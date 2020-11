Ezzel enyhíthetők a koronavírus tünetei: itthon is folynak a kutatások

Az alapkutatási infrastruktúrák segítik a koronavírus-fertőzés tüneteinek enyhítését célzó vizsgálatokat. A 2018-ban létrejött Magyar Molekuláris Medicina Kiválósági Központ alapkutatási infrastruktúrája és kutatói erőforrásai révén váltak lehetővé koronavírushoz kapcsolódó vizsgálatok - közölte Bódis József, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) felsőoktatásért, szakképzésért és innovációért felelős államtitkára.

A világjárvány új helyzet elé állította a mára 11 kutatócsoportból és több mint 80 tudósból álló Magyar Molekuláris Medicina Kiválósági Központ (HCEMM, Hungarian Centre of Excellence for Molecular Medicine) vezetőit. Az alapkutatások mostani szakaszában a kutatócsoportok igyekeznek részletesen megérteni és feltárni a vírus által okozott megbetegedést, ezért sejtes és a vírust magát érintő képalkotó kísérleteket is végeznek. A HCEMM is részt vett abban a Nemzeti Biztonsági Laboratóriummal (NBL) közös kísérletben a Semmelweis Egyetemen, amellyel a világon elsőként a vírus nem fixált, fertőzőképes formájának részletes képét sikerült elkészíteni.

A HCEMM azonban nemcsak az alapkutatáshoz szükséges kutatókat, kapcsolatokat és infrastruktúrát foglalja magában, ugyanis az itt születő eredmények ipari hasznosításuk által új termékek kifejlesztését teszik lehetővé. Bódis aláhúzta, bebizonyosodott, hogy egy világszínvonalú központ rendkívüli helyzetekben kulcsfontosságú szerepet játszhat a kutatásban, ezért szükség van olyan fiatalokra, akik a kutatói pályát választják hivatásuknak. Ehhez nagymértékben hozzájárulnak az olyan eseménysorozatok, mint a ma kezdődő a Kutatók Éjszakája, ahol a fiatalok megismerkedhetnek a tudományos kutatás számos új eredményével, és vonzóvá válhat számukra a kutatók és fejlesztők sokszínű munkája.

Címlapkép: Getty Images