Ősi magyar népszokás szedi áldozatait karácsony környékén: pillanatok alatt nagy baj lehet

Ha nem is drasztikusan, de mindenképpen növekszik a téli, karácsonyi időszakban a balesetek száma Magyarországon. A karácsonyfatüzektől elkezdve, a rosszul elhelyezett gyertyák, nem megbízható/meghibásodott fényfűzérek, de akár a sütés-főzés, sőt még olyan ősi szokások is, mint a disznóvágás, komoly galibát okozhatnak ilyenkor. És akkor arról még nem is beszéltünk, hogy a csúszós utak miatt a közúti balesetek száma, illetve a hosszabb időre magára hagyott ingatlanokba a betörések száma is komolyan megugrik. A kellemes év végi karácsonyi bulizgatás tehát pillanatok alatt fordulhat így vagy úgy tragédiába, ezért a Pénzcentrum a katasztrófavédelemmel, és a legnagyobb hazai biztosítók segítségével összeszedte a legnagyobb veszélyforrásokat, de tanácsokat is kértünk az esetleg szerencsétlenségek elkerüléséhez.

Egyetlen nap, és itt a szenteste, viszont az adventi időszak már hetek óta tart. Sokaknak a karácsony a pihenésről, a családról, a feltöltődésről szól, megint mások szétstresszeli az egészt. De akárhogy is álljon valaki az év végi ünnepekhez, az bizonyos, hogy rengetegen vannak ilyenkor odahaza, együtt, sokkal többet, mint az év más időszakaiban. Ez pedig gyakorlatilag eleve elrendeli, hogy sokkal több háztartási baleset történik ilyenkor.

Termérdek magyar tüsténkedik ilyenkor a konyhában, az emberek rengeteg gyertyát, fényfűzért gyújtanak otthonaikban, egyszer a karácsonyfa is brutálisan kiszárad, és még januárban egy utolsó jól időzített csillagszóró felgyújtja az egészet, az meg legrosszabb esetbe a lakást, házat. Ünnep ide vagy oda, nagyon oda kell tehát figyelni a személyes biztonságunkra, ugyanis egyetlen pillanat alatt megtörténik a baj.

Ennek okán a Pénzcentrum az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) és a legnagyobb hazai biztosítótársaságok segítségével annak járt utána, melyek a karácsonyi, tágabban a téli időszak legjellemzőbb balesetei, milyen kárkifizetések jellemzőek. De kértünk tanácsokat is arra nézve, hogyan kerülhetők el a legnagyobb tragédiák a karácsonyi időszakban.

Rengeteg a tűz karácsonykor

„Tavaly a karácsonyi időszakban csak az adventi koszorúk, fényfüzérek, csillagszórók miatt hatvannégy lakástűz keletkezett, öt otthon vált lakhatatlanná és tizenhárman sérültek meg olyan tűz miatt, amelyet adventi koszorú okozott” – tudta meg lapunk az OKF-től. A Katasztrófavédelem azt is elmondta lapunknak, hogy idén az advent első három hetében 11 alkalommal okoztak tüzet az adventi koszorúk, égve felejtett gyertyák és fényfüzérek.

Volt olyan társasházi lakás, amit például egy elborult, égve felejtett gyertya gyújtott ki, a lakás lakhatatlanná vált. A szervezettől megtudtuk azt is, hogy gyakran azért keletkezik tűz, mert a gyertyát az ablakba teszik és meggyújtja a függönyt vagy az ablakkeretet. A tűz veszélyességére a biztosítók sem győzik felhívni a figyelmet. A Groupama például arról tájékoztatta lapunkat, hogy az ünnepek körül első sorban a tűzesetek a legveszélyesebbek. Adataik szerint az év végi, decemberi időszakokat összehasonlítva 2021-ben 15%-kal nőtt a tűzesetek száma a 2020-as évhez képest.

Azt is elmondták, hogy jellemzően adventi koszorú és fenyőfa tüzek kerülnek bejelentésre, melyek nem nagy összegűek általában. Kivétel persze ha átterjednek az egész lakásra. A kisebb károk pár 10 ezer Ft-osak, de lehetnek akár több 10 milliós esetek is, ha károsodik az épület és az ott található ingóságok. De a tűz okaként még mindig az elektromos zárlat kerül legtöbbször megjelölésre – tudatták. A biztosító ezen felül egy „egy nem különleges, de roppant tanulságos” történtet is megosztott szerkesztőségünkkel:

az újonnan vásárolt izzósorral feldíszített fát teljes fényárban hagyták és elmentek otthonról. A szomszédok telefonáltak, hogy kigyulladt a fa, majd átterjedt az épületre. Közel 5 millió Ft-ot szolgáltattunk ügyfelünknek

