Megjelent egy újabb koronavírus-mutáns: így hívják, itt terjed, ezt kell tudni róla

A Peruból kiindult és azóta ott dominánssá vált variánst a görög ábécé 11. betűje után lambdának keresztelték. A WHO egyelőre nem tartja aggodalomra okot adónak az új mutánst, viszont az már 27 országban jelen van, és Európában is megjelent. Arra nincs bizonyíték, hogy jobban terjedne a lambda, mint a korábbi variánsok, de az összehasonlíthatóság nehézségei miatt nem is lehet kijelenteni, hogy nem terjed annyira.

A lambda először 2020 augusztusában jelent meg, viszont mivel még nem történtek meg a szükséges kutatások, nem tudható biztosra, hogyan viselkedik, mi várható – írja a Euronews. Egyelőre Dél-Amerikában okozza a legtöbb gondot: Peruban az új esetek 82 százaléka mögött az új koronavírus variáns állt május és június folyamán, Chilében pedig a megbetegedésel 31 százalékát tették ki az ilyen esetek. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Lehetséges, hogy a terjedési képessége gyorsabb. Ezt még nem kutatták és dokumentálták megfelelően, így nem lehet összehasonlítani más változatokkal, például a gammával vagy a deltával – mondta Jairo Mendez, a Pánamerikai Egészségügyi Szervezet (PAHO) szakértője. A lambda megjelent Nagy-Britanniában is - a brit egészségügy azt feltételezi, hogy az új variáns gyorsabban terjed és ellenállóbb lehet az antitestekkel szemben - amelyek az oltás vagy a fertőzésen való átesettség nyomán kialakul a szervezetben. Egy július 3-án publikált amerikai kutatás szerint viszont az oltás megfelelő védelmet ad a mutánsok ellen. JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 2 millió forintot igényelnél, 60 hónapos futamidőre, akkor 2021-től így kalkulálhatsz: a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót, havi 39 550 forintos törlesztővel a Sberbank nyújtja (THM 7,11%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank 39 604 forintos törlesztőt (THM 7,17%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x) Mindenesetre nem jó hír Európa és a világ számára, amely még a deltával küzd, hogy újabb mutáns jelent meg. A szakértők szerint a vírus legyőzéséhez - a nyájimmunitás meglétéhez - 70 százalékos átoltottság szükséges a világon, és jelenleg 10,4 százaléknál tartunk. Megviseltek az elmúlt hónapok? Ne tartsd magadban, meséld el nekünk! Te hogyan élted meg az elmúlt közel másfél évet? Mennyire változtatta meg a koronavírus-járvány az életed? Hogyan bírtad a korlátozásokat, főként a kijárási tilalmat? Mennyire tudtál hatékonyan dolgozni home officeban, és a gyermeke(i)dre milyen hatással volt a digitális oktatás? Na és a pénzügyeid rendben vannak, egzisztenciálisan mennyire érintett a járvány? Töltsd ki kérdőívünket!

Címlapkép: Getty Images

