Elon Musknak most már nemcsak űrbázisa, hanem egy városa is van: mégis, mi jöhet még?!

Elon Musk SpaceX-vállalata körüli terület hivatalosan várossá alakult Texasban. A szombati szavazáson a lakosok jóváhagyták Starbase város létrehozását, amely a cég űrközpontjának ad otthont - írta meg a BBC.

A szavazás eredményeként a texasi állam déli csücskében található, korábban ritkán lakott 3,9 négyzetkilométeres terület önálló településsé vált. A 283 szavazásra jogosult lakos közül 212-en támogatták a kezdeményezést, míg mindössze hatan szavaztak ellene.

Az új város első polgármestere Bobby Peden, a SpaceX alelnöke lesz, aki ellenjelölt nélkül indult a pozícióért. A két városi biztos székét szintén a SpaceX-hez kötődő személyek töltik majd be. A városi vezetés hatáskörébe tartozik majd a területrendezés, az adóztatás és egyéb helyi ügyek intézése.

A SpaceX 2012-ben kezdett földterületeket vásárolni a környéken, azóta vállalati lakások és létesítmények épültek a területen. Musk maga is rendelkezik itt lakóhellyel. A milliárdos jelenlétét olyan érdekességek is jelzik, mint a "Memes Street" elnevezésű út és egy nemrég megrongált Musk-szobor. A Starbase C típusú városként működik majd, ami azt jelenti, hogy kevesebb mint 5000 lakosú település, és a Texas Municipal League szerint akár 1,5%-os ingatlanadót is kivethet.

A texasi törvényhozásban jelenleg egy olyan törvényjavaslat van folyamatban, amely lehetővé tenné az új város vezetőinek, hogy lezárják a helyi autópályát, és korlátozzák a közeli Boca Chica Beach és Boca Chica State Park látogatását rakétaindítások és egyéb vállalati tevékenységek idején.

A szavazás eredménye feszültséget okozhat Cameron megye tisztviselői és Starbase között a Boca Chica partszakaszhoz való hozzáférés miatt, különösen mivel a SpaceX évi 5-ről 25-re kívánja növelni a texasi telephelyén végrehajtott indítások számát.

Környezetvédelmi csoportok bírálták a SpaceX tevékenységének helyi élővilágra gyakorolt hatását, a fényszennyezést és a rakétaindításokból származó törmelékeket. 2024-ben a vállalatot közel 150 000 dollárra bírságolták szennyvíz-kibocsátás miatt, bár a cég szerint ez csak "papírmunkával kapcsolatos nézeteltérések" eredménye volt.