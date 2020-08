Ilyen adatot még nem láttunk a magyar betörések kapcsán: erre utaznak most a rablók

Bár a koronavírus-járvány így vagy úgy rendesen megkeserítette mindenki életét, vannak olyanok, akiket egyáltalán nem sajnálunk mindezért. Ide tartoznak például a betörők, akiknek a ténykedése brutálisan megcsappant 2020. március-május között. Eltűnni persze nem tűntek el, továbbra is előszeretettel keresik célpontjaikat, manapság is leginkább készpénzre, elektronikai kütyükre, illetve szezonálisan akár a disznóvágás végtermékeire is utazva. A Pénzcentrum négy biztosító közreműködésével járt utána többek között annak, mik jelenleg a betörési trendek Magyarországon, milyen értéktárgyakra utaznak leginkább a rosszfiúk, illetve annak is, miként lehet megvédeni az otthonainkat a bűnözők ellen.

Az Országos Rendőr Főkapitányság hivatalos adatbázisa szerint 2018.07.14 és 2019. 07. 14. között messze Heves megyében történt a legtöbb betörés, szám szerint százezer lakosra 125. Eközben a második legfertőzöttebb helyszín a főváros volt, 79 regisztrált esettel, míg a harmadik helyre BAZ megye futott be, ahol 100 ezer főre 75 betörés jutott.

Ezzel szemben a legfrissebb statisztikák szerint 2019. 07.27. és 2020.07.26. között a betörési statisztika képzeletbeli első díjához elég volt, ha 100 000 lakosra 82 betörés jutott. Ezzel lett ugyanis első az elmúlt 1 évben BAZ megye, miközben például az évek majdnem ugyanabban az időszakában a tavalyi első Heves megyében, 100 000 főre már csak 67 betörés jutott 2019-2020 júliusa között, ami majdnem a fele a 2018-2019 júliusa közötti adatnak.

Ugyancsak szignifikáns a különbség a két időszakot vizsgálva Budapesten is. Itt 2019-2020 júliusa között ugyanis 55 betörés jutott 100 000 lakosra, ami 24-el kevesebb, minta 2018-2019 júliusa közötti adat. A statisztikákat elnézve kíváncsiak voltunk arra, hogy a legnagyobb magyarországi biztosítók miként érzékelték, mennyire húzta keresztül a hazánkban tevékenykedő betörők számításait a koronavírus-járvány. Nevezetesen, mennyire estek vissza a kárbejelentések, kifizetetések, valamint történt-e valamilyen változás a betörök stratégiáit elnézve idén.

Nyugodt az álmom

Bár a betörés nyilvánvalóan sohasem jó dolog, az mégis pozitív hír, hogy a Pénzcentrumnak nyilatkozó biztosítók ügyfelei igen nagy számban biztosítva vannak betörés elleni vagyonvédelemre. A K&H-nál például a lakásbiztosításos szerződések 80 százaléka tartalmaz betöréses lopás kiegészítő biztosítást. A Groupamánál valamennyi lakásbiztosítás tartalmaz ilyen védelmet, míg az Aegon úgy fogalmaz,

a lakásbiztosítási szerződések nagy része tartalmaz kiegészítő betöréses lopás kockázatot, kevés olyan szerződés van, ahol az ügyfél nem kötött erre biztosítást.

Az Allianz pedig azt írta lapunknak küldött válaszaiban, hogy a lakásbiztosítás feltételek alapbiztosítási fedezetként tartalmazzák a betöréses lopás kockázatot.

Jó, de mennyit fizetnek?

Azt látjuk tehát, hogy azok, akik egyáltalán lakásbiztosítással rendelkeznek, nagy eséllyel védve vannak betöréses károk ellen is. De mit jelent ez számokban? Válaszában a K&H arról tájékoztatta lapunkat, hogy a legkisebb kifizetésük az elmúlt 1 évben 10 ezer forint, míg a legnagyobb 4 millió forint volt. Az átlagos kártérítés mértéke pedig 150 000 forint körül mozgott.

A Groupamanál előfordult 5 ezer forintos kártérítés is, de ugyanígy 2,5 milliós is. Náluk az átlagos kárkifizetés mintegy 240 000 forint volt. Az Aegon arról tájékoztatta a Pénzcentrumot, hogy az átlagos kifizetés a biztosítónál az elmúlt egy évben 60 ezer forint volt, de a legnagyobb a 4,5 milliót is elérte. Az Allianz bár konkrét számadatokat nem küldött, annyit elmondtak, hogy

az elmúlt évben néhány ezer forinttól több millió forintig történtek kártérítés kifizetések betöréses lopáskárokra.

Készpénz, laptop, hangszer

Azt tehát már tudjuk, hogy a biztosítók átlagosan mekkora kártérítést fizetnek ki egy-egy betörés után, de mi arra is kíváncsiak voltunk, hogy manapság mire utaznak leginkább a betörők.

