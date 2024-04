Ez ám a feltámadás: ki nem találod, mi most az ország kedvenc autója, meglepő nevek a toplistán

Úgy tűnik, éledezik a magyar autópiac: utoljára 2021-ben volt olyan, hogy két egymást követő hónapban is 10 ezer fölé ugrott a forgalomba helyezések száma, 2019 óta pedig ez volt a legjobb márciusi hónap. Visszatérni látszik a Suzuki fölénye, ismét a régi erősorrend van kialakulóban: Magyarország kedvenc autója az első negyedévben a Vitara volt, a második helyezett pedig az S-Cross - évek óta ez a két modell váltogatja egymást az élen, tavaly a Skoda Octavia sem tudott végül trónt fosztani. Emellett beérett a Nissan hatalmas marketingkampánya is, amely a harmadik helyre repítette a Quashqait a népszerűségi listában.

12895 autó állt forgalomba márciusban Magyarországon a Datahouse friss adatai szerint. Minden jel arra utal, hogy kezd magához térni a hazai autópiac, ugyanis ez az adat 12,2 százalékkal jobb a tavaly márciusi számoknál, és 2022. harmadik hónapjához képest pedig majdnem 16 százalékos a növekedés.

Utoljára 2021-ben volt olyan, hogy két egymást követő hónapban is 10 ezer fölé ugrott a forgalomba helyezések száma, és ennél jobb márciusi hónapot csak 2019-ben, a járvány előtti évben láthattunk.

Hasonlóan bizakodásra adnak okot az első negyedév összesítései: az év első 3 hónapjában 31673 autó kapott magyar rendszámot, 7,2 százalékkal több, mint 2023 hasonló időszakában, és az érték 10,4 százalékkal magasabb, mint két évvel korábban volt.

A gyártók versenyét márciusban a Suzuki nyerte elég masszívan: 2433 forgalomba helyezést regisztráltak, második helyen nagy meglepetésre a mostanában elég komoly marketingkampányt folytató Nissan 1537 darabbal, ezt követi a Toyota 1440-el. A korábbi éllkovas Skoda csak a negyedik 862 forgalomba helyezéssel.

A negyedéves összesítést is a Suzuku vezeti, szintén tetemes előnnyel, 5070 darab autójuk állt forgalomba 2024-ben, mögöttük a Toyota már nem tudta elérni a négyezer darabot, 3850-en áll. Harmadik a Skoda 2885 forgalomba helyezéssel, negyedik helyen pedig a Nissan áll 2227 darabbal, de a Volkswagen is csak kicsivel maradt 2000 darab alatt.

Ami pedig a modelleket illeti, újra visszatért a régi nóta, Magyarország kedvenc autója jelenleg a Suzuki Vitara, 2534 kapott idén magyar rendszámot, és vélhetően itt még nincs vége, hiszen a frissített modell érkezése egyrészt fokozhatja az érdekklődést, másfelől pedig jöhetnek a készletkisöprések.

Második helyen a Suzuki S-Cross áll 1966 forgalomba helyezéssel. Hármadik a tavalyi győztes Skoda Octavia 1837 darabbal, negyedik helyen pedig egy váratlan versenyző, a Nissan Quashqai áll (1234 db), láthatóan megmozgatta a vásárlókat a gyártó marketingkampánya.

További érdekesség, hogy bekerült a top 20-ba a Tesla Model Y is, amely 524 forgalomba helyezéssel megelőzte például a Suzuki Swiftet vagy a Toyota Corolla Crosst is. Egy másik tisztán elektromos autó, a Nissan Leaf is felkerült a toplistára a maga 370 forgalomba helyezésével, ami a 18. helyre volt elég.

Címlapkép: Szigetváry Zsolt, MTI/MTVA

