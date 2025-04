Először ismerte el Zelenszkij: ukrán csapatok tevékenykednek az oroszországi Belgorodban

Zelenszkij elnök először ismerte el nyilvánosan, hogy ukrán csapatok tevékenykednek Oroszország Belgorod régiójában, miközben Moszkva és Washington között feszültség alakult ki a tűzszüneti tárgyalások kapcsán - közölte a BBC.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfőn első alkalommal ismerte el nyilvánosan, hogy csapatai aktívan tevékenykednek Oroszország Ukrajnával határos Belgorod régiójában.

"Továbbra is aktív műveleteket hajtunk végre az ellenséges határterületeken, és ez teljesen igazságos - a háborúnak vissza kell térnie oda, ahonnan jött" - jelentette ki az elnök hétfőn.

Zelenszkij megjegyzései az oroszországi Kurszk régióra is vonatkoztak, ahol Ukrajna még mindig tart egy kisebb területet a tavalyi jelentős offenzíva után, bár Moszkva azóta visszaszerezte a terület nagy részét.

Az ukrán elnök szerint "a fő cél" Ukrajna Szumi és Harkiv határmenti régióinak védelme, valamint "a nyomás enyhítése" a hatalmas frontvonal más részein, különösen a keleti Donyeck régióban.

Az orosz hadsereg múlt hónapban jelentette, hogy az ukrán erők megpróbáltak átkelni a Belgorod régióba, de állításuk szerint ezeket a támadásokat visszaverték. A kérdéses területek csak rövid távolságra vannak az orosz területen belül.

Vlagyimir Putyin orosz elnök 2022-ben indított teljes körű inváziót Ukrajna ellen, és Moszkva jelenleg Ukrajna területének mintegy 20%-át ellenőrzi.

A Kreml elutasította az amerikai és európai vádakat, miszerint hátráltatná Donald Trump amerikai elnök tűzszüneti kezdeményezését a háborúban.

Trump hétfő este azt nyilatkozta a tudósítóknak, hogy "nem elégedett azzal, ami történik", és azzal vádolta Oroszországot, hogy "őrülten bombáz jelenleg". Zelenszkij szülővárosában, Krivij Rihben korábban 20 ember, köztük kilenc gyerek temetését tartották, akik múlt pénteken egy orosz rakétatámadásban vesztették életüket.

Hétfő esti videóüzenetében Zelenszkij elmondta, hogy Olekszandr Szirszki főparancsnok tájékoztatta a frontvonal helyzetéről, "beleértve a kurszki és belgorodi régiókban való jelenlétünket".

Az elnök köszönetet mondott több, Ukrajnát védő hadseregegységnek, köztük a Belgorod régióban bevetett 225. rohamezrednek. "Szép munka, fiúk! Büszke vagyok mindenkire, aki Ukrajnáért harcol!" - mondta az elnök. További részleteket nem közölt. Ez az első alkalom, hogy nyíltan elismerte az ukrán csapatok jelenlétét Belgorodban.

Március 18-án Zelenszkij közvetetten már megerősítette, hogy ukrán csapatok tartózkodnak ott. "Van ott egy művelet" - mondta, amikor újságírók kérdezték az orosz védelmi minisztérium azon állításáról, hogy ukrán csapatok sikertelenül próbáltak behatolni a Belgorod régió nyugati részébe.

Oroszország akkor azt állította, hogy az ukrán erők Demidovka és Prileszje falvak felé történő előrenyomulási kísérleteit visszaverték, és egy határon átnyúló rajtaütést megakadályoztak.

Több orosz katonai blogger azonban akkoriban harcokról számolt be magában Demidovkában, amely körülbelül két kilométerre fekszik az ukrán határtól.

Az amerikai székhelyű Institute for the Study of War (ISW) március 21-i jelentésében szintén azt közölte, hogy "az ukrán erők nemrég előrenyomultak Belgorodban". "Orosz katonai bloggerek azt állították, hogy az ukrán erők előrenyomultak és pozíciókat szilárdítanak meg Demidovka és Prileszje külterületein" - írta az ISW, hozzátéve, hogy ezek az állítások nem nyertek megerősítést.

Az elmúlt két napban orosz katonai bloggerek arról számoltak be, hogy az ukrán erők kivonulnak a Demidovka környékéről. Az ukrán belgorodi művelet vélhetően sokkal kisebb léptékű a kurszki akciókhoz képest, ahol Kijev egy ponton több falut is elfoglalt, köztük Szudzsa regionális várost.

Zelenszkij és vezető parancsnokai többször is kijelentették, hogy az ilyen betörések arra kényszerítették Moszkvát, hogy csapatokat vonjon el a Donyeck régióból, ahol az orosz erők az elmúlt hónapokban folyamatos - bár lassú - előrehaladást értek el.

Ukrajna azt is remélheti, hogy az általa elfoglalt orosz területeket elcserélheti a Moszkva által megszállt ukrán régiók részeire egy jövőbeli, az Egyesült Államok által szorgalmazott béketárgyalás során.

Számos háborús elemző - mind Ukrajnában, mind Nyugaton - megkérdőjelezte Kijev orosz területen folytatott műveleteinek katonai célszerűségét, rámutatva a jelentett magas harci veszteségekre és a fegyverellátási nehézségekre.

Címlapkép: MTI/Purger Tamás