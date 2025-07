Ez ám az öngól: így finanszírozhatja az EU a saját legnagyobb ellenfeleit

Az Európai Központi Bank keddi blogbejegyzése szerint az Európai Unió egyre több autokratikus rezsimmel kereskedik, ezzel fenyegetéseket finanszírozhat saját magára nézve.

Az Európai Központi Bank közgazdászai, Claudia Marchini és Alexander Popov által írt elemzés rámutat, hogy bár az EU értékalapú gazdaságpolitikával büszkélkedik, a valóság mást mutat: az autokratikus rendszerekkel folytatott kereskedelem 1999 óta folyamatosan növekedett egészen addig, amíg az EU széleskörű szankciókat nem vezetett be Oroszországgal szemben az ukrajnai invázió után - írja a Reuters.

"Megállapításaink szerint az EU ígéretei ellenére egyre inkább autokraták és diktátorok által irányított országokkal kereskedik" - állapítja meg a blogbejegyzés, amely nem tükrözi az EKB hivatalos álláspontját.

A változás két okra vezethető vissza: az EU átcsoportosította importját a kevésbé demokratikus országok javára, illetve a meglévő kereskedelmi partnerek demokratikus kormányzásának minősége romlott.

"A diktátorokkal való kereskedelem olyan rezsimek számára termel profitot, amelyek gyakran kifejezetten terjeszkedő és militarista programmal rendelkeznek" - figyelmeztet a blog.

"Ez végső soron potenciálisan egzisztenciális kihívássá válhat az EU számára."

Az elemzés cáfolja azt az érvelést, hogy a Kínával folytatott növekvő kereskedelem lenne a fő ok, mivel hasonló trend figyelhető meg akkor is, ha Kínát kizárják a vizsgálatból. Azt is vitatja, hogy maga a demokrácia hanyatlana, mivel az EU-n kívüli országok mediánja valójában demokratikusabbá vált.

A hírnévbeli és egzisztenciális fenyegetéseken túl aggasztó az is, hogy az EU zöld átállásához szükséges kulcsfontosságú erőforrások sok esetben autokraták által irányított országokban találhatók. "Megállapításaink a zöld átállással kapcsolatos kompromisszumra utalnak" - jegyzi meg a blog.

"A jelenlegi alacsony szén-dioxid-kibocsátású technológiák olyan ritka földfémekre támaszkodnak, amelyek jellemzően autokratikus rendszerekkel rendelkező országokban találhatók."