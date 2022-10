Úgy vesszük a benzint, mintha nem lenne holnap: mire tartalékolnak ennyire a magyarok?

Abszolút rekordott döntött a 95-ös benzin és a gázolaj fogyasztása 2022 első kilenc hónapjában - derült ki egy friss összesítésből.

Csaknem a felével nőtt a 95-ös benzin fogyasztása az év első három negyedében, mint a korábbi évek azonos időszakában - összesítette a Magyar Ásványolaj Szövetség az adatokat, amelyet aztán a Népszava írt meg. KIderült az is, hogy mivel 2022-ben eddig végig benzinárstop volt, inkább a 95-ös benzin és a dízel fogyott jobban, a prémium benzinek iránti kereslet több mint százmillió literrel csökkent szeptemberig.

Kiderült az is, hogy az összes benzin iránti kereslet 23 százalékkal nőtt, 1307 millió liter fogyott - ez természetesen abszolút rekord. A szakértők szerint az emberek félnek attól, hogy hamarosan vége is lehet a benzinárstopnak, így aki csak tud, igyekszik tartalékolni is. Hozzátették, hogy a kormány eddigi, benzinárstopos viselkedése miatt alakult ki ez az aggodalom: mint ismert, először a 3,5 tonnánál nehezebb, majd pedig a céges négykerekűek számára szűnzt meg az árstop.