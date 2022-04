Rengeteg budapesti már nem is költ erre: tényleg rengeteget spórolnak az utazáson?

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Tízből kilenc budapesti hallott már az autómegosztásról, és a megkérdezettek 40%-a legalább egyszer vezetett is már carsharing autót – derült ki a SHARE NOW autómegosztó és az Inspira Research közös kutatásából. A reprezentatív felmérés azt is megerősítette, hogy Budapesten a car sharing iránt érdeklődők száma kellően magas ahhoz, hogy kiindulópontja legyen a felhasználószám további bővülésének.

A 25 és 34 év közötti férfiak között a legnagyobb azoknak az aránya, akik rendszeresen használják a fővárosi autómegosztó szolgáltatásokat – állapította meg a Budapesten és agglomerációban élő, jogosítvánnyal rendelkezők körében, 500 fős reprezentatív mintán végzett kutatásában a SHARE NOW és az Inspira Research, míg a nőknél a 35 és 49 év közöttiek vannak a legtöbben, akik érdeklődnek a szolgáltatás iránt, de még nem próbálták ki. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A Budapest mellett az agglomeráció több településére (Budakeszi, Budakalász, Budaörs, Csömör, Dunakeszi, Érd, Fót, Nagykovácsi, Solymár, Törökbálint, Üröm) is kiterjedő felmérésből kitűnik, hogy azoknál, akik ismerik vagy használják ezt a szolgáltatási kategóriát, az autók biztonsága, tisztasága, továbbá a zóna mérete tartozik a legfontosabb elvárások közé. A rendszeres felhasználók körében a szolgáltatási terület mérete és kiterjedtsége viszi a prímet (a válaszolók több, mint 79%-a jelölte meg ezt prioritásként), míg a kocsik biztonsága és az ingyenes parkolás fej-fej mellett halad (77-76%). Ehhez képest a megkérdezettek szerint a több, mint 30 attribútumot tartalmazó listából legkevésbé annak van jelentősége, hogy külföldre is lehessen menni megosztott autóval, illetve, hogy csak elektromos autókból álljon a flotta (28-28%). Érdekes mintázatok rajzolódnak ki az eltérő kategóriák szerint kialakított ügyfélcsoportokban. A pesti oldal kétkeresős, gyermektelen háztartásaira nagyobb arányban jellemző például a gyakori, de főleg Budapest belső részeire koncentrálódó autózás: ezek inkább rövid távolságok, amelyeket napközben tesznek meg. Míg a budai oldalon lakó háztartások esetén jellemzőbbek a hosszabb városi utak és az ingázás a munkahely és az iroda között. Az autóhasználat része a családok mindennapjainak, a háztartások nagyrészének esetében ma még egy saját tulajdonú autó is megtalálható a megosztott autóhasználat mellett. Buday Bence, a SHARE NOW Magyarország ügyvezető igazgatója szerint ez az elkövetkező években változni fog: a cég friss, bécsi felmérése szerint az elmúlt öt évben 20 százalékkal csökkent az ottani SHARE NOW felhasználók által birtokolt magántulajdonú autók száma. A budapesti viszonyok ismeretében ez talán meghökkentő, de a bécsi ügyfeleink 44 százalékának már nincs saját autója LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 15 millió forintot, 20 éves futamidőre, már 4,73 százalékos THM-el, és havi 96 143 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCreditnél. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 5,49% a THM; a Budapest Banknál 5,68%; a Sopron Banknál 5,72%, a MagNet Banknál pedig 5,73%; míg az Takarékbanknál 5,78%-os THM-mel kalkulálhatunk. Érdemes még megnézni a K&H Bank, a Raiffeisen Bank, és természetesen a többi magyar hitelintézet konstrukcióját is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x) – mondta a szakember, aki hasonló forgatókönyvre számít a magyar főváros esetében is. Az a budapesti felmérésből is megállapítható, hogy a car sharing iránt még csak érdeklődők között lényegesen, 6 százalékkal magasabb a több saját autóval rendelkező háztartások aránya a gyakori automegosztó felhasználókhoz képest, ami arra utal, hogy a szolgáltatás fokozatosan lesz képes átvenni a második – majd később az első – saját tulajdonú autó szerepét. Ebben az első fontos lépés a kategória ismertsége, amellyel a felmérés szerint nincs is probléma: a megkérdezett nők 84, a férfiak 90 százaléka hallott már legalább a szolgáltatásról. Átlag feletti használat jellemző a férfiakra, különösen a 25 és 34 év közöttiekre, és azokra, akik Budán és az agglomerációban élnek. Ami pedig a car sharing használatának leggyakoribb céljait illeti: ezen a téren a szórakozás és a kötelesség is szerepet kap! A legtöbben esti időtöltésükre való utazáshoz használják az autómegosztást, majd ezt követi az utazáshoz kötődő megosztott autóhasználat, például kimenni a reptérre, a személyes napi ügyintézés és más napközbeni tevékenységek, mint a bevásárlás és az üzleti találkozók. A kutatásból az is kiderült, hogy míg a szolgáltatást ismerők jelentős része tudja, hogy a megosztott autó bérleti díja tartalmazza az üzemanyag vagy töltés, valamint az autó karbantartásának és tisztításának költségét, kevesen gondolnak bele, hogy a parkolás költsége a zónában, hosszabb utak esetén az autópályamatrica díja és az autótulajdonláshoz kötődő adóterhek sem a felhasználót terhelik, ha megosztott autóval közlekedik.

Címlapkép: Getty Images

