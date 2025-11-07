2025. november 7. péntek Rezső
12 °C Budapest
Moszkva, Oroszország - 2015. április 10: Vörös téren (Moszkva).
Világ

Kreml-bejelentés: Trump és Putyin budapesti találkozója mégis megvalósulhat?

Pénzcentrum
2025. november 7. 13:15

A Kreml szóvivője nyilatkozott a tervezett budapesti Trump-Putyin találkozó lehetséges időpontjáról, miután az amerikai elnök korábban elhalasztotta a megbeszélést.  

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője ma újságírói kérdésre válaszolva beszélt a korábban tervezett budapesti Trump-Putyin békecsúcs kilátásairól, miután Donald Trump amerikai elnök néhány hete elhalasztotta a találkozót - írja Portfolio.

Az amerikai elnök korábban azzal indokolta döntését, hogy véleménye szerint nincs értelme a további egyeztetéseknek, mivel Oroszország valójában nem kívánja lezárni az ukrajnai háborút. Trump ezt követően gazdasági szankciókat vezetett be az orosz energiaszektor ellen.

A Kreml szóvivője a mai sajtótájékoztatón arra a kérdésre, hogy megvalósulhat-e még idén a budapesti békecsúcs, így válaszolt: "Egy bizonyos ponton szükséges lesz a találkozó mindkét oldalnak. Oroszország viszont többször is azt mondta: gondos előkészítésre van szükség. Ebben az amerikai kollégáink is egyetértenek."

Peszkov nyilatkozata alapján Moszkva továbbra sem tekinti meghiúsultnak a csúcstalálkozót, ugyanakkor nem tudott konkrét időpontot megjelölni a megvalósulásra vonatkozóan.

A békecsúcs kérdése várhatóan Donald Trump és Orbán Viktor magyar miniszterelnök mai találkozóján is napirendre kerül.
Címlapkép: Getty Images
#Budapest #ukrajna #oroszország #világ #szankció #donald trump #orbán viktor #amerikai egyesült államok #vlagyimir putyin #háború #béke #csúcstalálkozó #kreml #diplomácia

