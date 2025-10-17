A 60 hektáros Gói-tói Holt-Tisza vízszintje drámaian lecsökkent, ezért a Közép-Tisza-Vidéki Horgász Egyesületek Szövetsége az utóbbi napokban sürgős halmentést hajtott végre.
700 000 év után ébredt fel ez az alvó vulkán: csúnya vége is lehet, nem kis pánikot okozott a helyieknél
Egy iráni vulkán, amely 710 ezer éve nem mutatott aktivitást, újra ébredezni látszik, ami fokozott megfigyelést tesz szükségessé a szakértők szerint - jelentette a LiveScience.
A Geophysical Research Letters folyóiratban október 7-én megjelent kutatás szerint a Taftan vulkán közelében található földterület 9 centiméterrel emelkedett meg 2023 júliusa és 2024 májusa között. Ez a kiemelkedés azóta sem húzódott vissza, ami a vulkán felszíne alatt növekvő gáznyomásra utal.
Pablo González, a tanulmány vezető szerzője, a Spanyol Nemzeti Kutatási Tanács vulkanológusa szerint a felfedezés rávilágít a vulkán szorosabb megfigyelésének szükségességére. Bár a Taftant korábban kihaltnak tekintették, mivel nem tört ki a holocén korszakban (az elmúlt 11 700 évben), a jelenlegi aktivitás alapján inkább szunnyadónak kellene nevezni.
"A nyomásnak valahogy fel kell szabadulnia a jövőben, akár erőszakosan, akár csendesebben", nyilatkozta González. Bár nincs ok közvetlen kitöréstől tartani, a vulkánt alaposabban kellene monitorozni.
A Taftan egy 3940 méter magas rétegvulkán Irán délkeleti részén, a pakisztáni határ közelében. Jelenleg aktív hidrotermális rendszerrel és kénes gázokat kibocsátó fumarolákkal rendelkezik, de nem ismert, hogy az emberi történelem során kitört volna.
Mohammadhossein Mohammadnia doktorandusz 2020-ban még nem látott aktivitásra utaló jeleket a műholdképeken, de 2023-ban a közösségi médiában megjelentek beszámolók a vulkánból származó gázkibocsátásról, amelyet még a 50 kilométerre fekvő Khash városából is érezni lehetett.
Az Európai Űrügynökség Sentinel-1 műholdjának képei alapján a kutatók megállapították, hogy a csúcs közelében enyhén megemelkedett a talaj, ami a felszín alatti nyomás növekedésére utal. Mohammadnia számításai szerint a kiemelkedést okozó tényező 490-630 méter mélységben található.
A kutatók kizárták a külső tényezőket, mint például a közeli földrengéseket vagy a csapadékot. A vulkán magmakamrája több mint 3,5 kilométer mélyen helyezkedik el, ami jóval mélyebb, mint ami a jelenlegi kiemelkedést okozza.
A jelenséget valószínűleg vagy a vulkán alatti hidrotermális rendszer változása okozza, ami gázfelhalmozódáshoz vezet, vagy egy kisebb mennyiségű magma elmozdulása, ami lehetővé teszi, hogy gázok buborékosodjanak fel a fölötte lévő kőzetekbe, növelve a nyomást a kőzetpórusokban és repedésekben.
González szerint a kutatás következő szakaszában együtt kívánnak működni olyan tudósokkal, akik vulkánoknál végeznek gázmegfigyelést. "Ez a tanulmány nem arra irányul, hogy pánikot keltsen az emberekben. Ez egy figyelmeztető jelzés az iráni hatóságoknak, hogy fordítsanak erőforrásokat ennek vizsgálatára" - mondta.
Magyarország is teljesíti a NATO védelmi kiadási elvárását – de ez elég? Nézd meg, hová jutott Európa a katonai kiadásokban és az orosz energiafüggésben!
A fehérorosz tisztviselők többnyire nemkívánatos személynek számítottak az EU-ban, miután Európa szankciókat vezetett be a 2020-as vitatott választások után.
Az orosz védelmi minisztérium jelentése szerint az éjszaka folyamán kiterjedt ukrán dróntámadás érte Oroszországot.
Trump több nemzetközi konfliktusban is közvetítőként lépett fel, de a Kreml katonai helyzete és Ukrajna álláspontja miatt kérdéses, hogy sikerülhet-e áttörést elérni.
Az amerikai elnök jelentette be a hírt csütörtökön, miután telefonon egyeztetett az orosz államfővel.
Az ügyvéd már a szabadon bocsátás lehetőségét is mérlegeli, miután a bíróság hibás jogi minősítést állapított meg.
A queenslandi erdőkből származó adatokat vizsgáló kutatás megállapította, hogy a szélsőséges hőmérséklet több fa pusztulását okozta, mint ahány új fa nőtt.
Kína visszavágott Trumpnak: „Amerika elferdíti a tényeket” – újra forr a levegő a kereskedelmi fronton
Peking szerint Washington pánikot kelt és félreértelmezi az exportkorlátozásokat – közben a tárgyalásokon Kína együttműködést sürget.
A Bulgargaz sikeresen lezárta nemzetközi LNG-beszállítói tenderét, amely jelentős lépés az ország orosz gázfüggőségének csökkentése felé.
Újabb mélyütést vitt be Putyinnak Donald Trump: egyik legkomolyabb bevételi forrásától esik el Oroszország, jöhet a fordulat a háborúban?
Donald Trump amerikai elnök közölte, hogy Narendra Modi indiai miniszterelnök ígéretet tett az orosz olajvásárlások leállítására.
Az amerikai kormány több mint 14 milliárd dollár értékű bitcoint foglalt le és vádat emelt a kambodzsai Prince Group alapítója, Chen Zhi ellen.
Európa kikötői a kokainkartellek új célpontjaivá váltak, a francia vámhatóságok rekordmennyiségű kábítószert foglalnak le.
Az Egyesült Államok védelmi minisztere, Pete Hegseth bejelentette, hogy Ukrajna hamarosan jelentős tűzerőhöz jut az európai országok amerikai fegyverbeszerzései révén.
Így múlik ki szép csendben Oroszország gazdasága: ha belerokkannak is, folytatják a háborút Ukrajnában?
Az orosz gazdaság a háború árnyékában gyakorlatilag hadigazdasági pályára állt: a költségvetés militarizált, a magánszektor pedig fokozatosan kiszorul a piacról.
A korábban szegénynek tartott területek GDP-növekedése és munkahelyteremtése immár felülmúlja az északi országrészt.
Az iráni külügyminisztérium kemény hangvételű közleményben reagált Donald Trump amerikai elnök legutóbbi, párbeszédre utaló nyilatkozataira.
Sikeresen teljesítette tizenegyedik tesztrepülését a SpaceX Starship űrhajója, a valaha épített legnagyobb űrrakétarendszer - közölte hétfőn a magán űrvállalat.
Az Egyesült Államok és Kína kölcsönösen új kikötői díjakat vezetnek be egymás hajóira,
-
