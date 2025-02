Meghátrál a német autóóriás: ennyi volt a nagy e-autó forradalom?

A Volkswagen-csoport átértékeli elektromos átállási stratégiáját, az ok pedig igen egyszerű: nem látják, hogy megfelelően hgyorsan fejlődne az elektronikus járművek piaca - jelentette a Portfolio.

A Volkswagen-csoport várhatóan felülvizsgálja korábbi terveit a belsőégésű motorok kivezetésével kapcsolatban. A Handelsblatt gazdasági lap bennfentes információi szerint a vállalat márciusi beruházás-tervezési ülésén döntés születhet több népszerű modell gyártási idejének meghosszabbításáról, reagálva az elektromos autók piacának a vártnál lassabb fejlődésére.

Az átértékelés érintheti a Volkswagen márka legnépszerűbb modelljeit, köztük a Golfot, a T-Rocot és a Tiguant. Ezek a járművek a 2030-as években újabb modellfrissítést kaphatnak, ami eredetileg nem szerepelt a tervekben. Az Audi is fontolgatja az A3 modell életciklusának meghosszabbítását.

A bennfentesek szerint ezek a modellek akár 2035-ig is piacon maradhatnak, amikor az Európai Unió tervezett tilalma életbe lép a belsőégésű motorok értékesítésére vonatkozóan. A Handelsblatt forrásai azt is megjegyezték, hogy "ha a belsőégésű motorok kivezetését Európában ismét elhalasztanák, akkor hosszabb gyártási ciklusok is elképzelhetőek lennének."

A döntés hátterében az elektromos járművek piacának a vártnál lassabb fejlődése áll. A Volkswagen 2022-ben még azt a célt tűzte ki, hogy 2033-ra teljesen elektromos márkává váljon Európában. Thomas Schäfer márkafőnök akkor előrehozta a korábban 2033 és 2035 közé tervezett teljes átállást. Az Audi még ennél is ambiciózusabb tervekkel rendelkezett.

A Volkswagen-csoport leányvállalata, a Porsche már lépéseket tett a belsőégésű motorok és plug-in hibridek felé való visszafordulásra. A legújabb Macan modell, amelyet eredetileg tisztán elektromos járműnek terveztek, most már kaphat belsőégésű motoros változatot is. A nagy méretű Cayenne SUV-t is hosszabb ideig fogják kínálni többféle hajtáslánc-változattal.

Ez a stratégiai irányváltás jelzi, hogy az autóipar óvatosabban közelít az elektromos átálláshoz, figyelembe véve a piaci realitásokat és a fogyasztói igényeket. A Volkswagen-csoport döntése várhatóan jelentős hatással lesz az európai autóiparra és az elektromos mobilitás jövőjére.