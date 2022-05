Brutális probléma lesz egy millió magyar okmánnyal: erre sokan nem készültek fel

A koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzet alatt a kormány meghosszabbította a lejáró okmányok érvényességét idén június 30-ig, hogy ezzel elkerüljék a tömegeket az okmányirodákban, és így a megnövekedett fertőzésveszélyt. Kevesebb, mint két hónappal a moratórium előtt 1 millió okmányt kell újra cserélni, Budapesten pedig hónapokra előre betelt az összes időpont a kormányablakokban – írja a Telex.

A koronavírus-járvány alatt a kormány több moratóriumot is bevezetett, ezek közül az egyik a 2020. március 11. és 2022. május 31. között lejárt okmányokat érintette. Ezek a veszélyhelyzet végéig, idén június 30-ig érvényesek az erre vonatkozó rendelet értelmében. Eddig a határidőig kéne meghosszabbítani a moratórium alá eső személyi igazolványokat, útleveleket, jogosítványokat és diákigazolványokat, összesen több mint 1 millió okmányt. A Miniszterelnökség nyilatkozata alapján csak személyi igazolványból 680 ezer, míg jogosítványból 400 ezer szorul cserére. Szintén probléma, hogy a Kormányablakoknál már most megnövekedett ügyintézési idővel kell számolni, Budapesten például nincs is szabad időpont jelenleg.

A hírportál megkeresésére Budapest Főváros Kormányhivatala azt válaszolta, a kormányablakok mostani kapacitása elég az ügyfelek kiszolgálására, illetve időpont nélkül 20–22 perces várakozási időre kell számítani. A személyi igazolványok például megújíthatóak időpont nélkül, vidéken pedig kormányablak-buszoknál lehet intézni a lejárt okmányok cseréjét. A jogosítványoknál nincs is szükség a személyes ügyintézésre, ugyanis Ügyfélkapun keresztül is meg lehet hosszabbítani a vezetői engedélyeket. A hivatalok mindenkit kérnek, minél előbb intézze a lejárt okmányai cseréjét, ezzel elkerülve a sorokat és a hosszas várakozást.