Tömegek bukhatják a jogsimegújítást, ha ezen nem mennek át: erre sokan nem készültek fel

Sorban állás, ügyintézés, várakozás. Nem a legkedveltebb fogalmak, ez egészen biztos. Mostanában különösen nagy kihívás időpontot szerezni, ha okmányainkat hosszabbítani szeretnénk, hiszen a szokásos tumultus fokozódik azáltal, hogy a veszélyhelyzet miatti okmánylejárat meghosszabbításnak most vége, a türelmi idő lejárt. Június 30-ig minden iratot meg kell újítani. Emiatt a szokásosnál is több jogosítvány hosszabbításra lehet számítani, úgyhogy mindenképpen jól teszi mindenki, hogy ha időben ellenőrzi iratait, és foglal időpontot valamelyik okmányirodába. Bizonyos esetekben pedig külön egészségügyi vizsgálatokat is kérhetnek a vezetői engedély megújításához.

A jogosítvány meghosszabbításához azonban nem csupán technikai feltételek szükségesek, hanem orvosi vizsgálat is, amely sok esetben nem is olyan egyszerű. A háziorvos, üzemorvos ugyanis az az EESZT-ben nyilvántartott kórelőzmények alapján további vizsgálatokat kérhet el. Ha például a korábbi adatok alapján alvási apnoé gyanúja merül fel, elrendelheti a szakvélemény bekérését, mely kizárólag akkreditált intézményben és szomnológus végzettségű szakorvos véleményezésével érvényes – derül ki az Arterego közleményéből. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Természetesen saját magunk és családunk biztonsága érdekében „B" kategóriás jogosítványnál, személygépjármű vezetésénél is nagyon fontos mindez, de különösen kiemelt figyelem övezi a professzionális személyszállítók vezetési engedélyének meghosszabbítását. „Több hasonló eset mellett a 2017-es veronai busztragédia világított rá arra, hogy nincs annál fontosabb, mint hogy egy buszsofőr kipihenten üljön a volán mögé" - kezdi Dr. habil Szakács Zoltán, szomnológus, neurológus főorvos, a SomnoCenter szakértője.- „A leggyakoribb alvászavar az alvási apnoé, melynek jelenlétét teljesen ki kell zárni a hivatásos sofőröknél. Ez egy nagyon komoly közlekedésbiztonsági kockázat, hiszen az alvási apnoé egy éjszaka akár 60-szor is felébresztheti az embert, anélkül, hogy tudna róla. Így viszont nappal álmos és ingerült lesz, teljesítménye pedig csökken." Akinél tehát a probléma fennállhat, időben keresse fel a háziorvost vagy az üzemorvost, és foglaljon időpontot alvásvizsgálatra is, ahol megkaphatja a jogosítványához szükséges szakorvosi engedélyt. A poliszomnográfiás vizsgálatot alvásdiagnosztikai központban végzik el, s ennek segítségével lesz biztosan kijelenthető, hogy a buszsofőr nem szenved alvási apnoéban. A vizsgált személyről a vizsgálat keretében alvás közben infravörös kamerával videófelvételt készítenek – szakszemélyzet állandó felügyelete alatt. Az érzékelők által mért jeleket biokalibrációval hitelesítik. Amennyiben pozitív az eredmény, tehát a poliszomnográf megerősítette az alvási apnoé jelenlétét, a páciens alvászavarban szenvedő betegnek tekinthető,és terápiás kezelésre van szüksége az Alvászavar Központban. „Alvási apnoé esetén az elsődleges és leghatékonyabb kezelési módszer a légsínterápia, vagyis CPAP terápia, mely az angol „continuous positive airway pressure", azaz folyamatos pozitív légúti nyomás kifejezés rövidítése" - magyarázza Dr. Szakács Zoltán. - „A CPAP készülék akkorára nyitja a légutakat, hogy a garatizomzat ne záródhasson el alvás közben, így a levegő akadálytalanul áthaladhat rajta s megszűnik az éjszakai légzéskimaradás, lehetővé téve a mély alvást." A terápia után két hónap múlva egy kontrollvizsgálatra kerül sor: ennek alapján derül ki, hogy a beteg követi-e az utasításokat, betartja-e a kezelést. Ha igen, a gépjárművezetéshez szükséges alkalmassági igazolást kiállítják. Arra is lehetőség van – külön szolgáltatás keretében -, hogy a munkáltató rendszeres tájékoztatást kapjon a buszsofőr terápiás eredményeiről, így a munkáltató a vonatkozó jogszabálynak teljes mértékben eleget tesz. Ha nincs kórtörténeti előzmény, de alváspanaszok, alvászavarok jelentkeznek, mindenképpen érdemes első körben egy online alvástesztet elvégezni, majd szükség esetén szakemberhez fordulni. EZ IS ÉRDEKELHET Brutális probléma lesz egy millió magyar okmánnyal: erre sokan nem készültek fel Június 30-án végleg lejárnak a meghosszabbított érvényességű okmányok, több mint 1 millió személyi igazolványt és jogosítványt érint a változás.

Címlapkép: Getty Images

