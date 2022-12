Durva költségek várják a most vezetni tanulókat: 25 százalékkal is drágulhat a jogosítvány 2023-ban

Jelentősen megdrágult a jogosítvány megszerzése, amiben közre játszanak az inflációs árak, az üzemanyag-ársapka eltörlése de még a gépkocsik fenntartási költségeinek drasztikus emelkedése is.

Az inflációs árak, az üzemanyag-ársapka eltörlése, valamint a gépkocsik fenntartási költségeinek drasztikus emelkedése miatt jelentősen drágább lett a jogosítvány megszerzése. A fővárosban és vidéken is jelentős különbségek mutatkoznak az árakban, akár 300-400 ezer forint is lehet egy B kategóriás jogosítvány megszerzése. A Hello Vidék utánajárt, hogy mire lehet számítani ezen a piacon, ezért felkeresték Böröcz Mátyást a MAISZ Magyar Autósiskolák Szövetségének elnökét, valamint 2 autósiskola vezetőjét.

Megkeresésünkre Böröcz Mátyás, a MAISZ országos elnöke elmondta, hogy a Covid után a tanulói létszámban emelkedés volt tapasztalható, viszont most egyfajta stagnálás figyelhető meg. Az elméleti tanfolyamot sikeres közlekedési vizsgával még lezárják és az utána elkövetkező 2 éven belül az anyagi lehetőségükhöz képest iparkodnak befejezni a tanulók. Jelenleg sokan kivárnak, mint a piac más területein is. A tanulók körében jelenleg is a B kategória a legnépszerűbb, hisz vannak olyan munkahelyek ahol ez előírás.

Jelenleg egy B kategóriás jogosítvány megszerzése 300 ezer forintba kerül, amihez szükség esetén, plusz órákat kell venni. A tapasztalat azt mutatja, ha a tanuló odafigyel, megtanulja és elfogadja, amit az oktatók mondanak, akkor nem szükséges plusz órákat fizetni. Egy B kategóriás jogosítvány megszerzéséhez 8300-8500 Ft/50 percbe kerülnek a plusz órák.