Akár vadonatúj autót is vehetsz most az új slágerhitelből: ritkán van ilyen Magyarországon

Nemrég a Pénzcentrumon is foglalkoztunk a használt személyautók árának jelentős esésével – a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) vonatkozó adatai szerint idén februárban több mint 10 százalékkal voltak olcsóbbak a szóban forgó járművek, mint egy évvel korábban. Ezzel párhuzamosan a kamatkörnyezet is jóval alacsonyabbá vált az utóbbi bő egy év leforgása alatt, így nem csak az autók lettek olcsóbbak, de maguk a hitelek is – kevesebbért és kedvezőbb finanszírozás mellett juthatunk most használt személyautóhoz. De mégis milyen ajánlatok közül válogathatunk? Az alábbiakban ezt fogjuk megvizsgálni.

Korábban itt a Pénzcentrumon is foglalkoztunk már a használt személyautók árának csökkenésével – korábbi cikkünkben bemutattuk, hogy a KSH februárra vonatkozó inflációs jelentése szerint a használt személygépkocsik ára 10,5 százalékkal csökkent az egy évvel korábbihoz képest. Az általunk korábban megkérdezett szakértők is arról számoltak be, hogy valóban megfigyelhető a használt személyautók árának a csökkenése, jóllehet volt, aki a KSH-s adatnál szerényebb áresést tapasztalt – Horváth András, a Használtautó.hu szakértője például átlagosan 6 százalékos átlagárcsökkenésről beszélt tavaly februárhoz képest. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Az autópiaci szakértőtől azt is megtudtuk, hogy 2024 első negyedévében a top 3 legnépszerűbb használt autó az alábbi sorrendben alakult: Opel Astra 1,8 millió forint körül,

Volkswagen Golf 3 millió forint körül,

Suzuki Swift 1,1 millió forint körül. Az áresés ellenére tehát még mindig alaposan zsebbe kell nyúlnia annak, aki ma autót szeretne vásárolni, mégha csak használtat is. Éppen ezért ma is sokan lehetnek, akik legalább részben hitelből valósítják meg az autóvásárlási projektjüket. Nézzük, ők milyen lehetőségek közül válogathatnak jelenleg. Jelenlegi ajánlatok A Pénzcentrum kalkulátorával elsőként nézzük meg, mire számíthat az, aki egy 3 millió forintos Volkswagen Golfot szeretne megvásárolni. A kalkulátorban tehát beállítottunk 3 millió forintot hitelösszegnek, míg futamidőnek 5 évet állítottunk be. Havi nettó jövedelemnek 500 ezer forintot, míg a munkaviszony hosszához ugyancsak 5 évet (60 hónapot) írtunk be. A fenti paraméterek mellett jelenleg a CIB Bank nyújtja a legkedvezőbb autóhitelt – a kölcsön havi törlesztőrészlete 66 663 forint, míg a teljes visszafizetés összege 3 999 800 forint a futamidő végéig (THM 12,63%). Értelemszerűen kisebb havi törlesztővel, bár valamivel magasabb THM-mel kaphatnánk 1,8 millió forintos hitelt, amennyiben minden más paramétert változatlanul hagyunk az előző kalkulációhoz képest. Ebben az esetben is a CIB Bank ajánlata a legkedvezőbb – a havi törlesztőrészlet 40 460 forint lenne, míg a teljes visszafizetés összege 2 427 627 forint a futamidő végére (THM 13,20%). Természetesen még ennél is jóval kevesebb, mindössze 24 726 forint lenne a havi törlesztőrészletünk, amennyiben 1,1 millió forintos autóhitelt szeretnénk felvenni. Ebben az esetben is a CIB ajánlata vinné a prímet, amelynek THM-je 13,20 százalék, a visszafizetés teljes összege pedig 1 438 538 forint lenne. A CIB-es ajánlatok mellett még a Raiffeisen Bank és az MBH Bank ajánlatai fértek fel a dobogóra. Előbbi például 66 718 forintos törlesztő mellett kínál 3 millió forint hitelt 7 évre (THM 13,17%), míg utóbbi mindezt 68 732 forintos törlesztővel teszi ugyanezt (THM 13,99%). Az MBH Bank ajánlata az 1,8 milliós hitelösszegnél is kedvezőnek számít – havi 41 239 forintos törlesztőjével ez lenne a második legjobb ajánlat, amit jelenleg kaphatunk (THM 13,99%). Utóbbi ugyancsak 13,99 százalékos THM mellett nyújtana 1,1 millió forintos autóhitelt, ami 25 202 forintos havi törlesztőrészletet jelentene 1 512 120 forintos teljes visszafizetendő összeggel. A kamat mindegyik ajánlat esetében fix. Az új autó sem lehetetlen Jelenleg a maximálisan nyújtott hitelösszeg szempontjából is a CIB Bank viszi a prímet, amelynél akár már 15 millió forintos autóhitelt is igényelhető. Így akár már egy új autó vásárlása sem lehetetlen, jóllehet itt már alaposan a zsebünkbe kell nyúlni, ugyanis ekkora hitelösszegnél már a havi törlesztő sem jelentéktelen. Amennyiben a maximális, 8 éves futamidővel számolunk, úgy 239 256 forint a havi törlesztő összege. A szóban forgó hitel THM-je 12,7 százalék, míg a teljes visszafizetendő összeg 22 968 576 forint a futamidő végére. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) által tegnap publikált friss adatok szerint 2023 februárjában 1,26 milliárd forintnyi új gépjárművásárlási hitel került kihelyezésre, szemben a mostani 4,04 milliárd forinttal. Mindez igen jelentős, több mint 220 százalékos emelkedést jelent az egy évvel ezelőtti állapotokhoz képest. Mindezzel párhuzamosan a gépjárművásárlási hitelek átlagos hiteldíja is fokozatosan csökken - idén februárban 11,69 százalék volt az egy évvel korábbi 18,64 százalékkal szemben. Érdemes még megemlíteni az új szerződések darabszámát is - 2023 februárjában 368 új gépjárműhitel-szerződést kötöttek a hitelintézetek a magyar háztartásokkal, míg ez a szám idén februárban már 1 078 volt. Mindezek alapján egy évvel ezelőtt 3,4 millió forint ezen hitelek átlagos összege, míg mostanra ez az érték 3,7 millió forintra emelkedett. Te mit gondolsz a személyi kölcsönről? Mondd el véleményed! Címlapkép: Getty Images

