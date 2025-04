Kitálalt Trump közeli szövetségese: durva dolgokat állít, jöhet az atomháború?

A globális tőzsdék jelentős zuhanást mutatnak Donald Trump vámemelési bejelentéseit követően, miközben a magyar részvénypiacot további negatív tényezők is terhelik - írja a 24.hu.

Zuhannak a világ tőzsdei mutatói azután, hogy Donald Trump drasztikus vámemeléseket jelentett be. A japán tőzsdeindex nyolc százalékot esett hétfőn, a hongkongi tizenhármat, de a világ más börzéi is kivételesen sokat veszítettek. A magyar részvénypiacot három további tényező is sújtja: a távközlési vállalatokat és a bankokat célzó kormányzati megszólalások, az orosz-ukrán béke esélyének csökkenése és a német ipar vártnál nagyobb visszaesése.

"A piacokat most alapvetően Donald Trump vámemelései mozgatják. Ezek jelentős bizonytalanságot okoznak a különböző tőzsdéken, attól függően, hogy milyen egyedi hatások vannak még" – mondta a 24.hu-nak Pálfi György, a VIG Alapkezelő részvényüzletágának vezetője annak kapcsán, hogy a nagyobb tőzsdék három napja zuhannak, ami nagyon ritkán fordult elő.

A globális recessziótól való félelem lett úrrá a tőzsdéken. A világ egyik legnagyobb pénzintézete, a JP Morgan vezérigazgatója, Jamie Dimon inflációtól és gazdasági visszaeséstől tart a vámemelések miatt. Az elnökválasztási kampányban még Elon Muskhoz hasonlóan Trumpot támogató amerikai milliárdos, Bill Ackermann pedig "gazdasági atomháborúról" beszélt hétfőn, amit szerinte Trump vámpolitikája váltott ki.

A globális trendektől Budapest sem függetlenítheti magát (kivált, hogy az USA a magyar korrupcióval is magyarázza a magasra srófolt vámtarifákat). Pálfi György szerint a magyarországi inflációellenes intézkedések és a német piac gyengesége is az okok között van, de van egy speciális kelet-közép-európai tényező is, ami befolyásolja a hangulatot Budapesten. Ez pedig az, hogy nem akar bekövetkezni Trump elnökségével az oly sokat ígért béke Ukrajnában. Sőt még a tűzszünet is egyre távolabb kerül, az orosz-ukrán-amerikai tárgyalások elakadni látszanak, ami türelmetlen reakciókat váltott ki Amerikában.

Az USA hangneme az utóbbi napokban megváltozott Oroszországgal szemben, felmerült még az is, hogy az orosz olajat 500 százalékos büntetőtarifákkal sújtanák. Mindez Magyarországot mint az orosz olaj egyik vásárlóját, rendkívül nehéz helyzetbe hozná – magyarázta Pálfi.