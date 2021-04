Karnyújtásnyira a magyar koronavírus gyógyszer sikere: hatásosabb, mint a favipiravir?

A jövőben több gyógyszer is alkalmazható lehet a koronavírus kezdeti szakaszában, az egyik ígéretes szer az ivermectin, amely hatékonyságát még klinikai vizsgálatokkal is igazolni kell.

Az ivermectin molekula vizsgálata – a Meditop kezdeményezésére, az OGYÉI engedélyével – már kezdetét vette Magyarországon. Ha hatásos lenne, akkor, mivel az ipari szereplő már megvan, akár széles körben is rendelkezésre állhat – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Mátyus Péter professzor, gyógyszerkutató, a koronavírus kutatócsoport tagja, aki szerint a felnőtteknek alkalmas koronavírus elleni gyógyszer valószínűleg a gyermekeknél is alkalmazható lesz.

Miután az ivermectin rendkívül összetett hatásmechanizmussal rendelkezik, alkalmazása már a Covid előtti időkben is fölmerült különféle betegségek kapcsán, többek között a malária ellen. Vagyis joggal teszi azt mérlegelendővé, hogy vajon egy komplex patomechanizmusnak a kezelésére nem jöhet-e szóba, hiszen rendelkezik antivirális hatással az új típusú koronavírus ellen – magyarázta a gyógyszerkutató.

Mátyus Péter professzor rendkívül fontos kérdésnek nevezte a szer pozicionálását. Több kollégájával együtt arra jutottak, hogy az ivermectin a betegség kezdeti szakaszában jöhet számításba. Mint magyarázta, a legrosszabb helyzetekben, amikor már lélegeztetőgépen van a páciens, úgy tűnik, hogy a dexametazon corticol szteroidok jöhetnek szóba önmagukban, esetleg valamilyen kombinációval.

Az ugyancsak a kezdeti állapotra fókuszáló, már Magyarországon is forgalomban lévő favipiravirral kapcsolatban elmondta, az egy kifejezetten egykomponensű, antivirális hatású vegyület. Vagyis a jelenlegi nemzetközi színteret szemlélve a körvonalazódik, hogy más is a kezdeti szakaszra koncentrál, hiszen egy olyan szer, amelyik több, köztük antivirális hatáskomponens kifejtésére is képes, az valószínűleg terápiás értékét tekintve különösen kedvező lehet.

A gyógyszerkutató ugyancsak fontos kérdésnek nevezte a gyermeknél alkalmazható gyógyszerek fejlesztését, tekintve, hogy az oltások egyelőre csak a 16-18 éves korosztályban engedélyezettek. Mint fogalmazott, a fejlesztés alatt lévő és alkalmazott gyógyszereknek a többsége, a legjobb tudomása szerint, alkalmazható korábban, tehát 10–12 éves, akár még fiatalabb gyerekek esetében is.