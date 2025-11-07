Pánik a XV. kerületben: fegyveres férfi miatt menekítették a gyerekeket

Pénteken kora délután a rendőrség 58 gyermeket és 13 felnőttet menekített ki egy XV. kerületi óvodából, miután egy késsel felfegyverkezett férfi bement az intézmény udvarára. A Budapesti Rendőr-főkapitányság közleménye szerint a férfit a Terrorelhárítási Központ (TEK) műveleti egységei fogták el a helyszínen.

A bejelentést követően a BRFK értesítette a TEK-et, majd közösen kezdték meg az elkövető felkutatását. A férfit 12 óra 30 perc körül ismerték fel, ekkor lépett be az óvoda területére. A TEK és a rendőrség munkatársai azonnal intézkedtek: az épületben tartózkodókat kimenekítették, és biztonságos helyre, egy közeli templomba kísérték.

A közlemény szerint senki nem sérült meg, a gyermekek egy pillanatig sem voltak közvetlen veszélyben. A területet a rendőrök lezárták, a TEK tárgyalója pedig felvette a kapcsolatot a férfival. A tárgyalás során a férfi együttműködővé vált, letette a kést, majd megadta magát. A 41 éves férfit megbilincselték, és átadták a rendőröknek. Az ügyben az elszámoltatás folyamatban van.