltalán, mindenképpen tegye meg, ne a többi ember józanságára és felelősségérzetére bazírozzon, hanem maga is viselkedjen felelősségteljesen, és menjen el az oltásért! Aki pedig felelősségteljesen gondolkodott és már beoltatta magát, ő is mérlegelje a harmadik oltás felvételét" - mondta a Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet főigazgatója a Magyar Nemzetnek.

Szentiványi Mátyás az interjúban visszautasította azokat a vádakat, melyk szerint az OGYÉI a kínai és orosz vakcinák januári engedélyezésekor nem állt a helyzet magaslatán, és em szakmai alapon engedélyezték az ezeket, hanem politikai nyomásra cselekedtek. " Ezzel szemben a tény az, hogy egy vakcinahiányos időszakban kellett olyan döntéseket hoznunk, amelyek szakmailag megfelelőek és biztosítják a lakosság védelmét a Covid ellen, mégpedig a vakcinák segítségével" - szögezte le.