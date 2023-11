Komoly szigorítás készülődik: több tízezer rendszámot vonhatnak vissza Magyarországon

Jelenlegi állás szerint majdnem 35 ezer rendszámot vonhatnak vissza Magyarországon, ha átmegy az Építési és Közlekedési minisztérium szigorítása. A tárca ugyanis megvonná a különleges jogosultságokat biztosító zöld rendszámtáblákat a plug-in hibrid autóktól, így ezekre nem vonatkozna az ingyenes parkolás, sem az adózási könnyítések. A Magyar Elektromobilitási és Technológiai Egyesület élesen bírálta a tervezett szigorítást. Egyébként a friss adatok szerint 2023-ban több mint 6500 plug-in hibrid autó kapott hazai rendszámot, tisztn elektromos gépkocsiból pedig több mint 10 ezret adtak át.

17 090 zöld rendszámot adtak ki Magyarországon január vége óta - derült ki a Belügyminisztérium adataiból Így pedig október végén már összesen 82 277 járművön virított a speciális rendszámtábla.

Legnagyobb számban a tisztán elektromos (5E-kategória) gépkocsik állománya gyarapodott, 10 247 ilyen autó kapott zöld rendszámot október végéig. A tölthető hibrid autókon lévő zöld rendszámok száma október végén 35 744 darab volt, az év eleje óta több mint 6500 ilyen autó kapott magyar rendszámot. Itt az 5N és az 5P járműkategóriáról beszélünk, utóbbihoz legalább 25 kilométert meg kell tudnia tenni az autónak tisztán elektromos üzemmódban, az 5N környezetvédelmi osztályhoz pedig legalább 50 kilométer kell, így, bár mindkét esetben van a személyautóban "hagyományos" motor is, de jár nekik a zöld rendszám - egyelőre.

Ugyanis az Építési és Közlekedési Minisztérium októberi előterjesztésében kizárná a plug-in hibrideket a zöld rendszám használatára jogosult gépjárművek közül - a különleges rendszámosok között most több mint 40 százalékos arányban vannak jelen. Ezzel ezek az autók elveszítenék az (egyre kevesebb településen elérhető) ingyenes parkolás lehetőségét is, illetve regisztrációs adót, teljesítményarányos gépjárműadót, valamint adásvételkor vagyonszerzési illetéket is kellene fizetni utánuk a tulajdonosoknak - eddig nem kellett a zöld rendszám miatt.

Az immár majdnem 35 ezer magyar autóst érintő tervezet szerint az érintett személyautók rendszámát hagyományos fehérre cserélnék ki. Ugyanakkor, ha átmegy a javaslat, akkor sem azonnali hatállyal kell leadni a zöld rendszámot: azt a következő műszaki vizsgán kellene lecserélni, ennek költségei is vélhetően a tulajdonost tehelnék - egy pár rendszámtábla ma 8500 forintba kerül. Arról egyelőre nem szólnak a hírek, hogy az ingyenes parkolást a módosítás hatályba lépésétől megvonnák, de vélhetően a parkolóőrök nem fogják egyesével vizsgálni a zöld rendszámos autók típusait.

A módosítási javaslatot a Magyar Elektromobilitási és Technológiai Egyesület élesen bírálta.

A Magyarországon futó személyautók alig több, mint 0,8 százalékát teszik ki ezen járművek. Látható, hogy a konnektorról tölthető hibridek részaránya igen csekély, így költségvetési oldalról nem látjuk indokoltnak a teljeskörű kizárást

- húzta alá Marsi Norbert, a szervezet elnöke. Mint kifejtette, bár valóban vannak olyan zöld rendszámos autók, melyek 3000 köbcentis motorral, illetve közel 700 lóerővel rendelkeznek, de alig képesek teljesíteni a 25 kilométeres jogszabályban lefektetett határt, valóban indokolt a jelenlegi szabályozás módosítása.

Viszont egy kalap alá venni az összes konnektorról tölthető hibridet nem szabad, hiszen számos olyan új generációs modell elérhető már, melyek 50, de akár 90 kilométeres tisztán elektromos üzemmóddal is rendelkeznek

- tette hozzá az elnök. A szervezet szerint fontos, hogy a módosítás ne visszamenőleges hatállyal történjen, azaz a jelenlegi tulajdonosoknak lehetőségük legyen megtartani a zöld rendszámot. A kivezetésre minimum 1-2 éves felkészülési időt kell biztosítani, amennyiben a jelenlegi tulajdonosokat is érintené a készülő jogszabály. Saját javaslataik szerint az alábbi paraméterekkel kellene kiosztani a zöld rendszámokat:

A legfontosabb, hogy az elektromos üzemmódban megtehető hatótávot emeljék 25-ről minimum 50 kilométerre.

A szén-dioxid-kibocsátás felső határát kilométerenként 50-60 grammban húzzák meg.

További, esetlegesen a szűkítés során alkalmazandó paraméterek lehetnének a belső égésű motor teljesítményének lóerőben (például 200-250) történő maximalizálása vagy akár a nagyobb, 2000 köbcentiméter lökettérfogatnál nagyobb motorral szerelt hibridek kizárása.

De a saját tömegre vonatkozó felső korlát maximalizálása (például 2 tonnában) is alkalmazásra kerülhet.

Visszatérve a zöld rendszámokra: a Budapest-vidék összesítésben nagyon kezdenek elhúzni a fővároson kívüli országrészek. Október végén Budapesten 32 264 zöld rendszámot regisztráltak, a fővároson kívül pedig 43 563 darabot, azaz a megoszlási arány 60,4% - 39,1%.

És az olló tovább nyílik, mialatt a különbség január végén még 12 ezer darab rendszám alatt volt, október végére már Budapesten kívül töb mint 17 ezerrel több zöld rendszám volt, mint a fővárosban.