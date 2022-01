Zsebbenyúlós nyaralás várhat a magyar családokra 2022-ben: milliós bukta lehet a spórolás vége

A magyarok szeretik megúszni a dolgokat, így nem csoda, hogy sokan mellőznék az utasbiztosítás megkötését is, hiszen arra számítanak, hogy nem fog semmi sem történni az utazás alatt. Míg egy kisebb megbetegedéskor már egy Európai Uniós egészségügyi kártya is sokat segíthet, a nagyobb baleseteknél jobb, ha van utasbiztosításunk. Viszont nem csak baleset esetén hasznos a biztosítás, ugyanis anyagi károkat ugyanúgy fedezhetünk vele - például autóbalesetet, vagy ha meglopnak minket. Védelem nélkül viszont durván zsebbe kell nyúlnunk, ha a pihenés alatt baj ér bennünket.

Két éve tart a világjárvány, de mára egyre többen tudnak védettségi igazolvánnyal ismét külföldre utazni. Érdemes azonban minden eshetőségre felkészülni, és nem spórolni a biztosításon, hiszen a betegség, baleset mellett az értékeinket is védhetjük egy jó utasbiztosítással. Ráadásul a koronavírus miatt most szinte minden biztosító gondol azokra az eshetőségekre is, amelyek a fertőzés miatt léphetnek fel, legyen szó útlemondásról, vagy külföldi orvosi kezelésről.

Akár már kisebb ráfordítással is bebiztosíthatjuk magunkat egy-egy hosszabb, vagy rövidebb utazás alkalmára, ami most, hogy tombol a járvány, különösen fontos. Azonban ha nem lennénk egy világjárvány közepén, akkor is fontos, hogy indulás előtt minden eshetőségre gondoljunk. Biztosítókat kérdeztünk arról, hogy mit kockáztat az, aki bizony mellőzi a biztosítás megkötését.

Ha biztosítás nélkül utazunk külföldre, komoly anyagi kockázatot vállalunk. Amennyiben rendelkezünk utasbiztosítással, akkor többek között baleset, betegség, kórházi kezelés, poggyász eltűnése, késése vagy úti okmányaink pótlása esetén a biztosító a szerződésben rögzített összegig kifizeti a költségeket, sőt a biztosításokhoz a nap 24 órájában hívható segítségnyújtási (assistance) szolgáltatás is kapcsolódik

- fejtette ki lapunknak Kaszab Attila, a K&H Biztosító vezérigazgató-helyettese, aki azt is elmondta, hogy a biztosítás a járvány ideje alatt különösen fontos, csoportjuk biztosításai a járványhelyzettől függetlenül érvényesek a világ minden országában, a szerződési feltételek szerint. A COVID-19 megbetegedéssel összefüggő károkat is megtérítik, amennyiben a biztosított rendelkezik védettségi igazolvánnyal és papíralapú oltási igazolással, amelyen mindkét oltási dátum szerepel, illetve ha a 18 év alatti biztosított védettségi igazolvánnyal rendelkező felügyelete alatt áll.

A jellemző problémák

Abban a megkérdezett biztosítótársaságok egyetértenek, hogy a csonttörés és baleset mellett a megfázás és a gyomorproblémák azok, amelyek bizony a magyar turistákat is utolérik.

Betegség tekintetében a gyomorrontás igen gyakori betegségnek számít az európai utasok körében. Sérült beteg szállítását is gyakran meg kell oldanunk. Tengerparti nyaralás során a leégés, napszúrás okozhat kellemetlenséget az utasoknak, de egy hirtelen fellépő fogfájás is megkeseríti az áhított pihenést, ezért érdemes alaposan átnézni utasbiztosításunk szolgáltatásait

- taglalta Kaszab Attila, aki hozzátette, hogy bár nem egészségügyi probléma, de gyakran előfordul a poggyászlopás illetve késés, valamint a meghibásodott gépjármű szervízbe szállítása is, így ezekre szintén jó, ha gondolunk biztosításkötés során.

