Helyzetjelentés a magyar kutakról: már most árat kéne emelni, mi lesz itt februárig?

A nagy kúthálózatok nem zártak be töltőállomást Magyarországon, és valamennyi egységnél kaphatóak a 480 forintos literenkénti áron maximalizált üzemanyagok - közölte kérdésünkre a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára. Eközben az eheti üzemanyagár-előrejelzésből kiderült, hogy ha nem lenne ársapka a 95-ös benzinen és a gázolajon, akkor ezen a héten ismét jókora áremelést kéne eszközölni a benzinkutakon.

A Magyar Ásványolaj Szövetség tagvállalatai nem zártak be töltőállomást a 480 forintos hatósági benzin- és gázolajár bevezetése miatt, és valamennyi kúton kaphatóak a díjszabás hatálya alá eső üzemanyagok - tájékoztatta a Pénzcentrumot Grád Ottó, a MÁSZ főtitkára.

A legnagyobb hazai kúthálózatokat tömörítő szervezet hivatalos állásfoglalása kitér arra, hogy az országban működő mintegy 2000 üzemanyag töltőállomás több mint 15000 dolgozót foglalkoztat, többsége kisvállalkozások által üzemeltetett.

A MÁSZ véleménye szerint szükséges lett volnaa döntés előtt egyeztetéseket folytatni az iparág képviselőivela megvalósítás lehetőségeiről és a bevezetés feltételezhető hatásairól

- írták a hivatalos kommunikációban, majd hozzátették, hogy a tagvállalatok tiszteletben tartják a magyar kormány döntését.

Az ármaximálás megválasztott szintje hatással lehet a vállalkozások éves teljesítményére. Az elszenvedett veszteségek pedig kihathatnak a tervezett beruházások megvalósítására, legyen az saját döntés, vagy éppen jogszabályi kötelezettség (környezetvédelem, energiahatékonyság). Kiemelendő az a tény, hogy az eddig ismertté vált részletek alapján, a döntés számításon kívül hagyja az árszintre szintén ható és a kormányzat hatáskörébe tartozó elemek,mint az üzemanyag árakban érvényesített, mindenki által ismert jövedéki adó, MSZKSZ díj és ÁFA esetleges csökkentése

- közölte a MÁSZ, akik szerint azt is meg kell említeni, hogy a legtöbb érintett vállalat a társadalmi szolidaritás jegyében már az olajvállalatokra az elmúlt évben kiterjesztett kiskereskedelmi adó, illetve a rendkívüli energia adó és az energiahatékonysági kötelezettség alanya is.

A szövetség tagvállalatai őszintén remélik, hogy a bevezetésre kerülő jogszabály gazdasági hatásait a kormányzat folyamatosan követni fogja és kész lesz egyeztetéseket folytatni a piaci szereplőkkel a szükségessé váló módosításokról, az intézkedés kivezetésének időpontjáról és feltételeiről, melyben a MÁSZ-ra partnerként tekinthet

- zárták.

A héten 3-5 forintos áremelés is lehetne, padlón a forint

A holtankoljak.hu szerint bár a kiskereskedelmi árak fixálva vannak, viszont a nagykereskedelmi árak tekintében lehet változás. Az erre a hétre vonatkozó előrejelzésükben azt írják, a Brent olaj hordónkénti ára az előző héten komoly kilengéseket mutatott. A hét elején a 83 dolláros szintről indulva egészen 85 dollárig emelkedett, vasárnapra viszont 82 dollárra süllyedt, ami 2 százalékos csökkenést jelent.

A forint történelmi szintre gyengült a dollárral szemben, 320,7 forintot kell fizetnünk a dollárért, ami néhány nap alatt 3 százalékos változást jelent (a hét elején még 311 forint volt az amerikai fizetőeszköz árfolyama).

Leginkább a forint nagymértékű gyengülése miatt lenne szükség az árak emelésére, ennek mértéke akár 3-5 forint is lehetne a portál számításai szerint.



Korábbi cikkünkben mi is foglalkoztunk azzal, hogy mi történne, ha februárig elszállna az üzemanyagok ára. Kérdés, hogy 3 hónap múlva mit léphet a kormány, ha még mindig 500 forint felett lennének a literenkénti árak az ársapka nélkül: újabb 3 hónappal kitolják az intézkedést, vagy ráengedik a magyarokra a rekordárú benzint és gázolajat. Az áprilisi választásokra is tekintettel nem lehet kizárni, hogy ez az ársapka február 15. után is megmarad, ha az olajárak, vagy a forint árfolyama továbbra is 500 forint feletti fogyasztói üzemanyagárat indokolna.

A kisebb kutaknak fájhat a hatósági ár

Látható tehát, hogy a nagy kútláncokat egyelőre nem érintette az, amitől a Pénzcentrum a múlt heti bejelentés után tartott. Akkori számításaink szerint a kötelező árcsökkentéssel akár az is előfordulhat, hogy egy töltőállomás nem keres semmit az árstopp hatálya alá eső üzemanyagokon, sőt, még veszteséges is eladni ezeket - hiszen a nagykerárak, mint láthattuk, ettől még nőhetnek az árstopp alatt. Ez a kisebb, jellemzően magánkézben lévő töltőállomásoknak jelenthet nehézséget. Ám a részletszabályok számukra is megnehezítették a trükközést.

A hétvégén megjelent részletszabályokból ugyanis az is kideült, hogy a szolgáltatóknak nyilatkozniuk kell, hogy a hétfőtől érvénybe lépő 480 forintos hatósági árkorlátot betartják, és emellett vállalják a benzinkutak üzemeltetését. Aki ezt nem vállalja, üzemszünetet rendel el, vagy drágábban adja az üzemanyagot, azt törlik a nyilváltartásból. Üzemszünetet csak akkor lehet elrendelni, ha a vásárlókat egy héten belül nem tudják kiszolgálni 48 órán át.

Az adóhatóság ellenőrizheti, hogy a kutakon betartják-e a szabályozásokat, és amennyiben jogsértést tapasztalnak 100 ezer forinttól 3 millió forintig terjedő bírságot is kiszabhatnak. Ismétlődő jogsértés esetén a benzinkút üzemeltetőjének összes töltőállomását bezárhatja egy napra, de akár fél évre is.

Ahogy a Portfolio körképéből kiderült, a Shell 480-ra, a Mol és az OMV a 479,99-re változtatta az út menti ároszlopokkra kiírt tarifákat.