- írták, de elmondták azt is, hogy nem minden tűzeset kimondottan karácsonyi, hanem inkább inkább a téli időszakhoz köthetők a kályhából/kazánból származó égéstermék miatti tüzek, illetve az épület elektromos hálózatát jelentősen igénybe vevő, nem ritkán túlterhelő fűtő berendezések miatti elektromos tűzesetek okoznak sok bajt. A Groupamánál 2021-ben egy tűzesetre átlagosan 600 000 Ft körül fizettünk a lakossági szegmens káraiban. A legkisebb összeg 15 000 Ft, a legmagasabb pedig 47 698 800 Ft volt.

A tűzesetek kapcsán az Allianz is arra hívta fel a figyelmet, hogy az adventi várakozáshoz hozzátartozik, hogy gyertyát gyújtunk az adventi koszorún, fényfüzéreket helyezünk el a ház körül, hogy az otthonunk még barátságosabbnak tűnjön. Sőt, ebben az időszakban a kandallót is szívesebben gyújtják be az emberek. Az adventi koszorúk, gyertyák, csillagszórók, vagy akár az elektromos hálózat túlterhelésének (pl.: túlzott, szabálytalan díszkivilágítás illetve elektromos radiátorok, rossz minőségű hosszabbítók használata) következtében gyakrabban fordulnak elő tűzesetek a lakásokban, mint az év többi napján.

A biztosító azt is elmondta lapunknak, hogy a tűzkárok nem kizárólag az ünnepi időszakban jellemzőek, de gyakrabban fordulnak elő a fűtési idényhez kapcsolódóan is, például a kazánok karbantartásának hiánya vagy a kémények éves tisztításának elmaradása miatt. „A legtöbb tűzkár bejelentést decemberben illetve januárban kapjuk, de szintén kiemelt hónap a november illetve a február, az Allianzhoz bejelentett tűzkárok több mint 40%-a történik ebben a 4 hónapban. Átlagkárokat tekintve a tűzkárok átlag kárkifizetése több mint tízszerese az átlag otthonbiztosítási szerződések alapján történő kárkifizetéseknek” – írták, de azt is elmondták,

a téli időszakban gyakrabban bekövetkező tűzesetek átlag kára jellemzően több mint tízszerese az átlag otthonbiztosítási szerződések alapján történő kárkifizetéseknek.

Válaszaiban az Aegon is arra tért ki lapunknak, hogy a karácsonyi időszakban előfordulnak karácsonyfa tüzek, konyhai tűzesetek, de inkább jellemző a fűtőberendezések által okozott tűzkárok – kályhából kipattanó szikra, nem megfelelő tüzelőanyag tárolás a kályha mellett, éghető anyag közelsége a fűtő berendezéshez, illetve a nem karbantartott kémény következtében kialakuló tűzkárok.

Sütés, főzés, díszítés, disznóvágás – kegyetlen karácsonyi tevékenységek

A téli időszakban természetesen nem csak a tűzesetekkel kell számolniuk a magyaroknak, rengeteg egyéb veszély is leselkedik rájuk. A Generali például arról számolt be a Pénzcentrumnak, hogy az ünnepi időszakban a családok több időt töltenek otthon, így az otthoni balesetek általában gyakrabban következnek be. Sütés-főzés közben elszenvedett égési sérülések (jellemzően a sérülések mértéke miatt nem tudunk szolgáltatást teljesíteni), házon belüli/kívüli lépcsőkön elcsúszások, leesések, általában töréssel járó balesetek jellemzik ezt az időszakot.

Azt viszont megtudtuk, hogy a biztosítónál baltás favágással, fa díszítéssel, létráról leeséssel kapcsolatos kárbejelentések az elmúlt években nem érkeztek. Elmondták azt is, hogy a téli időszakra jellemző balesetek inkább a havas, csúszós körülmények miatt következnek be, ilyenek az elesések, elcsúszások – kéz-, láb sérülések.

Előfordulnak még disznóvágás közben elszenvedett sérülések (húsvágás, húsdarálás közben) kisebb vágásoktól a kéz ujjainak súlyosabb sérüléséig (amputáció)

- hívták fel a figyelmet, de kiemelték azt is, hogy gyakoriak még a téli sportok kapcsán elszenvedett baleseti sérülések – korcsolyázás, síelés közben elszenvedett balesetek. A síeléssel kapcsolatban a legjellemzőbbek a térdízület sérülései, ebből gyakran balesetből eredő maradandó egészségkárosodás is származik. De ugyanígy a téli balesetekhez sorolhatjuk még a fűtési szezon beindulása miatti CO mérgezést, illetve az egyéb kéményseprés elmaradása miatti kéménytűz károkat is.

