Erről ne feledkezz meg, ha autóval indulsz nyaralni: súlyos bírságot kaphatsz ezért külföldön

Ha kiválasztottuk úticélunkat, a kellemetlen meglepetések elkerülése végett mindenképpen ellenőrizzük, hogy hol, mennyiért és hogyan szerezhetjük be az úthasználati jogosultságot, ami a legtöbb célország vonatkozásában előre, online is megváltható.

A jó idő beköszöntével számos magyar autóval utazik a szomszédos országokba, számukra hasznos információ, hogy a nyaralás célpontjai felé vezető úton mennyit és milyen módon fizethetnek az autópálya-használatért. A https://e-autopalyamatrica.hu a felhasználók kérdéseit, visszajelzéseit is figyelembe véve összegyűjtötte a tavaszi és nyári utazások legnépszerűbb - összesen mintegy két tucat - célországok autópályadíj-fizetéssel összefüggő alapvető tudnivalóit.

Mire figyeljen oda utazás előtt?

Indulás előtt mindenképpen győződjön meg arról, hogy az adott országba milyen útiokmánnyal léphet be. A külügyminisztérium honlapján megtalálhatók az aktuális beutazási és kiutazási feltételeket (a COVID19 miatt fontos tudni, hogy hogyan igazolhatjuk a védettségünket). Ha az utolsó pillanatban derül ki, hogy útlevél szükséges, vagy lejárt az útlevelünk, lehetőség van úgynevezett soron kívüli vagy sürgősségi útlevelet igényelni. Általában az ügyintézés 3-4 hetet is igénybe vehet, de ha szükséges, akár 7 napon belül vagy 24 óra alatt is hozzájuthatunk az úti okmányunkhoz sürgősségi pótdíj fizetése mellett.

Ne utazzon külföldre utas-, baleset- és poggyászbiztosítás nélkül, illetve győződjön meg arról, hogy biztosításának fedezete kiterjed az Ön által tervezett tevékenységekkel kapcsolatos kockázatokra – és szükség esetén széles körű segítségnyújtásra –, mint például extrém vagy vízi sportok, búvárkodás vagy hegymászás esetében.

Amennyiben gépjárművel utazik a célországba, győződjön meg arról, hogy jogosítványa (illetve egészségügyi alkalmassági igazolása) érvényes és – amennyiben az Európai Unión kívülre utazik – hogy kiváltotta nemzetközi jogosítványát. Utóbbit a lakhelye szerinti okmányirodában válthatja ki.

Ennyit kell fizetni külföldön

A körképből kiderül: nincs két olyan ország, ahol ugyanannyit kellene fizetnünk az autópályákért, ám korántsem a magyar úthasználati jogosultság a legdrágább. Az egyes országokban a díjak beszedését alapvetően két módon oldják meg: a matricás (időalapú) és a kapus rendszerrel. Utóbbi általában jóval drágább, és bizonyos időszakokban komoly torlódások is kialakulnak, elég ha csak a nyáron gyakorta beduguló horvát autópályákra gondolunk. A kapus megoldás előnye, hogy tényleg csak azért az útért fizetünk, amit használunk, viszont ez rendszerint jóval több, mint ha időalapon fizetnénk.

Ausztria

Ausztriában is a hazaihoz hasonló időalapú matricás rendszer van érvényben. A matricát a szélvédőre kell ragasztani, amely a hazai benzinkutakon is megvásárolható. 2017. november 8-tól bevezetésre került az online megvásárolható e-matrica is. A 10 napra szóló autópálya-matrica ára: 9,90 euró. a 2 hónapra szólóé 29,00 euró. Az éves 96,9 euróba kerül. A 10 napos matricánál a lyukasztás napja az első nap. A lakókocsi, utánfutó nem matricaköteles.

Bosznia-Hercegovina

Itt kapus rendszer van érvényben, azonban 20% kedvezményre jogosító elektronikus autópálya-kártya is váltható (ennek ára 39 BAM – konvertibilis márka, amely lehetővé teszi az automatikus fizetést is. Szakaszok: Sarajevo – Tarčin: 2,51 BAM, Sarajevo – Lepenica: 1,2 BAM, Lepenica – Tarčin: 1,2 BAM, Zenica – Sarajevo: 6 BAM, Medjugorje – Ljubušky: 1,2 BAM.

Bulgária

Bulgáriában is matricás rendszer van érvényben. A hétvégi jogosultság ára 9 leva, a heti: 13, a havi 27, a negyedéves 48, míg az éves matrica 87 levába kerül.

Csehország

Csehország autópályáin szintén e-matricás rendszer van érvényben. A személyautókra vonatkozó ide díjak a következőképpen alakulnak: a 10 napos matrica ára 310 korona, míg az 1 hónapig érvényes 440 koronába kerül, az éves 1500 korona. Motorkerékpárral az autópályák használata ingyenes. Csehország jelenleg 8 autópályával rendelkezik, a D0-s, D1-es, D2-es, D3-as, D5-ös, D8-as, D11-es és D47-es autópályákkal, valamint több főúttal, melyek az R betűs jelzést kapták. 878 km autópálya és gyorsforgalmi út üzemel, melyből 500 km az autópálya.

