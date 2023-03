Nesze neked újautó vásárlás: így nem kapsz kocsit akkor sem, ha millióid állnak benne

Egy pórul járt vállalkozó 2021 végén rendelt egy új villanyautót, többször tologatták a határidőt, kifizetett kétmillió forint előleget, de az egészből mára nem lett semmi, mindenki mossa a kezeit, az ellátási lánc egyik szereplője sem hibás az autókereskedő szerint – írja a Telex.

A portál arról számol be, hogy egy olvasójuk megkereste őket, még 2021 végén rendelt egy új Hyundai villanyautót, és kifizetett kétmillió forint előleget egy hivatalos márkakereskedésnek. A cég azonban többször arról tájékoztatta a vásárlót, hogy csúszások lesznek, és haladékot kértek az átadásra. Az utolsó ilyen szerint 2023 közepén már megkapta volna az autót, pár hete viszont a márkakereskedés lemondta a megrendelést.

Az előlegét visszakapja, illetve a kereskedő globális összefüggéseket vázolt, ebben leírta, hogy a lemondás hátterében a Hyundai Motor Holding Kft., tehát a magyarországi importőr döntése áll, amellyel a Hyundai Motor Europe GmbH, a dél-koreai márka európai központja közölte a rossz hírt. A lemondó levélben az is szerepelt, hogy nem ez a cég a felelős a történtekért, és még csak nem is a megrendelt Ioniq 5 First Edition gyártását modellváltás miatt törlő gyártó, hanem a koronavírus-járvány, továbbá az orosz-ukrán háború és ennek az alkatrészellátásra, illetve a gyárak működésére gyakorolt hatásai. A fentiek értelmében egyébként a kereskedő nem tart megalapozottnak a szállítás késlekedése vagy a szerződés meghiúsulása miatt benyújtott vásárlói kártérítési igényeket.

A portál ez és egy másik eset kapcsán is kikérte egy szakjogász véleményét, aki elmondta, a nemteljesítés szerződésszegést jelent, ugyanakkor, teszi hozzá, nagyon fontos jogilag, hogy a megrendelésben milyen kikötéseket fogadtattak el a vásárlóval a módosítására. A szakjogász szerint elképzelhető az is, hogy egy szerződés teljesítése szakszóval élve lehetetlenül, és ilyenkor a szerződés megszűnik. Ilyen esetnek minősülhet, amikor a kereskedő felé az importőr és a gyártó – a rendelés felvétele ellenére – ténylegesen nem szállít. Ezt persze a kereskedőnek igazolnia kell. A tanulság tehát a lap szerint az, hogy

nagyon alaposan el kell olvasni minden újautó-megrendelési szerződést, különösen azokat a részleteket, amelyek a kereskedés és a vásárló elállására, illetve az időközi ármódosításra vonatkoznak.