A rendőrség is megerősítette: fia végzett Szilágyi Istvánnal

Fia végzett Szilágyi Istvánnal, akit vasárnap reggel találtak holttan otthonában. A Lópici Gáspárt megformáló színész halálát a rendőrség is megerősítette.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központjába 2020. május 3-án 7 óra 34 perckor érkezett bejelentés arról, hogy Budapesten a XVII. kerületi X. utcában, egy családi házban egy férfi bántalmazza apját. A rendőrök a helyszínen elfogták a bántalmazót, a 49 éves Sz. Pétert, majd szemlét tartottak és megállapították, hogy a férfi halálát idegenkezűség okozta - írja a Police.hu. A BRFK Életvédelmi Osztálya Sz. Péter ellen emberölés bűntett gyanúja miatt indított eljárást.

A Pénzcentrum is beszámolt róla: a Lópici Gáspár szerepéről ismertté vált Szilágyi Istvánt vasárnap reggel találták holtan, a halálát egy fejére mért ütés okozhatta. A művész fia korábban is bántalmazta már rossz fizikai állapotban lévő édesapját, előzetesben is ült a tettlegességért, de akkor szülei kitartottak mellette.

A színész halálhírét egy XVII. kerületi önkormányzati képviselő is megerősítette a helyi hírportálnak, a rakosvidek.hu-nak, mint mondta, nemrég vittek adományokat Szilágyi Istvánéknak, akkor még a felesége azt mondta, minden rendben van.

A Bors információi szerint a rendőrséget a színművész felesége értesítette, aki pánikolva szaladt át reggel a XVII. kerületi házuk melletti vegyesboltba.

Mindenki szertette Pista bácsit, nem ártott ő a világon senkinek! Méltatlan, hogy ilyen szörnyű körülmények között kellett meghalnia...Itt az egész környék szerette, a szívünk megszakad érte

- mondta a boltos a lapnak. Szilágyi István feleségét a rendőrség hallgatja ki, a helyszínelés még vasárnap dél körül is zajlott.

