A klímaváltozás berúgta az ajtót: 8 éve még ezrek csúszták át a Balatont, ma 15-18 fok van + Videó

Emlékeztek rá? Nyolc éve a hosszan tartó hidegnek köszönhetően a Balaton teljesen befagyott, de jég zajlott a Tiszán és a Dunán is. Ezzel szemben a héten a szokatlan meleg, a januári 15-18 fokos hőmérséklet ad okot aggodalomra. Vajon néhány év múlva már a tél közepén strandolhatunk is a magyar tengernél?

Mintha időhurokba kerültünk volna ezen a héten, egymást érik a szokatlan időjárási anomáliák. Már a hét első két napján négy rekord dőlt meg: hétfőn az országos és a budapesti csúcshőmérséklet, kedden pedig a minimum- és maximum- hőmérsékleti értékek. Január 28-án Nagyatádon 19,9 fokot mértek, ami új napi melegrekordnak számít, miközben a Balaton-parti településeken is szokatlanul enyhe idő volt, a hőmérők 17-18 fokot mutattak. Ma sem lesz ez másként: sok napsütés és enyhe idő várható, a hőmérséklet helyenként elérheti a 15 fokot.

Mindez különösen érdekes annak fényében, hogy a minap egy bejegyzés is felidézte a múltbeli időjárást. Ahogy írták: „Ma Siófokon napközben 18 fokot mértünk!” Ennek apropóján emlékeztettek arra, hogy kereken 8 évvel ezelőtt január 28-án több ezren keltek át a befagyott Balaton jegén. 2017-ben a hosszan tartó hidegnek köszönhetően teljes egészében befagyott a magyar tenger. De fagyott a Tisza, jég zajlott a Dunán, és teljes felületén is.

Még külföldre is eljutott a “Balatonátcsúszás” híre

2017. január 28-án szervezték meg Badacsony és Fonyód között, és 8-10 ezer ember vett részt az őrült eseményen. Volt, aki korcsolyával tette meg az 5,2 kilométeres távot, mások gyalog, a vagányabbak pedig jégszörffel vágott neki a távnak.

A Balaton teljes befagyása mindig is ritkaságnak számított, de a meteorológiai adatok azt mutatják, hogy az ilyen jelenségek egyre kevésbé fordulnak elő. Az elmúlt évtizedekben a téli hónapok átlaghőmérséklete folyamatosan emelkedett, a tartós és erős fagyok pedig egyre ritkábbak. Ez a változás nemcsak a természetre, hanem a helyi turizmusra és gazdaságra is komoly hatással van. A téli turizmus egykor kedvelt formái, mint a jégvitorlázás vagy a Balaton jegén való korcsolyázás, az éghajlatváltozás miatt lassan végleg eltűnik.

Balaton és a klímaváltozás: évek óta durván melegszik

Ezzel együtt a HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet (BLKI) felmérése azt is kimutatta, hogy a tó nyugati része főleg tavasszal és nyáron, keleti része inkább ősszel és télen melegszik. A kutatók szerint a következő évtizedekben is hasonló ütemű melegedés várható, ráadásul a tó beépítése is csak erősíti ezt a folyamatot. „Az előzetes munkánk szerint, ha az éghajlatváltozás nem enyhül, folyamatos felmelegedés várható, vagyis 10-20 év múlva a víz hőmérséklete továbbra is 0,5-0,7°C-kal fog emelkedni évtizedenként” – közölték a kutató.

A Balaton vizének melegedése nemcsak azért aggasztó, mert egyre inkább csak archív felvételek tanúskodnak majd arról, hogy valaha befagyott a magyar tenger, hanem azért is, mert az utóbbi évek enyhébb telei és melegebb nyarai kedvező feltételeket teremthetnek a nem őshonos fajok számára. Szubtrópusi és trópusi algák, halak és növények jelenhetnek meg a tavon, amelyek így versenyezhetnek az őshonos fajokkal.