Itt a nagy bűntérkép: ezek Magyarország legveszélyesebb megyéi 2020-ban

A friss bűnügyi statisztikák szerint torony magasan Budapest Magyarország legbűnösebb városa. 100 000 lakosra ugyanis itt regisztrálták a legtöbb bűncselekményt a Pénzcentrum által vizsgált 2020-as fél éves időszakban. Meglepetés azonban a tejes listát tekintve, hogy a bűncselekmények számát arányosítva Nógrád megye, nincs a top 3 legveszélyesebb megye között, ahogy viszont az is, hogy a top 3-ba bekerült egy nyugat-magyarországi megye is. Természetesen mutatjuk Magyarország legbiztonságosabb körzetét is, ahol majdnem háromszor kevesebb bűncselekményt követtek el idén, mint a fővárosban.

A Pénzcentrum korábbi cikkéből az már kiderült, hogy a betöréses lopások száma brutálisan visszaesett 2020. március-májusa között. Ami nyilván a kijárási korlátozásoknak volt köszönhető. Most azonban arra voltunk kíváncsiak, hogy a rendőrség legfrissebb statisztikái alapján mely magyar megyék voltak idén a legbalhésabbak. Nevezetesen, mely magyar megyékben jutott a legtöbb elkövetett bűncselekmény 100 000 lakosra nézve. Az elkövetett bűncselekmények a statisztika szerint a következők egyike lehetett:

közterületen elkövetett bűncselekmény,

személy elleni erőszak,

lopás,

gépkocsi lopás,

gépkocsi feltörés,

betörés,

rongálás,

rablás,

garázdaság,

tulajdon elleni szabálysértés.

Az adatokat a police.hu fertőzöttségi tematikus térképéről nyertük, a Pénzcentrum által vizsgált időszak pedig 2020. 01. 31 - 2020. 07. 29-ig tartó periódus volt.

A bűn sosem alszik

Ahogy az a statisztikákból látszik, Magyarországon a bűn városa egyértelműen Budapest. 100 000 lakosra ugyanis itt jutott ez idáig 2020-ban a legtöbb bűncselekmény, számszerűen 813. A dobogó második fokát Borsod-Abaúj-Zemplén megye foglalta el, 100 000 lakosra a vizsgált időszakban itt összesen 735 esetet rögzítettek.

Kisebb meglepetésre a dobogó harmadik fokára a főváros, illetve BAZ megye után a Dunától nyugatra fekvő Tolna megye futott be. Itt 100 000 lakosra 647 bűncselekmény jutott. Ezzel pedig Tolna megye előzte az örök rosszhírű Nógrád megyét, ami az összetettben a negyedik helyen végzett, itt 100 000 lakosra 633 bűncselekmény jutott eddig az idén.

A 600 vagy annál több 100 000 főre jutó bűncselekménnyel rendelkező megyék listája ezzel véget is ért. Az ötödik helyen tanyázó Somogy megyében a vizsgált időszakban 589 bűncselekmény jutott 100 000 főre. Somogy után összesen még 5 olyan magyar megye volt ahol 500-nál több bűncselekményt rögzítettek 100 000 lakosra. Ezek sorrendben, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Bács-Kiskun, Heves, Baranya és Győr-Moson-Sopron.

A listánk 10 legveszélyesebb helye tehát megvan, őket 8 olyan megye követi, ahol 100 000 főre nézve 400-500 közé esik az elkövetett bűncselekmények száma eddig idén. A lista legalján, 400 elkövetett bűncselekménynél kevesebbel Csongrád-Csanád, illetve Hajdú-Bihar végzett, 362, illetve 300 regisztrált elkövetett bűnesettel.

Minden azt is jelenti, hogy Magyarország legbűnösebb helye, Budapest mellett megtaláltuk, Magyarország legbiztonságosabb megyéjét is, amely nem más, mint

Hajdú-Bihar megye.

Csak a mihez tartás végett, a Debrecen székhelyű megyéhez képest, Nógrádban, Tolnában és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében is több mint kétszer annyi elkövetett bűneset jutott 100 000 lakosra vetítve. Budapesten pedig majdnem háromszor annyi, egészen pontosan 2,7-szer annyi bűncselekményt regisztráltak 100 000 lakosra vetítve, mint Hajdú-Biharban.

Címlapkép: Getty Images