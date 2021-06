Sokkoló fulladás a Balatonban: ez okozta a tragédiát

Egy külföldi fulladt nem rég a Balatonba – írja a Telex.

A portálnak Bagyó Sándor, a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának elnöke a tragédiáról elmondta, a tó déli partján SUP-ot bérelt a turista, aki valószínűleg nem tudott megfelelően úszni, helyismerete sem volt, és mentőmellényt sem vett, így a közelben strandolók csak azt észlelték, hogy egyszer csak nincs a deszkán.

A szakember szerint életet mentett volna a mellény.

És amint mondta, ez az első eset idén a Balatonnál, a közelmúltban egy esti kajakozó járt hasonlóan. Bagyó Sándor úgy látja, meg kellene érteni, hogy "nem ciki" a mentőmellény, jól úszók, vitorlázók és vízimentők is felveszik - példája szerint az autóban is kötelező a biztonsági öv. A tragédia okát nyomatékosítva a vízimentők egy sokkoló szonáros felvételt is megosztottak a vízbe fulladt emberről.