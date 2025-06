Potom áron kínálja a BYD az új slágerautóit: már van olyan bicikli, ami drágább ennél

A kínai BYD autógyártó jelentős árcsökkentéseket hajtott végre elektromos és hibrid modelljeinél, miközben a globális autóárak emelkednek. A vállalat népszerű Seagull elektromos járművének ára már egy felső kategóriás kerékpárnál is olcsóbb lett - írta a vg.hu.

Az elektromos autók piaca kezd hasonlítani a mobiltelefonok 2010-es évekbeli helyzetére, ahol a fogyasztói elvárások az újdonság helyett az érték felé tolódtak. A BYD folyamatos árcsökkentései arra utalnak, hogy jelentős tartalék van még a kínai óriás árrésében.

A Seagull modell, amely eddig is kedvező árú volt, most mindössze 55 800 jüanért (7780 dollárért) kapható Kínában. A legjelentősebb árcsökkentés a Seal kétmotoros hibridnél történt, amelynek ára 53 ezer jüannal, 102 800 jüanra mérséklődött. Ezek az árleszállítások egy olyan időszakban következnek be, amikor az elektromosautó-ipar növekedése lassul - Kínában áprilisban 3,5 millió eladatlan elektromos autó volt a kereskedésekben.

A BYD versenyelőnye a vertikális integrációban rejlik. A vállalat maga gyártja akkumulátorait, tervezi chipjeit és szigorúan ellenőrzi működését. Míg a versenytársaknál az árcsökkentés az árrések rovására megy, a BYD esetében ez piaci részesedés és jövőbeli árazási erő növelését jelenti. Az elmúlt évek akár 30 százalékos árcsökkentései ellenére a cég bruttó árrése 2021 óta folyamatosan emelkedik.

A hagyományos autógyártók prémium termékként árazták az elektromos autókat, a technológiai költségekre és a márkaértékre hivatkozva. A BYD megközelítése megkérdőjelezi ezt a stratégiát, kevesebb lehetőséget hagyva a riválisoknak a magasabb árak indoklására.

Bár kritikusok szerint az agresszív árazás nem feltétlenül fenntartható és öldöklő árversenyt indíthat, a BYD első negyedéves közel 20 százalékos bruttó árrése felülmúlta a Tesla 16 százalékát és a legtöbb helyi versenytársét, amelyek még mindig veszteségesen működnek. A BYD részvényei 80 százalékkal emelkedtek az elmúlt évben.

A legújabb árcsökkentési hullám nehéz helyzetbe hozza a versenytársakat: vagy ők is csökkentik áraikat és viselik ennek pénzügyi következményeit, vagy fenntartják az árakat és piacot veszítenek. A gyengébb riválisok számára a konszolidáció elkerülhetetlenné válhat.

Az autóiparban kevés precedens van az ilyen szintű agresszív árazásra, de egyértelmű párhuzamok vonhatók a 2010-es évek okostelefon-háborúival. Akkor olyan egykor meghatározó márkák, mint az LG, a Sony Ericsson, a Nokia, a Motorola és a BlackBerry gyorsan eltűntek, ahogy az árrések összeomlottak. Csak a vertikálisan integrált, globális méretű gyártók – például az Apple és a Samsung – tartották meg piaci pozícióikat.

Az európai autógyártók különösen nagy nyomás alá kerülnek a BYD ársokkja miatt. A kínai cég az elmúlt hónapban először előzte meg a Teslát a regionális elektromosautó-eladásokban: míg a Tesla értékesítéseinek volumene 49 százalékkal csökkent, a BYD-é 169 százalékkal nőtt. Szingapúrban már a legkelendőbb márkává vált, megelőzve a Toyotát is.

A hagyományos nagy gyártóknak hamarosan Kínán kívül is indokolniuk kell majd a lényegesen magasabb árakat, így az elektromosautó-verseny az árrések játéka lesz, amelyet csak kevesen nyerhetnek meg.