Franciaország

Franciaországban fizetőkapus rendszer működik, személyautós használattal az egyes szakaszokért 6 és 80 euró közötti összeget kell kifizetnünk. A kapuknál készpénzt, bankkártyát és hitelkártyát is elfogadnak. Léteznek nem fizetős autópálya-szakaszok is, valamint a fizetős szakaszokat felhajtó előtt mindig a "PÉAGE" felirattal jelzik. Franciaország nagyon fejlett úthálózattal rendelkezik (12000 kilométer). Európában itt található a leghosszabb úthálózat, amely behálózza az ország összes települését. Az autópályák közúti jelzése kék alapon feltüntetett autópálya logóból áll.

Horvátország

A legnépszerűbb autós célpont Horvátország, itt ugyancsak kapus rendszeren keresztül tudunk fizetni az autópályák használatáért. Horvátországnak összesen 1251 kilométernyi autópálya útvonala van. A kapuknál készpénzzel (euró) és bankkártyával is fizethetünk, továbbá egy ENC nevű fedélzeti eszköz segítségével megállás nélkül, csupán lelassítva, kimondottan az eszköz használóinak kialakított külön sávon haladhatunk tovább a kapukon. A szakaszokért 5,8 és 30,6 euró összeget kell fizetnünk.

Lengyelország

Lengyelország is kapus rendszerrel szedi az útdíjat, az A1, A2 és A4 jelű autópályákon kell fizetni. Járműkategóriától függően 0,2-0,5 zlotyi (PLN)/km alakul tarifa.

Montenegró

Montenegróban nincsenek autópályák, fizetni csupán három helyen kell: a Sozina alagúton való áthaladás 2.5 euró/személygépkocsi összegbe kerül; a Lepetane komp használatának díja 5 euró/személygépkocsi; a 13 km-es Trebinje-Herceg Novi kétsávos útért 3 euró/személygépkocsi díjat kell kifizetnünk.

Németország

Németországban az autópályák használata személyautóval és motorkerékpárral minden szakaszon ingyenes.

Olaszország

Olaszországban is kapuknál kell fizetni – készpénzzel és bankkártyával, vagy vehetünk előre feltöltött Viacardot. Az autópályára történő felhajtáskor egy jegyet kapunk, a díjat az autópálya elhagyásakor kell kifizetni. Általánosságban elmondható, hogy az olasz autópályákon való utazás meglehetősen sokba kerül, a szakaszok díja 10 és 64,4 euró között alakul. Négy alagúton (Grand St. Bernard, Monte Bianco, Munt La Schera, Frejus) való áthaladásért is fizetnünk kell 15 és 47,4 euró közötti összeget.

Románia

Románia teljes úthálózatán matricás fizető rendszer van használatban. A személyautós kategóriában az 1 hétig érvényes matrica ára 3 euró, az 1 hónapig érvényes változat ára 7 euró. Jelenleg 748 kilométer gyorsforgalmi utat vehetnek igénybe a Romániában autózók.

Spanyolország

Itt is fizetőkapus rendszer van érvényben, kb. 9-10 euró/100 km tarifával kell számolnunk átlagosan.

Svájc

Az autópályák és autóutak használatához éves matricát kell vásárolni, mert nincs annál rövidebb ideig érvényes változat. Az éves díj 40 svájci frank.

Szerbia

Szerbiában is kapus rendszeren keresztül egyenlíthetjük ki az úthasználat díját. Fizethetünk készpénzzel is, de a kártyás fizetés a kapuk mindegyikénél lehetséges. Az egyes szakaszokért 1,5 és 6,5 euró közötti összeget kell leszurkolnunk.

Szlovákia

Északi szomszédunk autópályáin a miénkhez hasonló időalapú matricás fizető rendszer van érvényben. A matricát kötelező a szélvédőre ragasztva tartani. Személyautós kategóriában a 10 napig érvényes matrica ára 12 euró, az 1 hónapig érvényesé 17 euró. Motorkerékpárral az autópályák használata ingyenes.

Szlovénia

Szlovéniában a hazaihoz hasonló időalapú matricás rendszer van. Az 1 hetes matrica ára személygépkocsira (2A kategória) 15 euró, az 1 hónapos matrica ára 30 euró. A matricák beszerezhetők benzinkutaknál, akár Magyarországon is a MOL-kutaknál.

Jó tudni: ahol nem kell fizetni

Az egyes országokban az útdíjak mértéke általában a gépjármű tömegétől, emissziós osztályától és a megtett útszakasz hosszától függ. Bizonyos országokban egyes szakaszokon nem kell útdíjat fizetni, más államokban pedig egyáltalán nem. Az utóbbi csoportba tartozik például

Andorra

Ciprus

Észtország

Finnország

Izland

Liechtenstein

Luxembourg

Málta

Monaco

Németország

Ukrajna

és a Vatikán, ahol a személygépkocsik számára nincs útdíj.