Modern emberek, akik otthonról fizetik a számlákat
Figyelem! Alig egy hetük maradt a magyar lakástulajoknak, hogy ezt elintézzék: rengeteget spórolhatnak

2026. március 23. 11:02

Már csak alig több mint egy hét van hátra a márciusi lakásbiztosítási kampányból, a legnagyobb hajrá pedig még csak most kezdődik: tapasztalatok szerint a váltások fele az utolsó tíz napra esik. Idén újabb 400-450 ezer ügyfél mozdulhat meg és a számok önmagukért beszélnek: tízből nyolc váltó spórol, minden harmadik ügyfél pedig akár a felére is csökkentheti a díját. A fokozódó biztosítói verseny és az egyedi kedvezmények miatt most azoknak is érdemes kalkulálniuk, akiknek két évnél fiatalabb a lakásbiztosítási szerződésük.

Már csak kilenc nap maradt a márciusi lakásbiztosítási kampányból és a tapasztalatok azt mutatják, hogy a java még csak most jön. A korábbi évek adatai alapján az utolsó tíz napra koncentrálódik a váltások fele. Az új szerződésekkel pedig még mindig sokat lehet spórolni – közölte a Netrisk.

Az idén is 400-450 ezer váltással vagy szerződésátkötéssel számolnak a piacai várakozások szerint, így a kampány végére a teljes hazai lakásállomány közel fele „megmozdul” a lakásbiztosítási kampány három évvel ezelőtti bevezetése óta. 

Ez a folyamat alapjaiban rajzolja át a piacot: becsléseink szerint május 1-re már közel 1,5 millió ingatlantulajdonos vagy bérlő lakásbiztosításának éves fordulónapja esik majd május 1-jére. Ez azt jelenti, hogy a tavaszi kampány nem egy egyszeri alkalom, hanem a lakásbiztosítási piac meghatározó, évről évre visszatérő eseményévé vált, amely hosszú távon velünk maradhat

 – mondta Besnyő Márton, a Netrisk Csoport Ausztriáért és Magyarországért felelős regionális ügyvezetője.

37 ezer forintos átlagdíj, 10-ből 7-en biztosítót váltanak

A lakásbiztosítások átlagdíja az idei kampányban eddig az idén alig több mint 37 ezer forint lett, ami 2 százalékos csökkenést jelent az egy évvel korábbihoz képest, ez pedig az erőteljes versenyre utal.  A családi házak esetében ez 45 ezer forint, míg a lakások esetében pedig 21 ezer forint körül alakult, a díjak pedig nagyjából megegyeznek a tavalyi szintekkel. Eddig egyébként több mint 200 ezren kalkuláltak náluk, és a váltók döntő többsége, 70 százaléka másik biztosítót is választott. A legtöbb szerződést pedig az Allianznál, a Colonnade-nál és a Groupamánál kötötték az ügyfelek.

Besnyő Márton hozzátette, hogy a meglévő biztosítás lecserélésével, a konstrukciók összehasonlításával jelentős megtakarítást lehet elérni. Az idei kampány első három hetében a Netrisken összehasonlító ügyfelek 80 százaléka átlagosan 20 ezer forintot tudott spórolni, tízből hárman pedig meg tudták felezni a díjukat az új szerződéssel, ez átlagosan 35 ezer forint megtakarítást jelent.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A lakásbiztosítások esetében a díj mellett a szolgáltatás minősége is kiemelten fontos, sokan bővítették az elérhető szolgáltatások körét kampány hatására, így az alulbiztosítottság is csökkent. Ezt mutatja az is, hogy minden ötödik ügyfél drágább biztosítást választott, magasabb biztosítási összeggel, és cserélte le az évekkel ezelőtt kötött, elavult biztosítását.

Az új szerződésekért élénk a verseny a biztosítók között: nemcsak egyedi kedvezményekkel és díjcsökkentéssel harcolnak az ügyfelekért, hanem komoly termékfejlesztésbe is kezdtek. Olyan extra szolgáltatások és modernebb fedezetek jelentek meg a palettán, amelyek a régi típusú szerződésekben nem szerepeltek.

Besnyő Márton szerint érdemes ezt a helyzetet kihasználni és összehasonlítani az ajánlatokat, hiszen a biztosítók most mindent bevetnek az új ügyfelek megszerzése és a meglévők megtartása érdekében, így a váltás nemcsak anyagi kérdés, hanem a biztonsági szint emeléséről is szól.
