Alig ismert veszély a magyar utakon: életekbe kerülhet a hanyagság

Kevesen feltételezik, hogy bármikor az autójukra hullhat egy akár 10-20 kilós jégdarab, de a veszély valós, és igen komoly. A szinte kivédhetetlen szituáció azok miatt a felelőtlen és/vagy lusta sofőrök miatt van, akik nem takarítják le a teherautó, pótkocsi tetejéről a jegesedést. A tisztítás egyébként a személyautók tulajdonosainak is kötelessége, a nemtörődöm sofőröket komoly pénzekre büntethetik, sőt, eljárás is indulhat ellenük.

Nem csak a szélvédőn és az aszfalton okozhat galibát a jegesedés: sokan nem számolnak vele, de a járművek tetejére fagyott hó, eső is komoly baleseteket tud okozni. Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy mindig rendesen le kell takarítani az autót, mielőtt útnak indulnánk: ez egyfelől a kilátás végett fontos - ne járj úgy, mint a nő, aki Gárdonyban szinte vakon vezetett -, de ugyanennyire fontos, hogy ne tegyünk kárt másokban, mert bizony elég komoly baleset kerekedhet az autóról lehulló, le nem takarított hó vagy jég miatt.

A másik, szinte kivédhetetlen veszély a kamionokról lehulló jég, hó: erre figyelmeztet januári videójában az egyik legismertebb magyar kamionos vlogger is. A felvételen prezentálja, hogy mekkora jégdarabok tudnak keletkezni a pótkocsik tetején - hát, valóban nem lenne szerencsés, ha egy ilyen, 10-20 kilós tömb menet közben hullana alá. A sofőr azt is megjegyzi, hogy nem csak a többi autósnak, de a gyalogosoknak is komoly sérülést okozhatnak a felelőtlen fuvarosok: gondoljunk csak bele, mi lenne, ha egy ilyen tömb fejen találna mondjuk egy sétáló embert.

A takarítás elmulasztására semmilyen kifogás nem elfogadható az ST22Lacika néven vlogoló kamionos szerint, azt minden sofőrnek kötelessége elvégezni:

Figyeljünk oda egymásra, lehetőleg ne akarjunk senkit megölni az úton! (...) Vegyétek a fáradtágot, és takarítsátok le!

- húzta alá.

A másik kapcsolódó felvétel ugyan nem friss, de a jelenség veszélyeit remekül szemlélteti. A videót a Budapesti Autósok Közössége egyik olvasója küldte be, akire a 4-es út és az M0-s kereszteződésénél hullott rá majdnem egy vaskos jégdarab - csupán pár méteren múlt a baleset.

Ez a szerencse, nem az Ötöslottó...

- fűzte hozzá a felvételhez. Másnak nem volt ilyen szerencséje: a Police.hu-n dokumentáltak egy korábbi esetet, amikor a teherautóról lehulló vaskos jégdarab telibe is találta a személyautót. A rendőrségi fotó elég sokkoló: a szélvédőt is beszakította a jég, a sofőr pedig nyolc napon belül gyógyuló sérülést szenvedett, a fején sérült meg a balesetben. Még egyszer: a képen látható autó nem ütközött semmivel, az előtte haladó kamionról esett rá a jég.



A sofőr csak könnyebb sérüléseket szenvedett. Fotó: Police.hu A sofőr csak könnyebb sérüléseket szenvedett. Fotó: Police.hu

Bár nem sokat lehet tenni a nagyobb járművekről lehulló jég ellen, egy kis elővigyázatossággal csökkenthetjük a kockázatot. Télen amúgy is ajánlatos nagyobb követési távolságot tartani, ez pedig legyen hatványozottan igaz, ha nagyobb jármű megy előttünk. Ha valami ráesik az autónkra, és nem látunk ki, vagy berepedt a szélvédő, próbáljunk meg a helyzethez képest nyugodtak maradni, és a vészvillogót kitéve fokozatosan lassítani, megállni. Érdemes kihívni a rendőrséget is, ha megvan annak a rendszáma, akiről a jég lehullott, mégkönnyebb felderíteni az ügyet.

Komoly büntetést is lehet kapni

A gépjármű tisztántartására nem csak a kamionosoknak kell odafigyelnie, mindenkinek kötelessége ügyelni a jég- és hómentesítésre. Ellenkező esetben a balesetveszély mellett a pénztárcánk is bánhatja a lustaságot.

Személgépjárművek és leginkább ponyvás kisteherautók esetében nemcsak a látótér szűkülése okozhat gondot, hanem ha a jármű tetején maradt hó vagy jég menetközben esik le és ezzel kárt okozunk, akkor azt potenciálisan a kötelező biztosításunk terhére fogjuk megtéríttetni, ezzel pedig el is búcsúzhatunk a bónuszkategóriánktól

- mondta el korábban dr. Vágány Tamás jogtanácsos, a D.A.S. Jogvédelmi Biztosító Zrt. munkatársa a Pénzcentrumnak. A szakértő azt is felvázolta, milyen büntetésre számíthat az, aki havas, jeges autóval indul útnak.

Ha semmilyen más tényállás nem áll fenn, tehát nem okoztunk balesetet, csak a rendőr megállított minket egy rutinellenőrzésre, akkor leginkább a figyelmeztetést, de legfeljebb a szabálysértési bírság törvényi minimumát, tehát ötezer forintot tartok arányos büntetésnek. Más kérdés, hogyha balesetet okozunk és az is közrejátszott abban, hogy ez bekövetkezett, hogy nem takarítottuk le megfelelően a szélvédőnket, akkor ez súlyos gondatlanságnak minősülhet, ezt pedig a szankció kiszabásakor súlyosbító körülményként vehetik figyelembe

- mondta el lapunknak a jogtanácsos. Fontos tudni, hogy bár az konkrétan nincs benne a KRESZ-ben, hogy tilos lenne behavazott, jeges kocsival közlekedni, de egy ilyen helyzetben mégis megsértünk több alapelvet is, amiért bizony elővehetnek.

Egyfelől veszélyeztetjük mások biztonságát - itt a személyi biztonságon túl a vagyoni biztonságra is kiterjed a jogszabály,

akadályozzuk a forgalmat, hiszen, ha egy mellettünk haladó autó sávot akar váltani, a befagyott ablakainkkal jelentős mértékben kitakarjuk, hogy mi a helyzet a forgalomban mellettünk és mögöttünk, ráadásul

a járművel nem az időjárási viszonyoknak megfelelően közlekedünk, mivel ebbe az is beletartozik, hogy letakarítjuk az autónkat egy behavazódott reggelen.

Extrém esetben egyébként még büntetőeljárás is indulhat ellenünk. Ez abban az esetben történhet meg, ha a csökkent látótér miatt balesetet okozunk, és ebből fakadóan valaki nyolc napon túl gyógyuló sérülést szenved. Egy ilyen helyzetben közlekedési baleset okozásával vádolhatnak meg minket - figyelmeztetett a szakember.

Címlapkép: Getty Images