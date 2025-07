Újabb országba kötött bele Donald Trump: nem hiszed el, min balhézik most

Donald Trump magasabb vámokkal fenyegeti Japánt, mert állítása szerint az ország nem hajlandó amerikai rizst vásárolni, miközben a valóságban Japán jelentős mennyiségű rizst importál az Egyesült Államokból - tudósított a CNN.

Trump a Truth Social platformon közzétett bejegyzésében azt állította, hogy Japán nem vesz át amerikai rizst, miközben súlyos rizshiánnyal küzd. Ezért kilátásba helyezte, hogy értesítést küldenek az országnak a kereskedelmi feltételek változásáról.

Az állítás azonban nem felel meg a valóságnak - jegyzi meg a CNN. Az amerikai népszámlálási hivatal kereskedelmi adatai szerint Japán tavaly 298 millió dollár értékben vásárolt rizst az Egyesült Államoktól, míg idén január és április között már 114 millió dollár értékben.

Yoshimasa Hayashi japán kabinetfőtitkár kedden megerősítette, hogy a kereskedelmi tárgyalások folyamatban vannak a két ország között, de tartózkodott Trump állításának kommentálásától. Hangsúlyozta, hogy Japán továbbra is őszinte és becsületes tárgyalásokat folytat egy mindkét fél számára előnyös megállapodás érdekében.

Az Egyesült Államok Kereskedelmi Képviselőjének Hivatala által 2021-ben kiadott jelentés szerint "Japán erősen szabályozott és nem átlátható rizs importálási és forgalmazási rendszere korlátozza az amerikai exportőrök lehetőségét a japán fogyasztók elérésében". Egy, a Trump gondolkodását ismerő forrás szerint az elnök erre utalt bejegyzésében.

Trump nemrég bejelentette, hogy adminisztrációja leveleket készül küldeni egyes külföldi országoknak, tájékoztatva őket az új vámtarifákról, miután áprilisban ideiglenesen felfüggesztette a "kölcsönös" vámokat az amerikai kereskedelmi partnerekkel szemben.

Egy vasárnapi Fox News interjúban Trump konkrétan Japánt említette, mint olyan országot, amely ilyen levelet fog kapni, kijelentve: "Kedves Japán úr, íme a helyzet: 25%-os vámot fog fizetni az autói után." Trump üzenete néhány nappal a július 9-i határidő előtt érkezett, amikor lejár a 90 napos szünet a "kölcsönös" vámok tekintetében. Egyelőre nem világos, mi történik majd a tucatnyi érintett ország vámtarifáival.

A szünet bejelentése előtt a japán exportra rövid ideig minimum 24%-os vámtarifa vonatkozott. A szünet életbe lépése óta az általános 10%-os tarifa van érvényben.

Kevin Hassett, a Fehér Ház Nemzeti Gazdasági Tanácsának igazgatója hétfőn jelezte, hogy a tárgyalások Japánnal folyamatban vannak. "Semmi sincs lezárva. Tudom, mit posztolt most, de a tárgyalások a legvégéig folytatódni fognak. Még ha keretmegállapodást is kötünk, akkor is lesznek véglegesítendő részletek" - nyilatkozta.