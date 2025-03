Friss! Ezt tudjuk eddig a péntek reggeli súlyos földrengésről

Rendkívüli állapotot hirdettek ki a helyi állami média közlése szerint Mianmar több régiójában, köztük a fővárosban és Jangonban a pénteken bekövetkezett 7,7 erősségű földrengés miatt, amelynek hatósági közlések szerint Mianmarban és Thaiföldön is voltak halálos áldozatai.

A Mianmart vezető katonai junta szóvivője bejelentette, hogy országa nemzetközi segítséget kér. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke pénteken kijelentette, hogy az Európai Unió készen áll a segítségnyújtásra. Von der Leyen az X-en tolmácsolta együttérzését az áldozatoknak és hozzátartozóiknak.

"Az európai Copernicus műholdak máris segítik az elsősegélynyújtókat. Készek vagyunk további támogatást nyújtani" - írta. Narendra Modi indiai kormányfő szintén az X közösségi médián ajánlott fel segítséget a mentéshez és a maianmari és thaiföldi áldozatok megsegítésére. Az amerikai földtani intézet szerint a 7,7 erősségű földmozgás központja a mianmari Mandalajtól 17 kilométerre volt tíz kilométeres mélységben. A földrengés Thaiföldön, Kínában, Indiában és Bangladesben is érezhető volt. A mianmari Global New Light állami hírportál katasztrófavédőkre hivatkozó jelentése szerint az ország öt városában és településén házak dőltek össze.

A földrengés miatt két híd is leomlott, egy autópálya pedig megrongálódott. A Minamari Nemzeti Légitársaság néhány járatának felfüggesztéséről írt a Facebookon. A Vöröskereszt Jangonban tartózkodó képviselője utak, hidak és középületek megrongálódásáról számolt be. A leszakadt villanyvezetékek miatt nehéz megközelíteni Mandalajt, az attól 20 kilométerre fekvő Szagainget, és a déli Shan államot. "Az első helyszíni jelentések szerint a földrengés jelentős károkat okozott" - hangsúlyozta Marie Manrique, aki videón jelentkezett be a szervezet a genfi sajtótájékoztatóján. Mandalajban legkevesebb tíz ember meghalt, amikor egy mecset összeomlott a helyi média közlése szerint.

A nagy erejű földrengés miatt az ezer kilométerre fekvő thaiföldi fővárost katasztrófa sújtotta területté nyilvánították - közölte pénteken a bangkoki városháza. A thaiföldi mentőszolgálatok közlése szerint Bangkokban három halottat emeltek ki egy összedőlt többemeletes épület romjai közül, sok a sérült.

A thaiföldi védelmi miniszter szerint mintegy 90 ember lehet a romok alatt. Csadcsart Szittipunt, Bangkok kormányzója megerősítette a három halálos áldozatot, és közleményében arra figyelmeztette a lakosságot, hogy számítani kell további utórengésekre, egyben nyugalomra intette az embereket. A bangkoki városi vonatközlekedést átmenetileg leállították, de várhatóan szombaton újraindítják. A földrengést a kínai-mianmari határtól mintegy 800 kilométerre, a délnyugat-kínai Jünnan tartományban is megérezték. A tartomány katasztrófavédelmi szolgálatának jelentése szerint ott két ember sérült meg a földmozgás miatt, amelynek hatását több településen is észlelték.