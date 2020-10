A karanténból jelentkeztett Osvárt Andrea: így vészelte át a koronavírust a TV2 sztárja

Bár pénteken lejárt a karanténja, nem lép színpadra szombaton Osvárt Andrea, hiszen nem tudott próbálni a TV2 táncos műsorához. Mint mondta, szerencsére enyhe tünetekkel megúszta a koronavírust, hétfőtől újra munkába áll.

Pénteken járt le a karanténja, de nem tudott próbálni a héten, így kénytelen kihagyni a szombatia Dancing with the Starst is Osvárt Andrea. "Sajnos nem tudok színpadra lépni szombaton. Ki kell hagynom a negyedik adást. De a legfontosabb az egészség" - mondta Instagram-oldalán, egy friss videóban.





Szerencsére úgy tűnik, hogy enyhe tünetekkel megúszta a koronavírust, de követi a protokollt, mivel nem akar senkit megfertőzni. Elmondta azt is, hogy hétfőtől már vissza tud állni próbálni, úgyhogy reméli, több adást nem kell kihagynia. A trolloknak pedig végezetül azt üzente: ne kapják el a koronavírust.

Fotó: Instagram