A külföldön történő orvosi ellátás néhány tízezer forinttól akár többmillió forintig is terjedhet, attól függ, hogy az utas napégés- esetleg gyomorrontás miatt fordul orvoshoz, vagy kórházi ellátásra szorul egy esetleges sípályán történt baleset következtében. Ezeket a költségeket a külföldi egészségügyi intézmények – biztosítás hiányában – a sérült utason hajtják be

- emelte ki a K&H Biztosító vezérigazgató-helyettese, aki hozzátette, hogy biztosításkötésnél fontos, hogy az a biztosítás, amelyet olyan biztosított személyre kötöttek, aki a szerződéskötés időpontjában nem Magyarországon tartózkodott, érvénytelen, mert így kötött biztosítás alapján a biztosító nem áll kockázatban, így kárkifizetést nem tud teljesíteni. Megfelelő indoklással, és a biztosító külön engedélyével a már megkezdett utasbiztosítás meghosszabbítására lehetőség van, ebben az esetben a külföldről kötött szerződés érvényes. Olyan biztosítást, amit valamilyen okból nem tudnak igénybe venni, azt az utazás megkezdése előtt lehet lemondani.

Az utasbiztosítás az egyik legösszetettebb biztosítás, ahol az újabb és újabb szolgáltatások bevezetését az ügyfelek igényei indokolják, emelte ki lapunknak Bodor Máté, az Aegon utasbiztosítási üzletág vezetője. Fontos részlete a biztosításnak az, hogy a biztosító helyismerettel, nyelvtudással és nem utolsó sorban megfelelő tőkével rendelkezik. E három elem elengedhetetlen akkor, ha egy ismeretlen helyen orvosi segítségre szorulunk, legyen az sürgősségi, vagy banális eset.

Érdemes akkor is a biztosítás után érdeklődni, ha a poggyásszal kapcsolatos biztosítási elemek a magunkkal vitt ingóságokban esett károk kapcsán kerülnek előtérbe, legyen szó lopásról, balesetről, elemi kárról. A biztosítás akkor is fontos lehet, ha tényleg nagy a baj, ugyanis a balesetbiztosítás maradandó rokkantság vagy baleseti halál esetén szintén térít.

Lehetetlen felsorolni az összes élethelyzetet, egy tévhitet ugyanakkor érdemes eloszlatni. A balesetek télen dominálnak, de az egész évet figyelembe véve a betegség a vezető kár ok. Soha nem a baleset / betegség fajtája az, ami a biztosítást szükségessé teszi, hanem a nyelv, a helyismeret hiánya és az, hogy jellemzően nem visznek magukkal az emberek azért extra pénzt, hogy kezeltessék magukat, gond esetén

- fejtette ki lapunknak Bodor Máté, aki szerint a konkrét biztosítást igénylő példák közé tartoznak a megfázások, a szabadidős sérülések, gyomorrontás, fülpanaszok, csípések és allergiás reakciók is, sőt a medúza vagy tengerisün okozta sebek is.

Amennyiben nem rendelkezünk biztosítással, úgy az orvosi intenzív ellátás költésge egy napra jellemzően 3000-5000 euró is lehet, míg a helikopteres mentésé 2000- 4000 euró környékén is alakulhat

- tette hozzá Bodor Máté, aki kifejtette, hogy nagy hibát követ el az, aki biztosítás nélkül utazik, amelynek egyik legfontosabb eleme az egészségügyi ellátás. Ha valaki nem elégszik meg az orvosi ellátással, és egy alapszintű poggyászbiztosítással, akkor érdemes megvizsgálni, milyen kiegészítő fedezetek érhetőek el az adott biztosításnál, ezt érdemes testre szabni, csak úgy, mint az adott szerződést, így a lehető legtöbb olyan élethelyzetre választ adjon, amelyet mi magunk veszélyként, problémaként értékelünk. Hozzátette, hogy aki repülővel utazik, ne válasszon gépjármű assistance-t, érdemes viszont megnézni, hogy az általunk preferált csomag tartalmaz-e járatkésésre, vagy poggyászkésésre szolgáltatást.

