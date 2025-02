Brutál árat fizetünk a klímaváltozásért: ez minden magyart érint, nincs kivétel

2024-ben közel 40 ezer lakással és társasházzal kapcsolatos elemi kárbejelentés érkezett az egyik hazai biztosítóhoz. A legviharosabb időszak 2024-ben egyértelműen a május vége, június eleje volt: ebben a néhány napban érkezett a kárbejelentések közel harmada.

A változékony időjárás, a globális felmelegedés és a klímaváltozás hatásai egyre erőteljesebben befolyásolják a mindennapjainkat, elég csak a gyakori szélsőséges időjárási körülményekre gondolni. 2024 azonban szerencsére békésebb évnek tekinthető a viharkárokat nézve a 2023-as évnél: míg tavalyelőtt a Generali Biztosítóhoz rekordmennyiségű, 58.000 lakással és társasházzal kapcsolatos elemi kárbejelentés érkezett, addig 2024-ben ez a szám közel 40.000 volt, a károk összege megközelítette az 5 milliárd forintot. A viharkárral kapcsolatos kárbejelentések száma volt tavaly a legmagasabb a károkat tekintve (megközelítőleg 21.000), ezt követték a villámmal, a jéggel és a kívülről beáramló vízzel kapcsolatos kárbejelentések.

2024-ben a viharkárok tekintetében a viszonylag békés évkezdés után május utolsó napjaiban jégverés rázta meg az országot, és az extrém időjárás június elején is megmaradt. Ebben az időszakban összesen több mint 12.000 kárbejelentés érkezett a biztosítóhoz, ami a hónapos átlagot tekintve (2500 bejelentés 2024-ben) kiemelten magas volt. Ezen a két hónapon kívül még az átlagnál több vihar és vízkárról érkezett bejelentés a biztosítóhoz 2024 júliusában és augusztusában, illetve szeptemberben is az éves átlagnál jóval magasabb volt a kárbejelentések száma – ebben a hónapban az áradások okoztak komoly problémákat országszerte.

A lakossági viharkárok tekintetében tavaly a legtöbb kárbejelentés Budapestről érkezett, amit Hajdú-Bihar vármegye és Pest vármegye követett – városok szintjén pedig a főváros mellett Debrecen, Pécs és Miskolc szenvedte a legtöbb kárt 2024-ben.

Akár már a kárfelmérés napján a pénzünkhöz juthatunk

A kiszámíthatatlan időjárási viszonyok következtében mára már rendkívül fontossá vált a megfelelő biztosítás, ennek pedig leginkább akkor van hatalmas jelentősége, amikor bekövetkezik a baj.

Fontos, hogy a kárbejelentést az észlelést követően mielőbb tegyük meg, lehetőleg online módon, hogy amint lehet, megkezdődhessen a károk feldolgozása. Lényeges az is, hogy fotókkal, videóval dokumentáljuk a vihar okozta károkat. Amennyiben kárunk keletkezett, videós kárrendezéssel, egy okostelefon segítségével akár percek alatt is rendezhető a kár. Vagyonkároknál körülbelül 5-7 perc, míg gépjárműkároknál nagyságrendileg10-15 perc alatt megtörténhet a felmérés, és amennyiben a videóhívás alapján a kár rendezhető, a kárösszeg utalására is sor kerülhet. Az azonnal indított, úgynevezett real-time kifizetéssel tehát már néhány percen belül a károsult számláján lehet a kárösszeg

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 19 456 484 forintot 20 éves futamidőre már 6,26 százalékos THM-el, havi 140 517 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,78% a THM, míg a MagNet Banknál 6,88%; az Erste Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7,00%, a K&H Banknál pedig 7,28%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

- hangsúlyozza Szikszai József, a Generali Biztosító Zrt. kárrendezési igazgatója.

A szakember arra is felhívja a figyelmet, hogy a leggyakoribb káreseményekre adott fedezetek (vihar, csőtörés, beázás, tűz, üvegtörés) alapvetően a lakásbiztosítások részét képezik, ám sok esetben a biztosítási összegek nem elegendőek a károk helyreállítására. Ezt alulbiztosítottságnak nevezzük – ami azt jelenti, hogy a kifizetett kárösszeg nem olyan mértékben fedezi a javítás, az újjáépítés vagy az újrabeszerzés költségeit, mintha megfelelő mértékű biztosítási összeggel bírt volna a szerződésünk.

Ezért érdemes időnként átnézni a biztosítást, az egy négyzetméterre eső, úgynevezett újraépítési értékét is aktualizálni az időközben bekövetkezett árváltozások figyelembevételével.