A kárkifizetésekkel kapcsolatban azt is elmondta a Generali, hogy a szórás elég nagy, az azonban általánosságban elmondható, hogy a néhány ezer forinttól akár a többszázezer forintig terjedhet a szolgáltatásuk. A legmagasabb összegű károk többnyire a tűz, a robbanás és a betörés károk, ezeket követik az elemi károk – számoltak be.

„A tűzesetek mellet az első első fagyos napok megérkezésével jelentősen nőnek az elcsúszásos balesetek, illetve a jármű káresemények száma is az év korábbi időszakához viszonyítva” – mondta el a Pénzcentrumnak a Groupama. Az Allianztól azt tudtuk meg, hogy az ünnepi előkészületek forgatagában, a megnövekedett bevásárló körutak, majd a rokonlátogatások folytán sok esetben többen, több időt töltünk az autóinkban, ráadásul gyakran zsúfolt és jeges utakon, az eddigi évek tapasztalatai alapján gyakrabban adódhatnak kisebb koccanásos balesetek, megnövekedhet a töréskárok száma a gépjármű biztosításoknál.

De a biztosító arra is felhívta a figyelmet, hogy az ünnepi időszakra és téli szünetre tervezett utazások miatt (síelés, családlátogatás, téli nyaralás) az üresen hagyott lakóingatlanban, valamint a téli időszakra lezárt nyaralókban előforduló betörések száma is megemelkedik:

Tapasztalataink szerint a novembertől-februárig tartó 4 hónapban történik a betöréses lopás káraink közel 40 százaléka.

Az Aegon összefoglalón azt mondta el a Pénzcentrumnak, hogy bár a szezonális balestek száma nő az év végén, de drasztikus növekedést nem tapasztalnak. Ők leginkább a gyakrabban előforduló konyhai balesetek, égési sérülésekre hívták fel a figyelmet, de kiemelték a síkos utak okozta autós, közlekedési balesteket is.

Hogyan előzzük meg a karácsonyi tragédiákat?

Azt tehát már látjuk, hogy rengetegféle baleset, tűzkár keletkezhet pillanatok alatt a karácsonyi sürgés-forgásban. Viszont jó hír, hogy ezeknek a jelentős többségét kis odafigyeléssel meg is lehet akadályozni. Összegyűjtöttük mind a katasztrófavédelem, mind pedig a biztosítótársaságok legfontosabb tanácsait, hogy mindenki megúszhassa a karácsony bárminemű tragédia nélkül.

OKF

Az égősorokat, fényfüzéreket csak megbízható forrásból szabad beszerezni, fontos, hogy jó minőségű termékeket vegyünk. Fényfüzérekből létezik beltéri és kültéri használatra szánt változat is. Bent mindegy, hogy melyiket használjuk, viszont kint, csak kültérivel díszítsünk.

Ha a fényfüzér vezetéke, vagy a hosszabbító megtört, eldeformálódott, megolvadt, akkor ne használjuk, mert csak idő kérdése, hogy mikor okoz tüzet.

Az égősorok vezetékét úgy szeretné mindenki elvezetni, hogy ezek ne legyenek szem előtt. Figyeljünk, hogy a vezeték, a hosszabbító ne kerüljön bútorok alá, ne tegyünk rá nehéz tárgyakat, mert megtörik, ami tűzhöz vezethet.

Ha túl hosszú a fényfüzér vezetéke, vagy a hosszabbító, akkor is ki kell fektetni az egészet. Ha összetekert állapotban helyezünk egy vezetéket feszültség alá, annyira fel fog forrósodni, hogy előbb utóbb meggyullad. Éjszakára mindig húzzuk ki a fényfüzért a konnektorból.

Az ünnepi sürgés forgásban egyszerre több főzőlapon és a sütőben is készülnek az ünnepi finomságok. A nagy kapkodásban néha előfordul, hogy megfeledkezünk az ételről. Azért, hogy megelőzzük a tüzet, állítsuk be a telefonunkon az időzítőt akkorra, amikor elkészül az étel, vagy amikor meg kell keverni, így biztosan nem fogunk megfeledkezni róla.