Tendencia, hogy a betörések "súlya", kárhányada csökken az elmúlt évtizedekhez képest, ugyanis ma már megfizethetőek azok a vagyontárgyak, melyek korábban nem, vagy nehezen voltak elérhetőek, ezért a standard betöréses lopásból jellemzően eltulajdonított vagyontárgyak sora csökken

- mondta el a Pénzcentrumnak a Groupama. Amiért azonban a biztosító szerint még mindig betörnek, azok olyan slágercuccok, amik könnyen eladhatók a feketepiacon, ilyen például az:

ékszer,

otthon tárolt pénz, nemesfém - sajnos gyakran maguktól a károsultaktól jut el az információ az otthon tárolt értékes vagyontárgyakról olyanok részére, ahová nem kellene,

laptop - jobb minőségűek elsősorban,

épülő, de már lezárt lakóépületből a közvetlenül a beépítés előtt letárolt gépészeti berendezések,

melléképületekből a motoros kéziszerszámok - jellemzően ezekből is a jobb minőségűeket keresik,

egyedi, nagyértékű vagyontárgyak, ha vannak, például értékes hangszer.

A K&H ügyei azt mutatják, hogy az eltulajdonított tárgyakban az elmúlt évhez képest nem történt változás, még mindig a készpénz, ékszerek, laptopok, tabletek, mobiltelefonok, kerti gépek és kisebb műszaki cikkek a leggyakoribb tételek. Hasonló felsorolást küldött lapunknak az Allianz is, szerintük az erre szakosodott elkövetők körében a készpénz a legkedveltebb, de a betörők szívesen visznek nagy értékű elektronikai eszközöket is (tévék, laptopok, mobiltelefonok stb.). De ugyanígy gyakori szerintük a családi ékszerek eltulajdonítása is.

A digitális technológiák elterjedtsége miatt egyre nagyobb arányt képviselnek az okos eszközök terhére elkövetett lopások is. E körben az okosotthon felszerelések, a smart játékok és még a smart pet eszközök is célpontjai lehetnek a betöréseknek. Mindemellett találkozunk szezonalitással is, például a téli disznóvágási időszakban nem egyszer a mélyhűtőben tárolt élelmiszerek bánják a betörők látogatását

- közölte a Pénzcentrummal az Allianz. Az Aegon listáján a készpénz, illetve az elektronikai kütyük mellett szerepelt még a márkás órák, illetve a nívós ruházat is, amire a rosszfiúk szívesen utaznak. Ezen felül a biztosító azon tapasztalatát is megosztotta lapunkkal, miszerint

kisebb értékű betörésnél a hálószobában, a nappaliban a szekrényekben keresik a készpénzt, az ékszereket a tettesek. Nagyobb értékű betörés károknál a fali széfet, a pénzkazettát keresik.

Kert, hálószoba, nappali

Nem meglepő, hogy a betörők kedvenc kutakodási területei a házon belül összefüggnek a keresett vagyontárgyakkal. Ezekkel pedig a biztosítók listái alapján leginkább a nappaliban, hálóban, illetve a kertben futhatnak igazán össze a betolakodók.

Az elmúlt időszakban az elkövetés szempontjainak prioritásai sem változtak, vagyis cél, hogy: ne tartózkodjon otthon senki, fel van-e az ingatlan szerelve riasztóval, milyen az ingatlan minősége - hiszen ez nagyban meghatározza, hogy milyen értékű lehet a betörés, vannak-e (okos) megfigyelő-eszközök, könnyű-e a bejutás (pl.: nyitva hagyott ablak, teraszajtó), illetve ennek ellenkezője: milyenek a menekülési lehetőségek, és az is, hogy van-e házi kedvenc a háznál, aki mellesleg még vigyáz is az ingatlanra, amíg a család nem tartózkodik otthon

- mondta el a Pénzcentrumnak adott válaszaiban az Allianz. Megdöbbentő lehet persze első hallásra de abszolút logikus, a biztosító szerint sajnos az sem ritka ugyanis, hogy az elkövetők kifejezetten a magas szintű vagyonvédelemmel, okos megoldásokkal ellátott ingatlanokra specializálják magukat, tekintettel a várható nagy értékű zsákmányra.

A Groupama konkrét kártérítési listát is megosztott velünk, melyben azok a tételek szerepelnek, amiket maga a betörés ténye okozott a különböző nyílászárókon, falakon. Ezek alapján:

zártörés: ez sajnos a régi, nem törésmentes zárak miatt még mindig jellemző, átlagos kárérték: 25 000 Ft

ablak befeszítése, ez még a korszerű, műanyag ablakokra is jellemző, mert könnyű ezeket kifeszíteni, átlagos kárérték: 70 000 Ft

terasz, erkélyajtó befeszítése, elsősorban a könnyű megközelíthetőségük miatt, átlagos kárérték: 90 000 Ft

A koronavírus betette a kaput a betörőknek

Ahogy az a bevezetőnkben írtuk, a hivatalos, rendőri statisztikákon is látszik, 2019 júliusa és 2020 júliusa között jóval kevesebb betörés történt, mint ugyanebben az időszakban 2018-2019 között. Ezt pedig a biztosítók statisztikái is megerősítették, de még hogy! A Groupamánál például

2020. március - május között mintegy 50 százalékos visszaesést tapasztaltak, mind a kárigények, mind a kifizetések tekintetében, 2019. március - májusához képest.

