Kiderült: ennyibe fog kerülni a megújult Suzuki SX4 S-Cross Magyarországon

Kiderült, mennyibe fog kerülni Magyarországon az új Suzuki SX4 S-Cross. Az eddiginél magasabb alapfelszereltségű GL+ kivitelt kapnak majd a vásárlók a pénzükért.

Jövő héten mutatják be az új Suzuki SX4 S-Crosst. Most az is kiderült, hogy a legújabb modell magyar alapára 6 490 000 forint lesz.

A hvg.hu szerint ezért az összegért az eddiginél magasabb alapfelszereltségű GL+ kivitelt kapnak a vásárlók. Az alapmodellben is lesznek olyan extrák mint, a sávelhagyásra figyelmeztető rendszer, a holttérfigyelő, az első-hátsó kamera, valamint a gyári audiórendszer.

Az új modellt is a 48 V-os mild-hybrid hajtással szerelik majd, amelynek egy 130 lóerős 1,4 literes turbós benzinmotor a szíve. A lap értesülései szerint ez a kivitel csak március-áprilisig marad gyártásban, ezután kizárólag strong-hybrid (teljes- vagy normál-hibrid) verzióban lesz kapható az SX4 S-cross. Utóbbiban egy 1,5 literes szívó benzinmotor dolgozik majd és képes lesz 1-2 kilométert tisztán elektromos hajtással is megtenni.

Címlapkép: Magyar Suzuki Zrt.