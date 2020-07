Életmentő oltóanyag vált hiánycikké: pedig itt a nyár, most lenne rá igazán szükség

Évről évre visszatérő problémája a kórházaknak, háziorvosoknak, patikáknak, hogy hetekre elfogy a tetanusz-oltóanyag. Az életmentőnek számító injekció készletek most a megnövekedett igény miatt fogytak ki. Várhatóan július végéig eltarthat a hiány.



Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) honlapján elérhető összes termékhiányt tartalmazó listára felkerült a VACTETA 40 NE/0,5 ml szuszpenziós injekció, amelyet sérülések ellátásakor (kutyaharapás, rozsdás szögbe lépés, stb.) alkalmaznak a tetanuszt okozó baktérium elszaporodásának megakadályozására - szúrta ki a Pénzcentrum.

A Vacteta szuszpenziós injekció a merevgörcsöt (tetanuszt) okozó baktérium ártalmatlanított toxinját tartalmazó oltóanyag, melynek hatására a tetanusz elleni antitesteket termel, íhy akadályozza meg a fertőzést. Alkalmazható 2 hónapos és idősebb csecsemők, gyermekek, serdülők és felnőttek tetanusz elleni aktív immunizálására (vakcinálására).

A tetanusz elleni oltóanyag nem most először válik hiánycikké, hanem visszatérő problémát jelent a betegelletásban. A TETANOL PUR szuszpenziós injekció előretöltött fecskendőben 2019. novembere óta hiánycikk. Az akkor, az OGYÉI honlapján megjelent tájékoztatás szerint a GSK - mint a forgalomba hozatali engedély jogosultja - piaci megfontolás miatt hiányt jelentett be a TETANOL PUR minden forgalomban lévő kiszerelésére 2021.01.01. napjáig.



Forrás: OGYÉI Forrás: OGYÉI

Akkor azt írták a honlapon, hogy az új, Magyarországon forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező, azonos javallatban alkalmazható VACTETA 40 NE/0,5 ml szuszpenziós injekció készen áll a folyamatos betegellátás fenntartására:

a Phoenix Pharma tájékoztatása szerint raktáraiba jelentős szállítmányok érkeztek, így a kiszállítás és a többi nagykereskedelmi partner kiszolgálása rövidesen megkezdődhet.

Azonban most a "megnövekedett igény" miatt a VACTETA is hiánycikké vált. Nyári időszakban valószínűleg egyébként is gyakoribbak az olyan sérüléses baleseteket, amelyeknél fennáll a tetanusz fertőzés kockázata. A gyógyszerhatóság honlapjának információi szerint a hiány várhatóan július 31-ig fog tartani.



Forrás: OGYÉI Forrás: OGYÉI

A készítmény pótlására a hiány ideje alatt egyedi importlehetőség van, ez elsősorban a kórházak és szakrendelők számára nyújt lehetőséget készleteik feltöltésére. Az import nyilvánvalóan a költségek növekedésével jár.

Nyáron sem először fordul elő a tetanusz oltóanyag hiány, 2016-ban szintén nagy volt port kavart, amikor kifogytak a készletek a kórházakban, patikákban. Bármelyik évben előfordulhat, hogy hosszabb rövidebb ideig hiánycikk az oltóanyag, ahogy 2012-ben, 2014-ben és 2015-ben szintén előfordult, hogy termékhiány lépett fel egyes vakcinák esetében. Hogyha nincsen lehetőség a helyettesítésre, kritikus esetben alkalmazhatók azok a vakcinák, amelyek más védóoltásokkal kombináltan tartalmazzák a tetanusz-hatóanyagot is (DPT; DT).

Miért életmentő a tetanusz-oltás?



A tetanusz bakteriális toxin által okozott erős izomgörccsel, úgynevezett merevgörccsel járó bénulás, mely kezeletlen esetben halálos. Magyaországon már eltűnőfélben lévő betegségként tartják számon, hála a már fiatal csecsemőkorban kezdett védőoltásoknak, viszont a kórokozó továbbra sem tűnt el.

A lappangási idő 5 naptól 15 hétig terjedhet, átlagosan egy hét. A kezdeti tüneteket - fejfájást, lehangoltságot, fáradtságot, szédülést, izomfájdalmaket, izzadást - követően szájzár (trizmus) alakul ki, és a beteg arcán kialakuló izomgörcs érinti a szemmozgató izmokat, ezáltal kettőslátás alakul ki. Az izommerevség fentről lefelé gyors ütemben terjed el: a tarkó után a hosszú hátizmok, a hasizmok, a végtagok izmai, a mellkas- és bordaközi izmok, majd a gégefő izmai, végül a rekeszizom kerül merevgörcsös állapotba. Utóbbi kettő merevgörcse végül kezeletlen esetben halálhoz vezet.

Megfelelő orvosi ellátás és kezelés hiányában három beteg közül kettő veszti életét.

Ezért számít a tetanusz-oltóanyag életmentőnek, hiszen általa megelőzhető, hogy a baktérium egyáltalán elszaporodjon a szervezetben. Magyarországon a megelőzés szervezett formában, védőoltások segítségével történik. 3, 4, 5, 36 hónapos korban az első, majd pedig 6 és 11 éves korban ismétlő DPT, ill. DT kombinált védőoltást kapnak a gyermekek (diftéria = torokgyík, pertussis = szamárköhögés, tetanusz = merevgörcs).

A közhiedelemmel ellentétben a tetanusz fertőzésnek nincsenek látható, egyértelműen erre a fertőzésre utaló jelei ("piros, a szív felé kúszó csík, stb."). Az emlékeztető - anatoxin - oltás hatása legfeljebb egy évig tart. Az Egészségügyi Világszervezet szabályosan alapimmunizált egyéneknek is életük során tíz évente emlékeztető (DT felnőtteknek) védőoltást ajánl.

Címlapkép: Getty Images