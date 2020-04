Ezeken a klinikákon végeznek koronavírus-tesztet magánúton: mutatjuk, mennyiért

Jelenleg kétféleképpen derülhet ki Magyarországon valakiről, hogy koronavírus fertőzött-e, vagy a hivatalos állami ellátásban végzett vizsgálat, vagy magánlaborokban végzett teszt útján. A közkórházak laborjai azonban csak akkor végzik el a tesztet, ha azt a háziorvos indokoltnak tartja a beteg tünetei és/vagy kontaktusai alapján, magánúton viszont bárki kérheti a tesztet. Három olyan magánegészségügyi szolgáltatóról tudunk, ahol végeznek koronavírus diagnosztizációt, viszont meg is kérik az árát. Mutatjuk, hol és mennyiért lehet magánúton tesztet végeztetni.

Ahogy azt korábban a Pénzcentrumnak dr. Spányik András elmondta, kétféle teszt létezik a virológiában: az egyik, a PCR-teszt magát a kórokozót mutatja ki nyálkahártyáról vett minta alapján, a másik vérminta elemzéssel azt határozza meg, kapcsolatba kerültünk-e a vírussal a szervezet immunválaszként termelt ellenanyag jelenlétének alapján. A PCR technológia viszonylag idő, eszköz és munkaerő igényes eljárás, az eredményre körülbelül 3 órát kell várni - de még így is "gyorstesztnek" számít. A magyar magánlaborok is többféle tesztet végeznek, a Róbert Magánkórházban egyes sajtóértesülések szerint 15 perces gyorstesztre is van lehetőség, rajtuk kívül tudomásunk szerint még két magánszolgáltató végez tesztelést, de már máshol is tervezik a bevezetést.

Miért fontos a tesztelés? Mit nyer a lakosság a minél gyorsabb és több helyen végezhető teszteken?

Nagy valószínűséggel azoknak az országoknak a gazdasága, amelyek nagy számban és gyorsan (valamint minél olcsóbban) lesznek képesek tesztelni a lakosságot, hamarabb helyreállhat majd a járvány után. Legalábbis Zsiday Viktor befektetési szakember úgy gondolja, a kulcs az, hogy mikor lesz gyors, nagy mennyiségben bevethető teszt - ha ez rendelkezésre áll, akkor a gazdasági fellendülés gyorsan eljöhet.

A nagy kérdés, hogy miután a karanténokkal visszavertük a vírust, hogyan tud ebből talpra állni a gazdaság, és legfőképp mikor

-írja a szakember a blogján. Véleménye szerint a következőképpen fog kinézni a "karantén-fázis" után az életünk: Minden munkahelyen és iskolában reggel hőmérőzés van. Ha valaki lázas, letesztelik. Ha pozitív, letesztelnek mindenkit, akivel tartósabban együtt volt az elmúlt napokban. Ha ők pozitívak, az ő ismerőseiket is. Így gyorsan kiszűrhetőek az esetek, akik házi karanténba kerülnek. Ily módon nem tud nagyon terjedni a vírus. Fellángolások lesznek, de a lakosság nagy része folytathatja korábbi életét. Természetesen tömegrendezvények továbbra sem lehetnek, de 80%-ban visszaállhat a normalitás.

Bonyolult? Igen. Logisztikai rémálom? Igen? Drága? Igen. Jobb, mint az összeomlás? Igen

- teszi hozzá Zsiday Viktor, aki szerint a karantén-fázis után a tömegtesztelés felé fognak fordulni a kormányok. Ha ez kellő mennyiségben, és megfelelő árakon kivitelezhető, akkor a vírus vereséget szenvedett, és a gazdaság 2020 második felében stabilizálódhat, 2021-től pedig fellendülhet.

Hol, mennyiért és milyen tesztet végeztethetünk?

Az első magánegészségügyi szolgáltató, ahol végeztethetett bárki tesztet a Mikromikomed Lab volt, több telephelyén is történhetett a mintavétel. Korábbi nyilatkozataik alapján már bőven túllehetnek az ezredik mintavételen is. Sajtóinformációk szerint a mintavétel ára 3000 forint és további 28 ezer forint a vizsgálat díja. Ezen túl, ha nem szeretnénk ezért befáradni egy laborba, akkor 15 ezer forint kiszállási díj ellenében házhoz jönnek. Ahogy híre ment, hogy a Mikromikomed laborban lehetséges a magántesztelés, hirtelen óriási lett az érdeklődés. Kezdetben napi 50 tesztet végeztek, ezek számát azóta megduplázták.

Időközben a Róbert Magánkórházban is lehetőség nyílt gyorsteszt végzésére, amely 15 perc alatt eredményt ígér. Ez a tesz ujjbegyből vételezett vércsepp alapján mutatja ki, hogy a páciens túl van-e a koronavírus fertőzésen. Ez az úgynevezett szerológiai tesztelés. Fontos megjegyezni, hogy ez a teszt nem feltétlenül mutatja ki a frissen szerzett fertőzöttséget, ha a vérben még nem elég hozzá az immunglobulin szám, vagyis a szervezetünk még nem termelt a vírus elleni védekezéshez elég antitestet.

A magántesztet elvégeztethetjük a Róbert Magánkórházon belül 29990 forintért, azonban egy magasabb díjért házhoz is kimennek elvégezni: ennek ára 79990 forint.

A harmadik magánszolgáltató, aki végez ilyen tesztet a Rózsakert Medical Center. PCR (nyálkahártyaváladék alapján végzett, kórokozót kimutató) tesztjük árai a Mikromikomed Labhez hasonlóan 28 forintba kerülnek, a kiszállás díja pedig ugyancsak 15 ezer forint.

A szerológiai teszt ára viszont jelentősen olcsóbb, mint a Róbert Magánkórháznál - bár arról nincs tudomásunk, hogy mennyi időt vesz igénybe az eredmény kimutatása. A rendelőben végzett tesztért 19500 forintot számítanak fel, kiszállással pedig 36 ezer forintot. Ez majdnem 44 ezer forint különbséget jelent.

Mit bizonyítanak a magántesztek?

A jövőben minden bizonnyal egyre több magánegészségügyi szolgáltató kínál majd teszteket, azonban ezek nem számítanak hivatalosnak. Tehát ha valakinek pozitív lesz a tesztje magánúton végzett teszttel, azt a szolgáltató jelzi a közellátó felé, viszont a hivatalos statisztikába csak az kerül bele, akit az állami intázmények vizsgáltak meg. Ahogy Müller Cecília országos tisztifőorvos az operatív törzs hétfői sajtótájékoztatóján fogalmazott:

A magánlaborok eredményeit nem számolják bele a hivatalos adatokba, nem tekintik azokat hitelesnek.

Ahhoz viszont, hogy a lakosságon nagy mennyiségben tudjanak majd teszteket végezni a "karantén-fázis" után, ahogy a bekefektetési szakember jósolja, szinte elkerülhetetlen lesz a magán- és a közegészségügy együttműködése. A tesztek minden bizonnyal egyre gyorsabbak, egyre olcsóbbak lesznek, ahogy fejlődik a technológia és egyre több piaci szereplő lép be a képletbe, azt viszont még korai lenne megjósolni, mikor válik majd mindenki számára elérhető a vírusteszt - vagyis meddig lesz a tehetősek kiváltsága, hogy meggyőződjenek róla, betegek-e vagy már átestek a fertőzésen.