Ha mégis meggyulladna a tűzhelyen az étel, ne oltsuk vízzel, mert csak nagyobb lesz a tűz. Ha égő olajat oltunk vízzel, az szabályosan ki fogja robbantani az edényből olajat, az pedig mindent meggyújt maga körül. Ha meggyulladna az étel az edényben, inkább tegyünk rá fedőt és kapcsoljuk le a tűzhelyet.

Ha a sütőben gyulladna meg az étel kapcsoljuk ki a sütőt, és várjuk meg míg a tűz kialszik. Utána konyharuhával vigyük ki az ételmaradékot a szabadba, ahol nem tud semmit meggyújtani.

Gyakori, hogy egy-egy műanyag-nyelű kés, vagy vágódeszka, vagy az egyik hozzávaló csomagolása rálóg a tűzhelyre és meggyullad. A tűzhely környékén tartsunk rendet, a tüzet a legkönnyebb még keletkezésekor megfékezni, így életmentő kiegészítő lehet otthonra egy füstérzékelő.

Generali

Az ünnepi időszakban érdemes arra törekedni, hogy az ünnepi kellékek megfelelő minőségűek legyenek: érdemes például kerülni, amennyire lehet, a rossz minőségű izzókat, fényfüzéreket. A csillagszórók, az őrizetlenül hagyott adventi koszorúk is lehetnek tűzesetek okozói, így mindig fokozottan figyeljünk a láng biztonságos használatára, és lefekvés előtt körültekintően ellenőrizzük, nem hagytunk -e véletlenül égve egy gyertyát.

Nem csak az ünnepek során, de alapvetően elmondható, hogy az egyik legfontosabb téma napjainkban az alulbiztosítottság: a növekvő infláció, az építőanyagárak emelkedése miatt kiemelten fontos rendszeresen felülvizsgálni és optimalizálni a lakásbiztosításunkat, hogy az értékkövető maradjon. Sajnos ugyanis itthon is előfordul a hazai lakásbiztosítások körében, hogy a vagyontárgy tényleges értéke meghaladja a biztosítási szerződésben rögzített biztosítási összeget.

Groupama

A karácsonyi fényeket semmiképpen ne hagyjuk bekapcsolva ha elmegyünk otthonról.

A hagyományos gyertyáknál figyeljünk arra, hogy mire/mibe helyeztük el azokat, mert ha végig égnek, könnyen meggyújthatják az alattuk lévő tárgyakat

Ügyeljünk arra, hogy az elektromos hálózatunkat ne terheljük túl (egy konnektorba ne csatlakoztassunk egyszerre több nagy teljesítményű eszközt).

Ha a villamos energiát használjuk fűtésre, feltétlenül kérjük szakember segítségét.

Allianz

Fontos, hogy hagyjunk elég időt az előkészületekre, ugyanis a kapkodás balesetekhez vezethet.

Kerüljük a haj- és a hóspray használatát a díszítésnél, mert a különböző spray-k használatát követően egy tűzeset során gyorsan tovább terjedhetnek a lángok.

Ha gyertyákat választunk dekorációnak, jól láthatóvá kell tennünk és távol kell elhelyeznünk őket más dekorációktól, amelyek elősegíthetik a tűz terjedését.

Soha ne hagyjuk az égő gyertyákat felügyelet nélkül, s tartsuk távol őket a kisgyermekektől, vagy a háziállatoktól.

Ellenőrizzük a fényfüzéreket, hogy nincs-e rajtuk törött szigetelés, valamint ha bármilyen kétség merül fel a minőségükkel kapcsolatban, akkor inkább vásároljunk egy újat.

Szilveszterre a lakásban felállított fenyő többnyire kiszáradt, ezért fokozottan tűzveszélyes lehet.

Egy tűzoltó-készülék mindig legyen kéznél baj esetére.

A fenyő állításánál ügyeljünk arra, hogy azt ne lehessen feldönteni!

Ha nem otthon ünneplünk, kapcsoljuk be a riasztót, ha van.

Ha a szabadban tervezünk sétát, ahelyett, hogy a zárt térben ünnepelnénk, fokozottan figyeljünk a nedves, csúszós utakra!

Ha az ünnepi forgalmat nem is tudjuk elkerülni, ilyenkor is sokat tehetünk a károk megelőzése érdekében, így minden kedves ügyfelünknek azt tanácsoljuk, hogy a szokásosnál is óvatosabban vezessen, ne engedje figyelmét az ünnepi készületekkel kapcsolatosan elkalandozni, valamint sofőrtársaira is legyen fokozott figyelemmel.

Aegon