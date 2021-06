Megszólalt az operatív törzs: vizsgálják a 12-15 évesek oltási lehetőségeit

Rengeteg vakcina érkezik a héten Magyarországra, aki regisztrál, az már másap is beadathatja magának. Egyelőre vizsgálják a 12-15 évesek olthatóságának lehetőségeit - hangzott el az operatív törzs keddi tájékoztatóján.

A 12-15 évesek oltásával kapcsolatban figyelemmel követi az operatív törzs is a fejleményeket, az Európai Gyógyszerügynökség már engedélyezte, Magyarország vizsgálja a kérdést - mondta Müller Cecília tisztifőorvos az operatív törzs keddi tájékoztatóján.

Aki regisztrál, az már másnap beolthatja magát - mondta Müller Cecília. A regisztrált 60 év felettiek 96 százaléka, míg a 18-59 éves korosztály 86 százaléka kapott már oltást. 439 ezer adag Pfizer- és 60 ezer Jansen-vakcina érkezik kedden, péntekre pedig 64 ezer adag Modernát várnak.

Elhangzott az is, hogy bár az utóbbi napokban kicsit kevesebb lett az első oltást felvevők száma, de így is növekszik. Nagyon fontos, hogy a második oltást is mindenki felvegye.

A tisztifőorvos kiemelte, hogy az itthon használt vakcinák mindegyike véd az eddig ismert mutációk ellen.

A két fő közül, akinél kimutatták az indiai mutánst, az egyik már meggyógyult, a másiknál pedig éppen a rehabilitáció zajlik. Nem mutattak ki náluk súlyosabb lefutást, mint a brit mutáns esetében - fejtette ki a tisztifőorvos, majd arról beszélt, hogy az indiai mutáción belül eddig a világon összesen három variánst azonosítottak. Az egyik a "nyomonkövetésre okot adó variáns", a második az "érdeklődésre okot adó variáns", ami elsősorban a kutatóműhelyek számára érdekes, a harmadik "aggodalomra okot adó variáns" érdemli a legnagyobb figyelmet. Erről eddig azt tudni, hogy a brit variánshoz hasonló agresszivitással terjed.

Itthon továbbra is csak két indiai variánssal fertőzött emebrt találtak, a brit variáns a domináns Magyarországon. Müller Cecília hozzátette, hogy a szennyvizekben is csökken a koronavírus örökítőanyaga.

A múlt héten a korábbi héthez képest 42 százalékkal csökkent az új fertőzések száma, 42 év a fertőzöttek átlagéletkora, és továbbra is a 40-49 évesek között volt a legtöbb új fertőzött.

Címlapkép: Komka Péter, MTI/MTVA