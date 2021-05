Súlyos dolog derült ki a hosszú hétvégékről: erre a legtöbb munkavállaló nem is gondol

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A dolgozók közül a szerencsésebbek most megtapasztalhatták, mennyit ér plusz egy nap "szabadság", hála a pünkösdi hosszú hétvégének. Hajlamosak vagyunk elfelejteni, mennyivel pihentetőbb egy meghosszabbított hétvége, és vannak, akik még kevésbé élhetik meg ezt az érzést, mert ünnepnapokon is dolgoznak. Pedig a mentális egészség szempontjából nagyon is fontos lenne, hogy beiktasson az ember az évben 1-1 szabad hétfőt, vagy szabad pénteket, ne csak hosszú szabadságokat vegyen ki. Mutatjuk, miért.

A szerencsésebb dolgozóknak három napjuk telhetett el pihenéssel, hála a pünkösdi extra pihenőnapnak. Ebből a szempontból 2021 igazán szerencsés év, hiszen január 1-je is péntekre esett, március 15-e hétfőre. Igaz, május 1-je szombaton volt és október 23-a is szombatra esik majd, viszont augusztus 20-a péntekre és november 1-je hétfőre. Ami azt jelenti, hogy a karácsonnyal együtt még három olyan hétvége lesz az évben, amelyet egy ünnepnap, vagy pihenőnap megtold. Ennek pedig óriási szerepe van a mentális egészség szempontjából. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Jövőre is két háromnapos, és három négynapos hosszú hétvége vár ránk. Viszont szakértők szerint nem érdemes kivárni, amíg ezek megérkeznek: a saját szabadnapjainkból is érdemes áldozni a hétvégék meghosszabbítására, ne csak a hosszú szabadságokra tartogassuk őket. Szerintük ugyanis a járvány miatt általánossá váló kimerültségen, kiégésen, motiválatlanságon nagyban segíthet egy "mentálhigiénés szabadnap". Egy napnyi szünet nyilvánvalóan nem fogja megoldani az összes munkával kapcsolatot problémát, elmulasztani a stresszt, viszont sokkal többet segíthet, mint azt a dolgozók gondolnák. Lisa Orbé-Austin, pszichológus, aki karrierjük menedzselésében segíti a profikat, a Huffpostnak elmondta: egy hatékony mentálhigiénés nap megkönnyebbülést adhat, segíthet, hogy jobban tudjuk érzelmeinket szabályozni. Amikor már nagyon belefásultunk a munkába, nem tudunk szabadulni a negatív érzelmi spiráltól, mindent borúsan látunk, érdemes megszakítani valahogy ezt a mókuskereket. Ezt nem oldja meg a "sima hétvége". Ez nem fogja sosem eltörölni az összes gondodat, viszont ad egy kis lendületet, egy rövidke lélegzetvételnyi szünetet - mondta Orbé-Austin, aki szerint jobb ezt a különbséget már az elején tisztázni. Melyik napot érdemes kivenni? Amikor már valaki teljesen ki van égve, akkor már lényegében mindegy mikor tart szünetet. Lehetőleg minél hamarabb. Viszont ha még nem facsart ki teljesen a munka, de már a közel a szakadék széle, akkor a szakértők azt tanácsolják: ne pazarold a mentálhigiénés szabadnapod egy szerdai napra. Sokkal nehezebb úgy kiszakadni a munkából, hogy előtte két napot dolgoztál, és vár még rád utána két munkanap. Így a nap elején még az foglalkoztatna, tegnap mi történt a munkában, nap végén pedig már az, holnap mi fog várni. Ezért a szakértők inkább a hétfőt vagy a pénteket javasolják. Ezt meg is lehet érteni, hiszen az olyan megrövidített heteken, mint a mostani is, sokkal gördülékenyebben megy a munka. Az, hogy keddel kezdjük a hetet, eleve egy nappal közelebb a következő hétvégéhez, máris lendületet ad. (Nem véletlen van annyi országban terítéken a négynapos munkahét bevezetése.) Viszont az intő jel, hogyha általában már hétfőn azt várod, hogy kezdődjön már a következő hétvége! A pszichológusok és karrier tanácsadók megállapították a hétvégi kiégés (angolul: weekend burnout) tipikus tüneteit, amelyre érdemes minden dolgozónak odafigyelnie. Nagy különbség van aközött, hogy az embernek vannak tervei a pihenőnapjaira, vagy hogy munkán túli élete csak a hétvégékre korlátozódik. Ha ez a fekete-fehér gondolkodásmód elhatalmasodik az emberen, az már a kiégés jele. Erre a jelenségre is van megoldás. Szakértők