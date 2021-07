Valóság lett a rémálomból: beütött az 500 forintos benzinár, a dízelesek sem úszták meg

Szánthó Péter Link a vágólapra másolva

Bár most valamelyest csökkennek az üzemanyagok átlagárai a hazai kutakon, még mindig a történelmi csúcs közelében maradnak a literenkénti átlagárak. Az egyes kutak árai között akár 60-70 forintos eltérés is lehet! Így pedig bizony nem mindegy, hol is töltjük tele az autót, hiszen egy tankon több ezer forintot is spórolhatunk, ha okosan választunk töltőállomást. Mutatjuk, hol a legolcsóbb tankolni Budapest környékén, és azt is megtudhatod, merrefelé csapott le az 500 forintos benzinár.

Végre csökkennek az üzemanyagárak Péntektől: a benzin és a gázolaj is bruttó 4-4 forinttal kerül majd kevesebbe holnaptól. A holtankoljak.hu szerint ez leginkább annak köszönhető, hogy a Brent olaj hordónkénti ára beesett 70 dollár alá néhány nap alatt. Ugyanakkor így is borzasztóan drágák az üzemanyagok, még a holnapi áresés hatására is 449 forintba kerül majd egy liter benzin, és a dízel literenkénti ára sem csúszik be 440 forint al. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Az árak méginkább sokkolóak, ha összevetjük őket a tavaly nyári tarifákkal, amikor még 370 forint körül tankolhattunk benzint, gázolajt pedig 385-ért. De hol van már az első járványos nyár: mostanában már inkább annak kell rülnie az autósoknak, ha egy-egy fordulónapon legalább árváltozást nem jelentenek be! Főképpen, mert az egyes kutak árai között akár 60-70 forintos eltérés is lehet! Így pedig bizony nem mindegy, hol is töltjük tele az autót, hiszen egy tankon több ezer forintot is spórolhatunk, ha okosan választunk töltőállomást. A Pénzcentrum most a holtankoljak.hu összesítésének segítségével megnézte, hol a legolcsóbb az üzemanyag Budapesten, valamit a főváros 40 kilométeres körzetében. Durva eltérések: érdemes megnézni, hol tankolsz Összességében elmondható, hogy ha valaki spórolni akar, érdemes az Auchan kútjait felkeresni, ezeken jelenleg egységesen 421 forintba kerül egy liter benzin. Ezeknékl csak a XXI. kerületi II. Rákóczi Ferenc u. 195-197. alatti Avia benzinkúton olcsóbb a benzin, ott 417,9 forintot kérnek érte. Aki ragaszkodik ahhoz, hogy valamelyik nagy kúthálózatnál tankoljon, az 430 forint alatt ne nagyon keresgéljen benzint: a nagy láncok közül egyedül két Shell-kúton (Szigetszentmiklós és Solymár) tankolhatunk ennél pár forinttal olcsóbban. Ha valako az OMV-hez ragaszkodik, az legolcsóbban Érden és a Kerepedi úton tankolhat benzint, 433,9 forintért. Aki pedig csak a MOL-ra esküszik, az Gyömrőn 434,9-ért kaphat egy liter benzint, a második legolcsóbb MOL-kút a listában a XIX. kerületben, a Méta utca - Zádor sornál található - itt 436,9 forintért lehet benzint venni. EZ IS ÉRDEKELHET Plafonon az üzemanyagár: így érhet véget a horror a magyar kutakon Már nem számít jelentősebb üzemanyagár-emelkedésre a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára. És akkor most kapaszkodj meg: a legdrágább töltőállomásokon már nem restek 500 forintot sem elkérni egy liter benzinért! Egészen pontosan 502,9 forintért lehet tankolni a váli OMV-nél, az M7-esen, illetve a kerekharaszti pihenőnél (M3-aas) a MOL-kútnál. Sőt, a holtankoljak adatai szerint a főváros környéki autópályákkon 490 forint alatt nem kapni benzint! Úgyhogy érdemes megtervezni, hogy az útvonalunkon merre is töltjük tele a tankot. TÍZEZREKET SPÓROLHATSZ BANKVÁLTÁSSAL! A bankszámla mindennapi életünk része. A munkabér, nyugdíj, ösztöndíj jellemzően bankszámlára érkezik. Segítségével kényelmesen intézhetjük a pénzügyeinket, akár otthonról is. Ahhoz azonban, hogy bankszámlád valóban azt nyújtsa, amire szükséged van, körültekintően kell választanod. Mielőtt kiválasztanád bankszámládat, nézz szét a Pénzcentrum megújult bankszámla kereső kalkulátorában! Állítsd be a személyes preferenciáidat, és versenyeztesd a pénzügyi szolgáltatókat, hiszen a megalapozott döntés a Te érdeked! Egy testre szabott bankszámlával a költségeken is rengeteget spórolhatsz! (x) Megnéztük a mezei gázolaj árát is. Ebben az összesítésben az Auchan a legolcsóbb, minden kútjukon 410-ért mérik a dízelt. A fentebb már említett AVIA-kúton már majdnem 6 forinttal drágább. Ha a gázolaj esetében is ragaszkodunk a nagy hálózatokhoz, akkor a solymári Shellnél még épphogy 420 forint alatt kapunk dízelt (418,9 forint/liter). Az OMV-nél legolcsóbban a Kerepesi úti töltőállomáson kapunk egy liter dízelt, 429,9 forintos literenkénti áron. A MOL-kutak közül a VIII. kerületben lévő, Golgota téri töltőállomás adja a legolcsóbban a gázolajat, 436,9 forintért. A legdrágább dízelt is az autópályáknál tankolhatjuk: az M5-ösön, az inárcsi OMV-nél egy fillér híján 500 forintba kerül literje az üzemanyagnak. Összességében pedig a sztrádák mentén 480 forint alatt ne keressünk dízelt! Már tényleg elértük a csúcsot? A szakportál által emlegetett, 70 dolláros hordónkénti olajár nagyjából a csúcsa lehet az árfolyamnak - erről beszélt korábban a Pénzcentrumnak Grád Ottó. A Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára még márciusban úgy vélekedett, hogy a következő hónapokban kőolaj ára az 50-70 dollár közötti sávban fog mozogni annak függvényében, hogy éppen milyen hírek érkeznek a járványhelyzetről. Egy másik fontos paraméter a dollár és az euró. Márpedig a magyar fizetőeszköz árfolyama a Pénzcentrum árfolyam aloldala szerint júliusban a 350-es szintől inkább a 360 felé tendált az euróval szemben. Emellett a dollárhoz képest is gyengült a forint ebben a hónapban: a 296-os szintről bőven 300 forint fölé kúszott mostanra az árfolyam. Így a hazai üzemanyagárakat befolyásoló tényezők mostanra egyenlítették ki nagyjából egymást: a forint valamelyest stabilizálódni látszik, mialatt a kőolaj ára visszapattant a csúcsról.