A járvány miatt is jó, ha előre gondolkodunk

Abban, hogy külföldi utazás esetén mindenkinek ajánlott utasbiztosítást kötnie, Bácskai Rita, az Allianz utasbiztosítási termékmenedzsere is egyetért, hiszen a megszokottól eltérő környezet számos extra veszélyt is magában hordozhat. Fokozottabban kell ügyelni az egészségünkre és testi épségünkre is. Amennyiben elővigyázatosságunk ellenére is bekövetkezne a baj, annak felmerülő költségei bennünket terhelhetnek.

Az utasbiztosítás számos veszélyhelyzetben nagy könnyebbséget jelenthet. Az Allianz a kórházi ellátás, valamint a gyógyszerek és gyógyászati eszközök költségeinek térítésén túl a kórházi tartózkodás idejére napi térítést is nyújt, a hazaszállításra, a légi járat késésével, törlésével kapcsolatos költségekre, jogi és ügyvédi segítségnyújtásra, poggyászbiztosításra, sportbalesetek esetén a feltételekben meghatározott limitig

- mondta lapunknak Bácskai Rita, aki azt is elmondta, hogy biztosításaik kiterjednek a vírusfertőzés kapcsán külföldön szükséges sürgősségi ellátásra is, ez alól pedig a koronavírus-járvány sem jelent kivételt.

Ha ügyfelünk vírusfertőzés miatt sürgősségi ellátásra szorul, a választott utasbiztosítás szerinti limitig megtérítjük a sürgősségi ellátáshoz kapcsolódó költségeket, így például az orvosi vizsgálatok, gyógyszerek, kórházi ellátás, mentés és hazaszállítás költségét is

- tette hozzá Bácskai Rita. Lapunknak elmondta azt is, hogy mi a teendő akkor, ha szeretjük az extrém sportokat.

Ha kedveljük az extrém sportokat, és ezeket a külföldi utazás alatt is szeretnénk űzni, a „hagyományos” biztosítási védelmen túl érdemes kifejezetten az extrém sportok gyakorlása során elszenvedett balesetekre is fedezetet kínáló utasbiztosítást választani

- tette hozzá az Allianz munkatársa. A biztosítás nélküli utazás bizony sokba kerülhet, hiszen Európán belül egy átlagos megfázást, fertőzést, nyári balesetet körülbelül 100-150 eurós áron már ellátnak, ehhez jöhet a többi kiadás: gyógyszer, kötszer, segédeszközök, közlekedés stb. Kórházi ellátás esetén azonban a napi díj akár 1 millió forint felett is lehet. A hazaszállítás költsége Európán belül a 25 millió forintot is elérheti, Európán kívül pedig ennek a többszöröse is lehet. Észak-Amerikában jellemzően jóval drágább az egészségügyi ellátás, így ott nagyobb valószínűséggel többszászezer forintnyi kiadásunk is lehet egy átlagos megfázás esetén, komplikáltabb helyzetekben pedig nem ritkák a többmilliós tételek sem.

Kiemelten fontos, hogy a jelenlegi külügyi korlátozásokat követni kell, mert gyakran változnak. Sok népszerű úti célra most nem lehet érvényesen utasbiztosítást kötni turisztikai céllal, például USA, Közép-Amerika, Dubai, Ázsia is ide tartozik. Semmiképp sem érdemes spórolni az utasbiztosítás költségén, mert viszonylag kis ráfordítással bebiztosíthatjuk magunkat a nagyobb kiadások ellen

- tette hozzá Bácskai Rita. A biztosítótársaságok külön csomagot ajánlanak azoknak, akik telelni indulnak, és síelni készülnek. Az Allianznál felelősségbiztosítással, egy egyhetes időszakra 6 615 forint a biztosítás díja felnőtteknek, 18 éven aluli gyermekek részére 50 százalékos a díjkedvezménnyel a szolgáltatások csökkentése nélkül. A K&H Csoport síbiztosításai jelenleg már napi 308 forinttól megköthetőek. A biztosítás ára függ az utasok számától, életkorától, a síelés időtartamától illetve az utazás módjától. Társaságuknál 2 felnőtt egy Európán belüli 5 napos síútra személygépkocsival történő kiutazással átlagosan 6000 forintért tud utasbiztosítást kötni.