Leállásról vallott a Magyar Suzuki: kiderült, többszáz vendégmunkás dolgozik az esztergomi gyárban

Szánthó Péter Link a vágólapra másolva

Jelentősen csökkentek a Suzuki Japánon és Indián kívüli üzemeinek gyártási számai a vállalat közlése szerint. Az érintett egységek februárban összességében majdnem 30 százalékkal kevesebb autót gyártottak, mint egy évvel korábban. Az ügyben a Pénzcentrum megkereste a Magyar Suzuki Zrt.-t, akik többek között azt közölték, hogy a statisztikáikban a januári leállás is meglátszódik, amely miatt 2300 autóval kevesebbet gyártottak az első két hónapban, mint tavaly abban az időszakban - mára ezt be tudták hozni. A vállalattól azt is megtudtuk, hogy hány vendégmunkás dolgozik az esztergomi gyárban, és kiderült, mikor fog gyártásba kerülni az új Vitara itthon.

Összességében több mint 10 százalékkal több autót gyártott a Suzuki idén februárban, mint egy évvel korábban. A vállalat jelentésében régiónként is közölte az üzemek teljesítményét: a japán üzemekben 22,9 százalékos volt a növekedés, Indiában pedig 11,5 százalék. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Ezen kívül az "overseas" területen, azaz Kínában,

Taiwanon,

a Fülöp-szigeteken,

Indonéziában,

Vietnámban,

Tájföldön,

Myanmarban,

Kambodzsában,

Laoszban,

Kolumbiában,

az USA-ban,

Brazíliában,

Egyiptomban

és Magyarországon működnek még Suzuki-gyárak. És a jelentés szerint ezek (az "overseas-kategória" egységei) tetemes, több mint 29 százalékos mínuszban zártak az egy évvel korábbihoz képest, ráadásul a gyártás csökkenése már zsinórban 12 hónapja megfigyelhető. Kevesebb autót gyárt idén az esztergomi Suzuki A Suzuki az idén 130 ezer autó gyártását tervezi a 2023. évi 160 ezer után - közölte még februárban a hazai vállalat. A cég 2022-es pénzügyi évében az összes értékesítési nettó árbevétele 2,14 milliárd euró volt, ebből 271 millió euró belföldi, 1,87 milliárd euró exportértékesítésből származott. A magyarországi értékesítés 2,3 százalékkal, az exportárbevétel 26 százalékkal bővült ebben az évben. Az adózás utáni nyereség 22,7 millió euró volt.



A Datahouse adatai szerint a Suzuki márka 12 167 új autót helyezett forgalomba Magyarországon 2023-ban, ezzel a részesedése a magyarországi újautópiacon 11,3 százalék. Az autóóriás nem részletezi üzemeinek egyenkénti teljesítményét, az viszont tudott, hogy az esztergomi Suzuki-gyár januárban leállt a Vörös-tengeren kialakult helyzet miatt. A Pénzcentrum megkérdezte a Magyar Suzuki Zrt.-től, hogy mekkora kiesést okozott a januári leállás. Mint közölték a Vörös-tenger térségében tapasztalható hajózási válság miatt január 15-21. között állt a termelés az üzemben. Ennek következtében 2024 első két hónapjában 2300 autóval gyártottunk kevesebbet a Magyar Suzukinál a tavalyi év ugyanezen időszakához viszonyítva - közölték hozzátéve, hogy a kiesett mennyiséget mára már sikerült pótolni. Elárulták, Esztergomban, a Suzuki Csoport egyetlen európai gyárában egy nap alatt kb. 650 autó készül. Nagyjából egy perc alatt gördül le gyártósorukról az S-Cross valamint a Vitara. Kérdésünkre azt is elárulták, hogy jelenleg 3500 ember dolgozik az esztergomi üzemben, melyből hozzávetőlegesen 600 fő szlovák és 300 fő vendégmunkás. Az elmúlt évek tudatos toborzási tevékenységének eredményeképpen, vállalatunk jelenleg a gyártósoron nem szembesül munkaerőhiánnyal. Célunk hosszú távon mérnökökkel erősíteni munkavállalói állományunkat - tették hozzá. Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x) Jön az új Vitara, ekkor kezdik itthon gyártani A japán gyártó a héten jelentette be, hogy hamarosan érkezik a Vitara megújult, ráncfelvarrott változata - az újdonságokról ebben a cikkben számoltunk be. A Magya Suzuki most kérdésünkre elárulta: a megújult Vitarák sorozatgyártását májusban kezdik meg Esztergomban. Arról, hogy a hazai kereskedésekben mikortól rendelhetőek és milyen áron lesznek elérhetőek az új modellek, a későbbiekben adnak tájékoztatást. Mint beszámoltunk róla: a magyar autópiacon visszatért a régi nóta az ország kedvenc autója jelenleg a Suzuki Vitara, 2534 kapott idén magyar rendszámot, és vélhetően itt még nincs vége, hiszen a frissített modell érkezése egyrészt fokozhatja az érdekklődést, másfelől pedig jöhetnek a készletkisöprések. Második helyen a Suzuki S-Cross áll 1966 forgalomba helyezéssel. Hármadik a tavalyi győztes Skoda Octavia 1837 darabbal, negyedik helyen pedig egy váratlan versenyző, a Nissan Quashqai áll (1234 db), láthatóan megmozgatta a vásárlókat a gyártó marketingkampánya. Címlapkép: media.suzuki.co.uk

NEKED AJÁNLJUK