Az Aegonnál a 2019-es évhez képest 2020. március - május közötti időpontban 15 százalékkal esett vissza a bejelentett betöréskárok száma. 2019 ezen időszakában 540 db, míg 2020-ban 459 db betörés kárbejelentés történt. A biztosító azt is megjegyezte, hogy tavaly 34 MFt, míg 2020-ban eddig 16 MFt (a kifizetés összege még emelkedni fog, mivel a betöréses károk rendezéséhez szükségesek a hatósági iratok, ami a nyomozás lezárásának a függvénye) kifizetés történt.

A K&H-nál is igencsak számottevő volt a betöréses esetek számának a csökkenése, a betöréses esetek száma körülbelül 30 százalékkal esett vissza. Az Allianz statisztikái szerint pedig 2020. március - májusban a betöréses lopással kapcsolatos kárbejelentések száma az előző évi azonos időszakhoz képest közel harmadával csökkent, így csökkenést mutat a betöréssel okozott károk mértéke is.

Segíts magadon

Az persze régi közhely, hogy ha valaki nagyon elszánt be akar törni valahová, az úgyis befog, de azért a lakók jócskán megnehezíthetik a betörők dolgát. A K&H szerint

az elmúlt évek tapasztalatai alapján hasznosnak tartjuk a mechanikai és elektronikai védelem kiépítését, fokozását és az időzített lámpák használatát tartós távollét esetén. Emellett azt tanácsoljuk, hogy nagyobb összegű készpénzt ne hagyjunk, ne tartsunk otthon, értékeinkkel ne kérkedjünk és ne osszuk meg őket a közösségi felületeken. Sajnos, a tapasztalat az, ha a betörő valahova be akar menni, akkor kellő elszántsággal bármilyen védelem esetén képes bejutni, azonban ha megnehezítjük a dolgát egy megfelelően kiépített biztonsági rendszerrel, akkor kedvét szeghetjük.

A Groupama arra is figyelmeztet mindenkit, hogy a betörések döntő többsége akkor történik, amikor a tulajdonos nincs otthon. Természetesen ezért is különösen fontos a mechanikai védelem:

ne hagyjunk bukóra nyitva hagyott vizesblokk ablakot, illetve teraszajtót se nyitva,

amennyiben nem törésmentes a biztonsági zárunk - törésmentes címke alkalmazásával tegyük biztonságossá,

a régi egytollú zárainkat - ha még vannak - még a melléképület ajtón is cseréljük le - a kéttollú zár már megfelelő védelmet nyújt!

Figyeljünk arra is, hogy a távollétet megelőzően és a távollét alatt is minél kevesebb látható nyomot hagyjunk magunk után - ha látványosan pakoljuk csomagjainkat az autóba, ha gyanútlanul elszólják magukat a szomszédok utazásunkról valakinek, ha tele van a postaláda, szinte teljesen biztos célpontokká válhatunk. Semmiképpen se tegyük közhírré a közösségi portálokon sem, hogy nem tartózkodunk otthon, és a lakásunk üresen áll. Az otthon lévő nagyobb értékekről, készpénzről pedig egyáltalán ne beszéljünk még baráti körben sem!

Az Aegon szakértői arra is figyelmeztetnek, hogy családi ház esetén az utcafront felöl ne telepítsünk átláthatatlan sűrű bokrokat, mert ezzel megkönnyítjük a betörők dolgát, mivel takarásban "nyugodtan" tudnak dolgozni.

Az Allianz szakértői kiemelték azt is, hogy a földszinti lakások vagy családi házak esetében szükséges az is, hogy az egyéb nyílászárók is megfelelően védettek legyenek. Sokan pártolják az ablakokra felragasztható ütésálló fóliát, ezeknek az ára több tízezer forintnál kezdődik, de élettartamuk akár 8-10 év is lehet. Mindegyiknél figyelembe kell venni, hogy a "tapasztaltabb" betörőket nem tartják vissza, maximum a betörés időtartamát hosszabbítják meg.

Érdemes arról is szót ejteni, hogy riasztókból is többféle létezik már, amiért nem kell feltétlenül borsos árat fizetnünk. Vannak nyitásérzékelő riasztók és mozgásérzékelők. Lehet ezeket kombinálni is, viszont folyamatosan figyelni kell a ki- és bekapcsolásra, illetve a megfelelő látószög elérésére és a helyes felszerelésre. Egyes riasztók hangjelzése elüldözheti a behatolókat, de ettől függetlenül is felkaphatnak 1-2 értékesebb vagyontárgyat menekülés közben.

A legkomplexebb védelmet azonban ma már a különféle okos otthon rendszerek jelenthetik. A betörők szándékaitól ezek a rendszerek sem védenek meg bennünket, de számos funkcionalitással járulnak hozzá ahhoz, hogy mérsékeljük az esetleges károkat, s azonnali értesítést kapjunk, ha valami történik a lakásunkban vagy a házunkban.

Címlapkép: Getty Images