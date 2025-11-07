2025. november 7. péntek Rezső
6 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Rendőrségi jármű villogó fényei
Világ

Pánik a XV. kerületben: fegyveres férfi miatt menekítették a gyerekeket

Pénzcentrum
2025. november 7. 16:16

Pénteken kora délután a rendőrség 58 gyermeket és 13 felnőttet menekített ki egy XV. kerületi óvodából, miután egy késsel felfegyverkezett férfi bement az intézmény udvarára. A Budapesti Rendőr-főkapitányság közleménye szerint a férfit a Terrorelhárítási Központ (TEK) műveleti egységei fogták el a helyszínen.

A bejelentést követően a BRFK értesítette a TEK-et, majd közösen kezdték meg az elkövető felkutatását. A férfit 12 óra 30 perc körül ismerték fel, ekkor lépett be az óvoda területére. A TEK és a rendőrség munkatársai azonnal intézkedtek: az épületben tartózkodókat kimenekítették, és biztonságos helyre, egy közeli templomba kísérték.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!
Kapcsolódó cikkeink:

A közlemény szerint senki nem sérült meg, a gyermekek egy pillanatig sem voltak közvetlen veszélyben. A területet a rendőrök lezárták, a TEK tárgyalója pedig felvette a kapcsolatot a férfival. A tárgyalás során a férfi együttműködővé vált, letette a kést, majd megadta magát. A 41 éves férfit megbilincselték, és átadták a rendőröknek. Az ügyben az elszámoltatás folyamatban van.
Címlapkép: Getty Images
#gyerekek #Budapest #óvoda #gyerek #rendőrség #biztonság #veszély #fegyver #világ #brfk #tek #elfogás #terrorelhárítási központ

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:34
16:16
15:59
15:50
15:42
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 7.
Ezért fizetnek vagyonokat a magyarok a fogorvosoknak: nagyon durva, de a legtöbben ugyanazt a hibát követik el
2025. november 6.
Az angol már a múlté: kiderítettük, ez a nyelv most aranyat ér a munkaerőpiacon
2025. november 7.
Így kerülhet veszélybe a rezsicsökkentés: egész Európán végigsöpör a drágulás, a magyarok fűtésszámlája is megérzi
2025. november 7.
Ausztriai melók, amikkel egy hónap alatt 1 milliót simán megkeresel: még nyelvtudás sem kell hozzá
2025. november 7.
Megszólalt a Gundel új séfje: egyre nehezebb a drágulásban lavírozni, de a legendás fogásainkat muszáj megtartani
NAPTÁR
Tovább
2025. november 7. péntek
Rezső
45. hét
Világ legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Erre nem számított Zelenszkij: váratlan ország támadta hátba az EU-ból, durva ultimátumot kapott
2
1 hete
Most érkezett Putyin rendkívüli bejelentése: lesújtó hír a világnak, így még évekig eltarthat a háború
3
1 hete
Forr a levegő Európa felett: elfogtak egy orosz gépet!
4
1 hete
Megremegett Oroszország: a háború eddigi legsúlyosabb támadása érte Moszkvát
5
2 hete
Hatalmas bejelentést tett Donald Trump: nem szórakozik tovább, durva döntést hozott Putyin ellen
PÉNZÜGYI KISOKOS
Előzetes fedezetigazolás
Az előzetes fedezetigazolással oldható meg, hogy a vásárolt vagy a forgalomba helyezett gépjármű üzembentartója már akkor is rendelkezzék biztosítással, amikor a szerződést még nem kötötte meg. (Ezt azonban 15 napon belül pótolni kell!)

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 7. 15:59
Így kerülhet veszélybe a rezsicsökkentés: egész Európán végigsöpör a drágulás, a magyarok fűtésszámlája is megérzi
Pénzcentrum  |  2025. november 7. 13:01
Ausztriai melók, amikkel egy hónap alatt 1 milliót simán megkeresel: még nyelvtudás sem kell hozzá
Agrárszektor  |  2025. november 7. 15:36
Nem akármilyen eső jön Magyarországra: mutatjuk, hol, mi várható