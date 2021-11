Vékony jégen táncolunk: mi lesz, ha februárig elszállnak az üzemanyagárak?

Három hónapig nem kell izgulni: fixen maximum 480 forintba fog kerülni a benzin és a gázolaj Magyarországon. De mi lesz akkor, ha a februári határidőig elszállnak az árak?

A csütörtöki kormányinfón jelentette be Gulyás Gergely, hogy 480 forinton maximalizálják a 95-ös benzin és a dízel árát. Az intézkedés 3 hónapig, tehát február 15-ig lesz érvényben első körben, aztán pedig felülvizsgálják a helyzetet.

A lépést egyébként Orbán Viktor október végén még kockázatosnak nevezte a parlamentben:

az árbefagyasztás egy olyan lépés, amelyből nagyon nehéz visszajönni, és összevissza hatásmechanizmusok járnak vele együtt a gazdaságban, és ha azt nem monitorozzuk előre jól, akkor lehet, hogy több kárt okozunk, mint amennyi hasznot hajtunk

- mondta egy azonnali kérdésre válaszul a miniszterelnök.

A döntés, mint láthatjuk, végül megszületett, a kormány 3 hónapos etapokban fogja megvizsgálni a piaci helyzetet. Ugyanakkor az üzemanyagok ára igen gyorsan változhat a világpiacon is. Nyilván, ha a maximált szint alá csökkennek az árak, akkor elengedik az intézkedést, ám ennél sokkal izgalmasabb kérdés, hogy mi lesz akkor, ha tartósan a hatósági ár fölött maradnak a literenkénti árak.

Márpedig jelen állás szerint a piac nem számít hatalmas árcsökkenésre. A témáról pont a hét közepén beszélgettünk Grád Ottóval, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkárával, aki elmondta, szerinte az év hátralévő részében már nem várható jelentősebb áremelkedés sem:

Látva a kőolaj jegyzésárait, a piac nem vár további drágulást. A jelenlegi piaci helyzetben inkább enyhe árcsökkenésre, illetve stagnálásra számíthatunk, tehát jó eséllyel maradnak az üzemanyagárak a jelenlegi sávban

- vázolta a szakember.

Tehát jó eséllyel akár februárban is hasonló árakkal találkoznánk a magyar benzinkutakon, mint manapság. Kérdés, hogy akkor a kormány ráereszti-e újból az 500 forint feletti benzint és dízelt a magyarokra, vagy újabb három hónappal kitolják a könnyítő intézkedést - ahogyan a törlesztési moratóriumot is több ízben kitolták. Az áprilisi választásokra is tekintettel nem lehet kizárni, hogy ez az ársapka február 15. után is megmarad, ha az olajárak, vagy a forint árfolyama továbbra is 500 forint feletti fogyasztói üzemanyagárat indokolna.

Annyi biztos, hogy az üzemanyagok adótartalmán nem tud érdemben csökkenteni a kormány, mivel egyfelől a jövedéki adó mértékét is fixen előírja az EU, az áfát pedig nem nem lehet az üzemanyagokon csökkenteni - az egyetlen járható út az lenne, ha en bloc lejjebb vinnék a 27 százalékos magyar áfát.