szerint a hétfő mellett még a pénteki munkanapokat érdemes "feláldozni" a mentális egészség oltárán. Ugyanúgy lerövidíti a munkahetet, mint a hétfői szünnap, azonban így egész más színezetet kap az egész munkahét. Jobban várja ugyanis az ember a hétvégét, ha tudja, hogy egy nappal tovább pihenhet. A csütörtök péntekké, a szerda kispéntekké avanzsál. Ráadásul sokkal elfogadottabb a munka világában, ha valaki a hétfőt, vagy a pénteket veszi ki - ha egy-egy napról van szó, mintha a hét közepét. (x) Egyes szakértők azért javasolják inkább a hétfőket a péntekkel szemben, mert a péntek a hétvége előszobája, így nehezebb különálló, kifejezetten mentális egészségre fordított szabadnapként kezelni, mint egy hétfőt. Amikor pénteken az ember már megkezdi a hétvégét, gyakran az a nap is csak egy plusz hétvégi nappá válik. Viszont a hétfő előtt már pihentünk két napot (jó esetben), így rá tudjuk szánni, hogy valóban a mentális egészségünkkel törődjünk. Viszont amiben minden szakértő egyetért: bármely napot is választjuk a mentálhigiénés szabadnapnak, ne herdáljuk el. Arra a napra olyan tevékenységeket érdemes csak betervezni, ami a mentális jóllétet támogatja - tehát ne rohangáljunk postára, bankba, mossuk fél napon át az ablakokat, vagy nyírjunk füvet, hacsak nem ezek a dolgok kapcsolnak ki minket szellemileg. Erre ott a hétvége. Attól sem lesz könnyebb a munka, kevesebb a stressz, ha egész nap a Netflixen lógunk, és nem öltözünk fel pizsamából. Mit érdemes csinálni a mentálhigiénés napon? Olyan dolgokat, amiktől jobban érezzük magunkat a bőrünkben. Ha valakinek a jóga, meditáció, fitnesz- és sporttevékenységek jelentik az aktív kikapcsolódást, akkor azt, ha egy kirándulás, akkor az. Akik a masszázst, szaunát érzik felszabadítónak, akkor azt iktassák be. Vannak, akiket a sütés kapcsol ki, sőt, egyeseket a takarítás, ők is tegyék azt, ami felszabadítóan hathat rájuk. Ehhez természetesen nem árt egy kis önismeret: mi az az aktív tevékenység, ami kikapcsol, de hétvégén túl fáradt hozzá az ember, vagy nem jut rá ideje a sok más teendő miatt. A mentálhigiénés nap akár közös program is lehet a családdal vagy barátokkal. Egy borkóstoló túra éppen olyan jó program, mint egy társasjátékozós délután/este, hiszen addig se gondolunk a munkára. Az alkotótevékenységek szintén kiszakíthatják a kiégés szélén állókat a mókuskerékből, csak vigyázzunk: ne görcsöljünk rá az alkotásra, mert az is munkává válik. Közben felejtsük el a legfontosabbat: ez a nap rólunk szól. Tehát akkor szervezzünk társasozást, vagy kirándulást, ha az a mi vágyunk, és nem másoké. Legyünk önzők: hogyha minket az kapcsol ki, tölt fel, ha ruhaboltról ruhaboltra járunk egész nap, és levadásszuk a legjobb darabokat, akkor tegyük ezt, ne erőltessünk magunkra egy közös jógaórát a barátnőnkkel, ha az nem a mi világunk. Ha pedig legszívesebben eltűnnénk a pincében egész napra barkácsolni, hogy nap végén koszosan, de mentálisan kipihenten bukkanjunk fel ismét, akkor tegyük ezt. Ne engedjünk a családi nyomásnak, akik inkább kirándulni akarnak, mikor az nekünk csak még több stresszt, és még kevesebb énidőt jelentene. Azt is jobb előre fixálni, hogy "ha már úgyis...", akkor sem fogjuk lenyírni a füvet. Érdemes arra is gondolni, mivel tehetünk a mentális egészségünkért belsőleg. Indítsuk a napot egy nagy reggelivel? Megtehetjük. Bárki megérdemli egyszer-egyszer, hogy frissen facsart narancslével kezdje a reggelt, és érdemes nem is túlságosan megterhelő ételekkel folytatni a szellemi megtisztulást. Régen készítettük el kedvenc fogásunkat, mert sokáig tart? Itt az idő. A lényeg, hogy a nap végén úgy érezhessük, hogy ami az energiánkból, időnkből telt, azt megtettük magunkért azon a napon. Legyünk elégedettek magunkkal, vegyünk egy csokor szép tulipánt, mosassuk le a kocsit - keressük az apró örömöket. Ezek sokkal tovább adnak majd mentális felfrissülést, lendületet a következő hetek teendőihez, mint hinnénk. Ne sajnáljunk egy napot feláldozni, csak használjuk okosan!

