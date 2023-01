Fordult a kocka a benzinturizmusnál: már a magyarok járnak át a szomszédba, mert jóval olcsóbb

Egyre több magyar jár át Szlovákiába tankolni, mert ott jóval olcsóbb az üzemanyag. Emellett a román határ melletti Kübekházán még az önkormányzati járműveket is Romániában tankolják meg, mert ott jóval olcsóbb az üzemanyag.

Nemrég még a Szlovákiában élők lépték át a határt, hogy olcsóbban tankolhassanak, ám most úgy néz ki, fordult a kocka, és egyre több magyar rendszámú autó jelenik meg a szlovák oldalon található benzinkutakon. Ennek oka pedig egyszerű: amióta Magyarországon megszűnt a benzinárstop, a Szlovákiába átjárók akár 30 százalékot is megspórolhatnak a tankoláson - írja az Infostart.

A Blikk arról számolt be, a határmenti Kübekháza szinte minden autósa átjár a román oldalra üzemanyagért. A Mol romániai kútján körülbelül 120 forinttal olcsóbban lehet tankolni, mint idehaza, így az önkormányzat mikrobuszát is Romániában tankolják meg. Molnár Róbert, a település polgármestere arról beszélt, már egy éve a hónap eleji nagybevásárlást is a román oldalon végzi a családjával, így a romániai tankolással együtt 20-30 ezer forintot is meg tudnak havonta spórolni.